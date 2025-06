Lenovo Yoga 7 Pro

Ergens aan het begin van de coronaperiode reviewde ik een laptop waarvan ik behoorlijk onder de indruk raakte. Het was de eerste compacte laptop met acht processorcores die ik onder handen nam, en die processor maakte hem een klap sneller dan alle andere dunne laptops van dat moment. De acht cores maakten deel uit van AMD's nieuwe Ryzen 4800U-processor. Intel kon AMD op dat moment niet bijbenen en bleef binnen het 15W-segment nog een tijd lang quadcoreprocessors uitbrengen. De laptop waar het over gaat, was Lenovo's Yoga Slim 7 en de review in kwestie was deze.

Inmiddels zijn we drie jaar verder. De Yoga Slim 7 heeft een opvolger gekregen waar we wat minder over waren te spreken, maar nu is er weer een nieuwe, en op papier ziet hij er veelbelovend uit. Het woordje 'Slim' zit niet meer in de benaming; de nieuwe versie heet gewoon Yoga Pro 7. Wat maakt hem dan zo interessant? Eigenlijk vooral dat hij zo ontzettend op die eerste Yoga Slim 7 lijkt, zowel wat de hardware betreft als in uiterlijk. Het lijkt alsof Lenovo dat eerste model als blauwdruk voor de nieuwe Pro 7 heeft gebruikt. Dat is wat mij betreft een goed uitgangspunt.

Een van die overeenkomsten bestaat uit de perforaties aan weerszijden van het toetsenbord. Die had de eerste generatie ook, maar zijn eerste opvolger niet. Ze zijn dus weer terug en het geluidssysteem maakt nu gebruik van vier speakers. Twee stuks zijn omhoog gericht en twee naar beneden. Er is 'Dolby Atmos'-ondersteuning waarvan je geen bioscoopervaring hoeft te verwachten. Het geluid is vooral schel als je het hard zet, maar het belangrijkste is dat het volume lekker omhoog kan. Zonder koptelefoon een videogesprek voeren is daardoor - en dankzij de omhoog gerichte speakers - geen probleem.

Nog iets leuks dat de Yoga Slim 7 en deze Yoga 7 Pro delen, is een time of flight-sensor. Die houdt in de gaten of je voor je laptop zit of niet. Ben je even een kopje koffie/thee/water gaan drinken, dan dimt het scherm en even later gaat de laptop in standby. Kom je vervolgens terug op je werkplek, dan detecteert de sensor dat je er weer bent. Hij schakelt vervolgens de camera in, die voorzien is van gezichtsherkenning, en je bent supersnel weer ingelogd op je systeem. Dat is althans het idee. Iedere keer dat ik ging zitten, zag ik de laptop wakker worden, het ledje van de camera aangaan en de infraroodled ernaast knipperen, maar het scherm werd niet ingeschakeld en ik werd ook niet ingelogd. Een druk op een willekeurige toets zorgde ervoor dat het scherm wel ontwaakte, maar het idee achter de tof-sensor is nu juist dat je dat niet hoeft te doen. Op dit moment werkt het dus half, maar waarschijnlijk kan Lenovo dit met een software-update wel oplossen. De webcam is trouwens verbeterd; de resolutie is omhoog gegaan van 1280x720 naar 1920x1080 pixels.

Een andere vernieuwing ten opzichte van die eerste generatie zit in het toetsenbord. Vrijwel alle compacte laptops hebben een toetsenbord met vlakke toetsen. Licht gebogen toetsen, dus met een kuiltje erin, vind ik echter prettiger werken. De kuiltjes, die je wel gewoon tegenkomt op de meeste desktoptoetsenborden, zorgen ervoor dat je vingers tijdens blindtypen minder snel de weg kwijtraken. Volgens het stickertje heeft de Yoga Pro 7 bovendien anderhalve millimeter keytravel en dat is vrij veel voor een compacte laptop. De keytravel merk je tijdens het typen, en wat je ook merkt is dat de laptop heel stevig in elkaar zit. De behuizing is volledig van metaal gemaakt en flext niet, ook al zit je flink op de knoppen te hameren.

Een metalen, in dit geval aluminium, behuizing hebben alle Yoga 7-laptops door de jaren heen gehad. Het ziet er luxe uit en geeft een solide gevoel. Dat laatste komt ook wel door het gewicht, want deze nieuwe Yoga Pro 7 weegt bijna anderhalve kilogram. Hierboven noemde ik de Pro 7 steeds een 'compacte' laptop, maar of hij dat ook is, hangt af van waar je de grens legt. De schermdiagonaal is bij deze versie ook iets gegroeid, naar 14,5", waardoor hij niet echt klein meer is. In alle dimensies is deze laptop groter dan de eerste generatie Slim 7, die nog 1,32 kilogram woog. Die grotere dimensies komen ook doordat dit de 'Pro'-uitvoering is. Die is van een minder zuinige, maar als het goed is snellere processor voorzien.

Om de behuizing dunner te laten lijken dan hij is, past Lenovo een bij laptops veelgebruikt trucje toe. De fabrikant heeft de zijranden bol gemaakt, waardoor ze smaller zijn dan de laptop feitelijk is. Gelukkig is dat niet ten koste gegaan van de aansluitingen. Rechts zit een gewone USB-poort met een snelheid van 5Gbit/s. Daarnaast vind je de jackaansluiting en de aan-uitknop. Met het schuifje daar weer naast kan je de webcam uitschakelen. Aan de linkerkant zit de HDMI-aansluiting; die is terug van weggeweest, want Lenovo had hem bij de vorige generatie weggelaten. Verder zijn aan deze kant USB-C-aansluitingen aangebracht. Een ervan ondersteunt USB4, dus met de maximale overdrachtssnelheid van 40Gbit/s, terwijl de andere USB 3.2 Gen 2 ondersteunt, wat neerkomt op een snelheid van 10Gbit/s. Als je een specifiek USB4- of Thunderbolt-dock gebruikt, is het van belang dat je de juiste poort pakt, maar als je bijvoorbeeld een beeldscherm aansluit, zal het niets uitmaken. Beide poorten kun je ook gebruiken om de laptop op te laden en beide aansluitingen kunnen een DisplayPort 1.4-signaal aan een extern scherm doorgeven.