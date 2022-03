Lenovo Yoga Slim 7 Carbon-laptop krijgt 14"-oledscherm en gewicht van 1kg

Lenovo introduceert twee Yoga Slim 7-laptops met AMD Ryzen 5000U-processors. De Yoga Slim 7 Carbon is een lichtgewicht 14"-model met oledscherm en van de Yoga Slim 7 Pro verschijnt een 16"-uitvoering, optioneel met 120Hz-paneel.

In de Lenovo Yoga Slim 7 Carbon zit maximaal een AMD Ryzen 7 5800U-processor en een GeForce MX450-videokaart. Het geheugen bestaat uit maximaal 16GB Lpddr4x in dualchannel-configuratie en er zit tot 1TB aan PCIe-ssd-opslag in de laptop. De lichtste uitvoering weegt volgens Lenovo 1kg en de laptop is 15mm dik.

Het 14"-scherm bestaat uit een oledpaneel met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 90Hz. De maximale helderheid is 400cd/m² en het scherm kan de DCI-P3-kleurruimte volledig weergeven. Optioneel is de Yoga Slim 7 Carbon verkrijgbaar met touchscreen.

De Windows-laptop krijgt een 61Wh-accu en die zou volgens Lenovo goed zijn voor 14,5 uur gebruik. Er is ondersteuning voor Wi-Fi 6 en op de behuizing zitten drie USB 3.2 Gen 2-poorten met Type-C-aansluiting. Twee van de poorten ondersteunen opladen en zijn geschikt om schermen aan te sluiten via de DisplayPort 1.4-standaard.

In de Verenigde Staten komt de Yoga Slim 7 Carbon in oktober uit voor een vanafprijs van 1290 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 1318 euro. Over verkrijgbaarheid in Nederland en België heeft Lenovo nog geen details gegeven.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16"

Ook introduceert Lenovo een 16"-versie van de Yoga Slim 7 Pro met maximaal een AMD Ryzen 7 5800H-processor en RTX 3050-videokaart. Het 16"-scherm is een lcd met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. Er verschijnt een variant met een refreshrate van 120Hz en een maximale helderheid van 500cd/m². Bij het basismodel is dat 60Hz en 400cd/m².

De 16"-laptop is 17,4mm dik en weegt 2,1kg. Er zit een 75Wh-accu in en die zou goed zijn voor 12,5 uur gebruik. De behuizing heeft drie USB-poorten waarvan twee Type-A en één Type-C. Ook zit er een SD-kaartlezer op de laptop. Ook dit model komt in de VS in oktober uit, voor een vanafprijs van 1449 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 1480 euro.