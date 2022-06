Modulaire Framework-laptop komt voor eind dit jaar naar Europa

Het Amerikaanse bedrijf Framework is begonnen met het aannemen van preorders voor zijn modulaire 13,5"-laptop. Voorlopig kan dat alleen in de Verenigde Staten, maar voor het einde van het jaar moet de laptop ook in Europa te koop zijn.

In de VS beginnen de prijzen voor een volledige configuratie bij 999 dollar en voor 749 dollar is er een doe-het-zelfuitvoering beschikbaar. Bij de goedkopere variant moeten gebruikers zelf geheugen, opslag, wifi-kaart en een besturingssysteem toevoegen. Eind juli worden de eerste exemplaren geleverd.

Volgens Framework komt de massaproductie inmiddels op gang, maar wordt dat bemoeilijkt door de wereldwijde chiptekorten. Het aantal beschikbare laptops zal daardoor beperkt zijn. Aantallen noemt de fabrikant niet. Door de tekorten zijn de preorders beperkt beschikbaar. Bestellingen worden opnieuw opengesteld als er meer laptops beschikbaar zijn.

In de komende weken gaat Framework ook bestellingen mogelijk maken in Canada en 'voor het einde van het jaar' moet dat ook mogelijk worden in Azië en Europa. Europrijzen maakt het bedrijf nog niet bekend.

Framework kondigde zijn modulaire en makkelijk te repareren 13,5"-laptop eind februari aan. Vrijwel alle onderdelen van de laptop zijn te vervangen, waaronder het scherm, de accu, het toetsenbord en het moederbord. Ook maakt Framework modules waarmee gebruikers verschillende poorten op de laptop kunnen wisselen. Er zijn ook modules met extra ssd-opslag.

De Framework-laptop wordt geleverd met Intel Tiger Lake-U-processors, tot 64GB DDR4-geheugen en NVMe-ssd's tot 4TB. Het 13,5"-scherm heeft een resolutie van 2256x1504 pixels, toont honderd procent van de sRGB-kleurruimte en heeft een helderheid van 400cd/m². Boven het scherm zit een 1080p-webcam met schuifjes om de microfoon of camera uit te schakelen.