Amerikaans bedrijf toont modulaire en makkelijk te repareren 13,5"-laptop

De Amerikaanse start-up Framework heeft een 13,5"-laptop aangekondigd die modulair is en makkelijk te repareren moet zijn. De laptop gebruikt uitbreidingskaarten om bijvoorbeeld meerdere USB-poorten mogelijk te maken, of juist veel opslag. Een prijs is nog niet bekend.

Frameworks laptop heeft plek voor vier uitbreidingskaarten. Iedere kaart heeft weer plek voor één poort, zoals een USB-C- of USB-A-poort, of een HDMI-poort. Het lijkt erop dat deze Expansion Ports via USB-C met de laptop verbinden. Gebruikers kunnen ook een 250GB- of 1TB-opslaguitbreidingskaart aanschaffen. Prijzen voor deze kaarten noemt Framework nog niet. Wel zegt het bedrijf in de toekomst meer kaarten te willen uitbrengen en het ontwerp ook open te stellen voor andere ontwikkelaars en gebruikers.

Praktisch alle onderdelen van de laptop zijn te verwisselen en te vervangen, waaronder het scherm, de 55Wh-accu, het toetsenbord en het moederbord. Framework wil het op die manier mogelijk maken voor gebruikers om bijvoorbeeld een nieuw moederbord met een nieuwe cpu te kopen. Onderdelen krijgen QR-codes opgeplakt die naar een gids of de winkelpagina leiden.

Wanneer de laptop deze zomer verscheept wordt, krijgt deze een Intel i5-1135G7-, i7-1165G7- of i7-1185G7-processor. De laptop heeft dan maximaal 64GB DDR4-geheugen en tot 4TB-nvme-ssd. Het 13,5"-scherm heeft een resolutie van 2256x1504 pixels, toont honderd procent van het sRGB-kleurenspectrum en heeft een maximale helderheid van ruim 400cd/m2. De laptop krijgt boven het scherm een 1080p-webcam met aan weerszijden schuifjes om de microfoon of camera uit te schakelen.

De behuizing is van aluminium gemaakt en is maximaal 15,85mm dik. Met vier geïnstalleerde uitbreidingskaarten weegt het apparaat minder dan 1,3 kilogram. De toetsenbordtoetsen hebben een travel van 1,5mm. Gebruikers kunnen de laptop geassembleerd aanschaffen of als bouwpakket. De laptop komt standaard met Windows 10 Home of Pro. Framework zegt na de laptop ook producten uit andere categorieën te willen verkopen.