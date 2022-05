Lenovo IdeaPad 5 Pro-laptops krijgen Ryzen 5000-cpu's en RTX 30-gpu's - update

Lenovo brengt in maart IdeaPad 5 Pro-laptops uit. Er verschijnen varianten met 14"- en 16"-schermen, beiden hebben een 16:10-verhouding en verversingssnelheden tot 120Hz. Volgens Lenovo krijgen de laptops AMD Ryzen-cpu's en Nvidia RTX-gpu's van 'de volgende generatie'.

Lenovo noemt nog niet de exacte specificaties van de AMD-cpu's en RTX-gpu's in de IdeaPad 5 Pro-laptops, want die componenten zijn nog niet officieel aangekondigd. Het is echter al duidelijk dat AMD volgende week laptopprocessors in de Ryzen 5000-serie aankondigt en dat Nvidia zijn mobiele RTX 30-kaarten presenteert.

Volgens Lenovo hebben de IdeaPad 5 Pro-laptops een behuizing die aan de buitenkant volledig van metaal is gemaakt. Het 14"-model weegt 1,45kg en is 17,9mm dik; de 16"- variant heeft een gewicht van 2kg en is 18,4mm dik.

De ips-schermen van zowel de 14"- als 16"-veries hebben een 16:10-verhouding. Het 14"-scherm kan geleverd worden met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 90Hz, of 2240x1400 pixels bij 60Hz. Het 16"-model krijgt een paneel met een resolutie van 2560x1600 pixels en er zijn uitvoeringen met een refreshrate van 120Hz of 60Hz.

In de 14"-versies zitten vermoedelijk zuinige Ryzen 5000U-apu's en hierin komen geen RTX 30-videokaarten. Wel voorziet Lenovo de kleine variant van Nvidia's GeForce MX450-gpu. In de 16"-versies stopt Lenovo AMD Ryzen 5000H-apu's. In deze variant komen er in ieder geval opties met 'next-gen GeForce RTX-gpu's', ofwel de mobiele versies van Nvdia's RTX 30-kaarten. Welke gpu's er te kiezen zijn, is nog niet duidelijk.

Lenovo geeft de laptops een infraroodcamera met Windows Hello-ondersteuning en een time-of-flight-sensor. De touchpad is groter ten opzichte van eerdere IdeaPad-laptops en volgens Lenovo voelen de toetsen van het toetsenbord ook zachter aan bij het indrukken. De 16"-versie heeft een 75Wh-accu en bij de 14"-versie is dat 56,5Wh.

Lenovo IdeaPad 5i Pro-varianten met Intel Tiger Lake

Er komen ook IdeaPad 5i Pro-varianten; die hebben Intel-processors. In het 16"-model stopt Lenovo Intel Tiger Lake-H-processors, maximaal de Core i7-11370H-quadcore. In het 14"-model zitten vermoedelijk Tuger Lake-U-processors.

Lenovo verwacht dat de IdeaPad 5 Pro en 5i Pro vanaf maart beschikbaar zijn. De AMD-uitvoeringen van de 16"-versie kosten minimaal 1150 dollar en de Intel-versies beginnen bij 899 euro. De 14"-variant komt ook in maart uit, voor prijzen vanaf 799 euro en 699 euro, respectievelijk voor de AMD- en Intel-versies. De genoemde prijzen zijn voor de goedkoopste configuraties, met onbekende specificaties.

Update, 13:56: de eerder genoemde prijs van 799 euro voor de IdeaPad 5 Pro 16" is mogelijk een fout in het Nederlandse persbericht. De Amerikaanse prijs is 1150 dollar. Tweakers heeft navraag gedaan bij Lenovo. Ook zijn de specificaties van de AMD-modellen bij Lenovo te vinden, de tabel is aangevuld.