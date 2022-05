Lenovo-gamelaptops krijgen Ryzen 5000H-cpu's, RTX 30-gpu's en 1600p165Hz-scherm

Lenovo vernieuwt zijn Legion 5- en 7-modellen. De gamelaptops krijgen Ryzen 5000H-processors en Nvidia GeForce RTX 30-gpu's. Verschillende modellen krijgen een 16:10-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 165Hz.

De Lenovo Legion 7 is een nieuw topmodel, dat het snelle 1600p-scherm krijgt. Het scherm heeft volgens de fabrikant een responstijd van 3ms en een maximale helderheid van 500cd/m². Het paneel heeft ook een DisplayHDR400-certificering. De Legion 7-laptop is 23,5mm dik en weegt minimaal 2,5kg. Lenovo levert naar eigen zeggen een dunne 300W-adapter mee.

Er gaat tot aan 32GB DDR4-geheugen en een PCIe-ssd van maximaal 2TB in de Legion 7. Lenovo configureert de laptop met AMD's nieuwe Ryzen 5000H-processors en Nvidia's RTX 30-videokaarten voor laptops. De behuizing van de 16"-laptop is volgens de fabrikant niet groter dan die van de voorganger, die een 15,6"-scherm had.

Dunne Legion Slim 7

Lenovo vernieuwt ook zijn dunne Legion Slim 7-gamelaptop. Deze variant is 18,9mm dik en weegt 1,9kg. Ook hierin stopt Lenovo Ryzen 5000H-processors en RTX 30-gpu's. Dit model komt beschikbaar met 15,6"-schermen met een 16:9-verhouding en er is een fhd-variant met 165Hz-paneel en een 4k-variant met 60Hz-paneel. De dunne laptop heeft een 230W-adapter.

Legion 5 Pro met betere koeling

Nieuw in de line-up is de Legion 5 Pro. Dit is een model met grotere ventilatiegaten en meer ventilatoren. Het is de opvolger van de Legion 5P. Deze uitvoering krijgt dezelfde AMD-cpu's en RTX-gpu's als de andere nieuwe modellen en ook krijgt deze het 16"-scherm met 1600p-resolutie en 165Hz-refreshrate dat in de Legion 7 zit. De Legion 5 Pro is 26,9mm dik en weegt minimaal 2,45kg.

Legion 5 met 15,6"- en 17,3"-scherm

Lenovo vernieuwt ook de goedkopere Legion 5-modellen met nieuwe Ryzen-cpu's en RTX-gpu's. De laptops behouden 16:9-schermen met traditionele formaten van 15,6" en 17,3". Het grote model heeft maximaal een 144Hz-paneel en de kleinere uitvoering heeft maximaal een 165Hz-paneel. Lenovo belooft onder andere verbeterde koeling ten opzichte van de voorgangers te gebruiken.

Model Scherm Cpu / gpu Vanafprijs Beschikbaarheid Lenovo Legion 7 16", 2560x1600px @ 165Hz Ryzen 5000 / RTX 30 1499 euro Maart Lenovo Legion Slim 7 15,6", 4k @ 60Hz

15,6", 1080p @165Hz Ryzen 5000 / RTX 30 1299 euro Begin mei Lenovo Legion 5 Pro 16", 2560x1600px @ 165Hz Ryzen 5000 / RTX 30 1099 euro Maart Lenovo Legion 5 15,6", 1080p

17,3", 1080p @ 144Hz Ryzen 5000 / RTX 30 1099 euro Maart

Update, 18:49: Adviesprijzen in euro toegevoegd.