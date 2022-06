Instapgaminglaptops met RTX 3050

Wie op de pc wil gamen, heeft een vlotte gpu nodig: het onderdeel dat al lange tijd slecht leverbaar is. De prijzen van snelle gpu's schieten omhoog en als je als je een losse videokaart of gamelaptop wilt aanschaffen, betaal je de hoofdprijs. Wat nou als je niet per se het snelste van het snelste wilt hebben, maar toch meer grafische kracht wilt dan je igp kan leveren? Dan is een laptop met RTX 3050-videokaart misschien een optie. Op de desktop is deze instapper er nog niet en voor minder dan duizend euro heb je al een RTX 3050 met een hele laptop eromheen. In deze review kijken we naar Lenovo's Legion 5 en de Victus 16 van HP, en kijken we wat deze instapgamelaptops te bieden hebben.

HP Victus

Victus is HP's 'instapgamingmerk', door het bedijf onder Omen gepositioneerd. De specifieke Victus 16 die we in deze review bespreken, is op het moment van schrijven niet leverbaar, maar er zijn tal van configuraties te krijgen die veel gelijkenissen met deze uitvoering hebben, zoals de Victus 16-e0307nd, met als enige verschil een 60Hz- en geen 144Hz-scherm, zoals op het model dat we hier getest hebben. De prijs is net geen duizend euro en dat is voor een gamelaptop vrij goedkoop.

Dat goedkope zien we meteen terug in de behuizing van de Victus. We vinden het een mooi, strak ontwerp, maar het heeft niet de stevigheid die we kennen van de duurdere Omen-laptops. Het harde plastic van de behuizing doet goedkoop aan en je kunt de behuizing indrukken als je druk zet tussen de spatiebalk en de touchpad. Het scharnier voelt ook niet al te stevig aan. Als je een duw tegen het scherm geeft, zie je het een seconde of twee heen en weer wiebelen voordat het stilstaat. De achterkant van het scherm, ter hoogte van de grote V, geeft ook erg makkelijk mee als we een beetje druk zetten.

Als je er eenmaal voor zit, is het desondanks best prettig werken met de Victus. Het scherm is met 16,1" een tikje groter dan dat van de 'standaard' 15,6"-laptop en hoewel het snel went, merk je dat in eerste instantie. De Victus heeft ook een vrij grote behuizing, waardoor er een brede rand onder het scherm zit. Boven in het scherm zit de webcam, met een resolutie van 1280x720 pixels. De webcam heeft geen ondersteuning voor gezichtsherkenning en een vingerafdrukscanner is evenmin aanwezig, dus snel inloggen is er niet bij op deze laptop. Bij het voeren van een videogesprek valt op dat de luidsprekers aardig wat geluid kunnen produceren. Je hoeft dus niet meteen naar een hoofdtelefoon te grijpen als je gebeld wordt.

De grote behuizing heeft ook tot gevolg dat er een lekker groot touchpad onder het toetsenbord past. De touchpad werkt prettig door zijn grote formaat, maar had nog beter kunnen zijn als HP voor een glazen oppervlak had gekozen. Je vingers glijden net wat minder prettig over het plastic van de Victus. Daarnaast geeft het drukken op de touchpad een wat goedkope feedback. Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting in één kleur: wit. De aanslag van de toetsen is prettig, doordat de feedback duidelijk is, maar iets meer travel was wat ons betreft geen overbodige luxe geweest.

HP heeft de Victus verder ruim in de aansluitmogelijkheden gestoken. Om te beginnen zitten er rechts twee USB-A-aansluitingen met een maximale snelheid van 5Gbit/s. Links zit nog zo'n poort, met daarnaast USB-C, waar je ook een beeldscherm op kunt aansluiten, maar waarmee je niet de accu kunt laden. De HDMI-aansluiting ondersteunt versie 2.1 van het protocol, dus je kunt er je 4k-televisie op 120Hz mee aansturen. Er is verder een SD-kaartlezer aanwezig en voor de onlinegamers is de laptop voorzien van een gigabit-ethernetaansluiting.

Lenovo Legion 5

We kwamen de Legion 5 eerder al tegen in de Best Buy Guide, maar we hebben de uitvoering met RTX 3050-videokaart nog niet getest. Blijkbaar is Lenovo tevreden met de Legion 5, want we zien aan de buitenkant geen verschillen met de versie die we een jaar geleden hebben getest. Het ontwerp van de Legion 5 wordt gekenmerkt door de ventilatieroosters aan de achterkant, waartussen de meeste aansluitingen zitten. Dat is handig als de laptop vaak op dezelfde plek staat, want je hebt daardoor geen last van de kabels links en rechts.

Net als de Victus heeft de Legion 5 een behuizing die van kunststof is gemaakt en ook hier verraadt dit dat we niet met een dure gamelaptop van doen hebben. Toch voelt de Legion 5 wat steviger aan dan de HP. Het scharnier biedt wat meer weerstand en de behuizing laat zich wat minder makkelijk indrukken. Het toetsenbord van de Legion vinden we ook prettiger tikken en dat komt doordat de toetsen voorzien zijn van lichte kuiltjes, die je vinger naar het midden van de toets geleiden. De feedback van het toetsenbord is duidelijk en er is een fractie meer travel aanwezig dan bij de HP.

Net als de HP Heeft de Legion 5 een webcam met een resolutie van 1280x720 pixels en ook hier is geen sprake van gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner om snel bij Windows in te loggen. Als de camera aanstaat, brandt ernaast een irritant felle, witte led om aan te geven dat de camera actief is, en we hebben geen mogelijkheid gevonden om die led uit te schakelen. De luidsprekers van de Lenovo kunnen net als de HP aardig wat geluid voortbrengen.

De webcam zelf laat zich overigens wel gemakkelijk uitschakelen, met een schuifje aan de rechterkant van de behuizing, naast de USB-A-aansluiting. Wat die aansluitingen betreft heeft Lenovo het nog iets beter voor elkaar dan HP. We noemden al het voordeel van de aansluitingen aan de achterkant, maar de Legion heeft daarbij nog een USB-C-aansluiting aan de zijkant, waarop eventueel ook een beeldscherm kan worden aangesloten. Heb je de laptop in een vaste opstelling staan, dan kun je ook gebruikmaken van de USB-C-aansluiting of de HDMI 2.1-aansluiting aan de achterkant. Die USB-C-poort aan de achterkant kun je ook gebruiken om de laptop mee te laden, mocht je de bijgeleverde adapter niet bij je hebben. Verder is er, net als bij de HP een gigabit-ethernetaansluiting aanwezig. Het enige wat we missen ten opzichte van de Victus, is een kaartlezer.