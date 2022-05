Yoga Slim 7i Pro-laptop van Lenovo krijgt optie voor 14"-90Hz-oledscherm

Lenovo werkt aan een versie van zijn Yoga Slim 7i Pro-laptop die is voorzien van een oledscherm. Eind vorig jaar kwam de laptop al uit met een lcd. Het gaat om een 16:10-oledpaneel met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 90Hz.

Het 14"-oledscherm dat Lenovo gebruikt, wordt gemaakt door Samsung en kan 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Het paneel toont 125 procent van de sRGB-kleurruimte. Samsung Display kondigde eerder al aan dit jaar met verschillende, nieuwe oledpanelen voor laptops te komen.

Lenovo stopt het scherm in de Yoga Slim 7i Pro. Dat is de Intel-versie van een dunne 14"-laptop die vorig jaar in augustus werd aangekondigd. Er bestaan ook AMD-versies, maar daarvan komt vooralsnog geen variant met oledpaneel.

De specificaties zijn gelijk aan eerder uitgebrachte modellen. De laptop heeft een Tiger Lake-processor met Xe-gpu, of een optionele GeForce MX450-gpu. Er zit maximaal 16GB ram, een ssd tot 1TB en een 61Wh-accu in de laptop.

Lenovo zegt samen te werken met Intel aan het finetunen van de laptop, om zo het Intel Evo-certificaat te krijgen. De fabrikant verwacht dat de oledversie van de Yoga Slim 7i Pro in het tweede kwartaal beschikbaar komt in Europa. Een adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.