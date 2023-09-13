Framework begint met massaproductie laptops met AMD Ryzen 7040-cpu

Framework is begonnen met de massaproductie van zijn Framework Laptop 13 met AMD Ryzen 7040-cpu. Dat bevestigt het bedrijf. De fabrikant moest de productie eerder uitstellen vanwege 'elektrische problemen' die naar voren kwamen tijdens de validatie van zijn eerste AMD-laptops.

Framework meldt in een blogpost dat de massaproductie van zijn 13"-laptop met Ryzen 7040-cpu nu is begonnen. De fabrikant begon deze week met de surface mount-productie van zijn mainboards in Taiwan. Dat gaat over in de final assembly, test and pack-out-proces in diezelfde fabriek. De laptops worden daarna overgebracht naar het magazijn van Framework, waarna de leveringen beginnen. Het bedrijf claimt eerder dit jaar zijn productiecapaciteit verdubbeld te hebben en verwacht daarom dat het zijn backlog van preorders 'snel kan wegwerken'.

De massaproductie van Frameworks eerste AMD Ryzen-laptops had eerder al moeten beginnen, maar de fabrikant meldde begin vorige maand aan klanten dat dit uitgesteld moest worden tot september. Framework stuitte naar eigen zeggen op een aantal 'elektrische problemen' tijdens de validatie van zijn laptops. Ook werd de firmware van zijn upstream leveranciers laat aangeleverd. Het bedrijf stuurde naar eigen zeggen tweewekelijkse updates aan klanten die de eerste drie batches AMD-laptops kochten; die orders 'liepen het risico op vertraging'.

Het bedrijf meldt dat er nog een aantal 'eigenaardigheden' zijn met zijn AMD-laptops. Zo ontbreekt de wifidriver van de gebruikte RZ616-wifimodule. De handleiding bevat aanwijzingen om dat probleem te omzeilen. Verder hebben bepaalde uitbreidingskaarten van het bedrijf invloed op het stroomverbruik van de laptops. Dat gaat specifiek om de HDMI-, DisplayPort- en USB-A-kaarten.

De fabrikant noteerde hetzelfde bij zijn laptops met elfde en twaalfde generatie Intel Core-cpu's, maar loste dat op met zijn nieuwste modellen met dertiende generatie Core-processor. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een nieuwe firmware-update, die het hogere stroomverbruik een met HDMI- of DisplayPort-kaart moet oplossen. Framework verkent ook 'hardwareopties' voor een nieuwe USB-A-uitbreidingskaart.

Framework kondigde de AMD Ryzen-versie van zijn laptops in maart aan. De upgradebare laptops kunnen geleverd worden met een Ryzen 5 7640U met zes cores of Ryzen 7 7840U met acht cores. Beide chips zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur.