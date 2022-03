Gigabyte kondigt lichte 14"-laptop met Tiger Lake-cpu en twee M.2-slots aan

Gigabyte heeft zijn U4-laptop geïntroduceerd. Deze 14"-laptop weegt minder dan een kilo en beschikt onder andere over een Intel Core i7-cpu uit de Tiger Lake-serie en twee M.2-slots. De accucapaciteit bedraagt 36Wh.

De Gigabyte U4 weegt 990 gram en is 16,5mm dik. De notebook beschikt over een IPS-scherm van 14", met een resolutie van 1920x1080 pixels. Volgens Gigabyte kan het scherm 100 procent van de sRGB-kleurruimte weergeven en het scherm kan 180 graden worden gekanteld.

De laptop wordt verder voorzien van een Intel Core i7-1195G7-cpu, die beschikt over vier cores met hyperthreading en een kloksnelheid van 2,9GHz, hoewel de maximale turbofrequentie 5,0GHz bedraagt. De U4 beschikt daarbij over een geïntegreerde Iris Xe-gpu van Intel en wordt standaard voorzien van 8GB DDR4-3200 geheugen, hoewel dit kan worden uitgebreid tot maximaal 64GB. De laptop heeft verder twee M.2 2280-slots, waarvan er een PCIe 4.0 ondersteunt.

Qua aansluitingen beschikt de Gigabyte U4 over een USB 3.2 Gen 1-connector van het type A, een USB 3.2 Gen 2-poort van het type A, en een USB-C-poort met Thunderbolt 4-ondersteuning. De laptop beschikt daarnaast over HDMI 2.0, een 3,5mm-combojack voor audio en een microfoon en een microSD-kaartlezer. De laptop ondersteunt Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

De accucapaciteit van de U4 bedraagt 36Wh. Volgens Gigabyte gaat de accu acht uur mee, maar het bedrijf deelt niet hoe deze accuduur is berekend of met wat voor werklast die accuduur behaald moet worden. De accu wordt met een vermogen van 65W opgeladen via een DC-aansluiting. De laptop ondersteunt ook 35W-opladen via de Thunderbolt 4-connector. Gigabyte noemt nog geen releasedatum of adviesprijs.