Framework begint met massaproductie laptops met AMD Ryzen 7040-cpu

Framework is begonnen met de massaproductie van zijn Framework Laptop 13 met AMD Ryzen 7040-cpu. Dat bevestigt het bedrijf. De fabrikant moest de productie eerder uitstellen vanwege 'elektrische problemen' die naar voren kwamen tijdens de validatie van zijn eerste AMD-laptops.

Framework meldt in een blogpost dat de massaproductie van zijn 13"-laptop met Ryzen 7040-cpu nu is begonnen. De fabrikant begon deze week met de surface mount-productie van zijn mainboards in Taiwan. Dat gaat over in de final assembly, test and pack-out-proces in diezelfde fabriek. De laptops worden daarna overgebracht naar het magazijn van Framework, waarna de leveringen beginnen. Het bedrijf claimt eerder dit jaar zijn productiecapaciteit verdubbeld te hebben en verwacht daarom dat het zijn backlog van preorders 'snel kan wegwerken'.

De massaproductie van Frameworks eerste AMD Ryzen-laptops had eerder al moeten beginnen, maar de fabrikant meldde begin vorige maand aan klanten dat dit uitgesteld moest worden tot september. Framework stuitte naar eigen zeggen op een aantal 'elektrische problemen' tijdens de validatie van zijn laptops. Ook werd de firmware van zijn upstream leveranciers laat aangeleverd. Het bedrijf stuurde naar eigen zeggen tweewekelijkse updates aan klanten die de eerste drie batches AMD-laptops kochten; die orders 'liepen het risico op vertraging'.

Het bedrijf meldt dat er nog een aantal 'eigenaardigheden' zijn met zijn AMD-laptops. Zo ontbreekt de wifidriver van de gebruikte RZ616-wifimodule. De handleiding bevat aanwijzingen om dat probleem te omzeilen. Verder hebben bepaalde uitbreidingskaarten van het bedrijf invloed op het stroomverbruik van de laptops. Dat gaat specifiek om de HDMI-, DisplayPort- en USB-A-kaarten.

De fabrikant noteerde hetzelfde bij zijn laptops met elfde en twaalfde generatie Intel Core-cpu's, maar loste dat op met zijn nieuwste modellen met dertiende generatie Core-processor. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een nieuwe firmware-update, die het hogere stroomverbruik een met HDMI- of DisplayPort-kaart moet oplossen. Framework verkent ook 'hardwareopties' voor een nieuwe USB-A-uitbreidingskaart.

Framework kondigde de AMD Ryzen-versie van zijn laptops in maart aan. De upgradebare laptops kunnen geleverd worden met een Ryzen 5 7640U met zes cores of Ryzen 7 7840U met acht cores. Beide chips zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur.

Framework Laptop 13
Bron: Framework

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 20:57
79 • submitter: MrWouterNL

13-09-2023 • 20:57

79

Submitter: MrWouterNL

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Reacties (79)

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ByteDelight 14 september 2023 07:52
"Kwam er maar een laptop die gemakkelijk onderhoudbaar is, die je later kunt upgraden met zelfs een nieuw moederbord, en..."

Tadaa!

"Kan iemand me vertellen waarom je zo'n premium moet betalen?"

|:(


En feitelijk valt het heel erg mee kwa prijs.
Ze zijn - nog niet - groot, dus elke extra kost je simpelweg iets meer dan op Amazon.
Ik zou een bedrijf (hopelijk later meer) zeker mijn geld geven, wetende dat je niet gescamd wordt door 1. Niet upgrade-bare single-use 'land-fill' / e-waste 2. Niet te vervangen ssd 3. Niet verkrijgbare onderdelen en schema's voor reparaties.

[Reactie gewijzigd door ByteDelight op 27 juli 2024 00:49]

Superstoned @ByteDelight14 september 2023 08:16
Het is allemaal custom hardware in kleine oplage, en ook nog goede kwaliteit dus ja dat kost goud…
MrMonkE @Superstoned14 september 2023 10:36
Dare i say it: Van Moof

Dat risico moet je inschatten, deze modulariteit trekt me echter wel :)
Martijn.C.V @MrMonkE14 september 2023 12:56
Nee. Bij van Moof was alles intern en van hunzelf. Bij Framework is er heel veel open source te vinden, heel veel is vervangbaar. En ook nog eens op een simpele manier. En hoeft ook niet perse met hun hardware (je eigen ram bijv.). En als je bijv. een MoBo vervangt, zijn er ook nog eens andere suggesties wat je er dan nog mee kan doen, bijvoorbeeld kleine portable PCtjes voor licht werkt.

Bij Framework moet ongetwijfeld wel iets van geld verdient worden, maar het is niet zo de prio als bij sommige bedrijven. Als je een vergelijking wilt maken: Fairphone.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 27 juli 2024 00:49]

Superstoned @Martijn.C.V25 september 2023 00:16
Inderdaad. Plus, ze zijn al een tijdje bezig en de problemen die je bij van Moof zag zijn er niet. Al zijn ze er nog niet zo lang als fairfone natuurlijk.
com2,1ghz @ByteDelight14 september 2023 09:17
Omdat ze het wiel opnieuw uitvinden. Laptops waren vroeger repareerbaar. Kon je zo je CPU, RAM, videokaart upgraden. En nog mooier, een verwisselbaar batterij of zelfs een extra harde schijf. Alsof dat niet genoeg was kon je zelfs twee batterijen hebben. Had je nog je PCMIA voor eventuele modulaire hardware uitbreidingen.

Door de jaren heen hebben ze een voor een alle poorten verwijderd en de boel dunner gemaakt waardoor men klaagt over het ontbreken van zaken en waarom dit niet modulair kan zijn. En voila die komt er nu in een premium vorm want het is hip. En alles wat hip is kunnen ze flink aan verdienen. Zal wel weer een "revolutie" zijn als Apple de RJ45 poort beschikbaar stelt op hun macbooks.

Met de hedendaagse laptopaanbod moet je kiezen tussen dun mooi design met een tweetal USB poorten, of een oerlelijke workstation laptop met het design die uit de DDR tijdperk komt.
Terwijl een jaar of 10-15 geleden mooie dikkere laptops waren die het beste van beide werelden hadden.

Heb hier nog een Asus N53 liggen. Het mooiste was dat je die nog uit elkaar kon trekken zonder dat je de boel ging slopen. Idem met andere merken uit die tijd. Toen had je nog het verschil tussen een ultrabook, mainstream en een workstation laptop.

Wat betreft "modulaire" laptops zeg ik dat die wel degelijk bestaan onder merken als Compal en BTO
dabronsg @com2,1ghz14 september 2023 12:50
BTO verkoopt Chineese barebones aangevuld met de ontbrekende onderdelen zoals ssd en ram. Soms doen ze nog een sausje over de bios/uefi, maar stel je daar niet teveel van voor. Ik heb er één gekocht voor veel te veel geld en het was een deceptie.
Jonathan-458 @dabronsg14 september 2023 17:01
Zelf meerdere BTO laptops gehad en geconfigureerd echter gaat mijn voorkeur ivm support en betere optimalisaties uit naar HP Business Series of Lenovo Think series.

Gaming notebooks blijft echter altijd wel een dingen en daar kun je dan toch weer beter voor BTO (of hen barebones) kiezen ivm exact die zelfde reden. De Asus ROG of Lenovo Legion series zijn opzicht goed echter is de aanvullende software vaak problematisch.
shicomm 13 september 2023 23:38
De open communicatie verdient absoluut een pluim maar als ik 1.3k zou investeren ( ryzen 5 met 16 gb mem , 1tb opslag en nog wat kleine essentials ) in zo'n ding dan zou ik wel een product verwachten dat ook écht af is.

Kleine fixes kunnen altijd maar na zo'n aantal batches mag er toch worden verwacht dat zaken als wifi driver issues en een hoog stroomverbruik over de usb bus zijn verholpen.

Ik blijf de prijzen voor de "extra's" ook banaal hoog vinden.
126 euro voor een 1tb sn770 ssd ? Da's meer dan het dubbele wat je retail betaald...
Ondanks het feit dat het om kleine oplages gaat zal framework geen retail prijzen betalen..
Zyppora @shicomm14 september 2023 00:00
Het mooie is natuurlijk dat je gewoon bij je bestelling kunt aangeven geen behoefte te hebben aan een SSD en RAM, en dat je die dus uit de retail haalt :) Framework staat dat volledig toe en moedigt het aan met hun upgradability standpunt. Van wat ik heb gezien leveren ze zelfs de schroevendraaier mee die je nodig hebt om de laptop te openen.

Als je een laptop wilt hebben die af is, moet je bij een van de bekende laptopboeren gaan shoppen. Lenovo, MSI, Asus en Dell zullen vast hebben wat jij wilt voor een prijskaartje waar je niet van gaat stijgeren. Het is niet het doel van Framework om in deze markt te concurreren.
kaas-schaaf @Zyppora14 september 2023 12:03
Framework staat dat volledig toe en moedigt het aan met hun upgradability standpunt.
Dat is precies wat ik heb gedaan, en die onderdelen (ram + ssd) heb ik in de aanbieding gekocht en dan ben je stukken goedkoper uit. De laptop zelf word niet duurder (totaal) dan een T serie lenovo met dezelfde specs.
laurxp @shicomm14 september 2023 10:25
wifi driver issues
Het wifi-probleem komt doordat de retail Windows-installer de drivers niet bevat, dat is dus iets dat alleen Microsoft op kan lossen.

De meeste fabrikanten geven je een voorgeinstalleerde Windows-installatie die helemaal vol staat met bloatware en daarbij ook alle nodige drivers bevat. Bij Framework is het mogelijk om een laptop zonder SSD/harddrive te kopen, dus dat is simpelweg onmogelijk. Als je een DIY laptop koopt hebben ze daarom een handleiding om een volledig schone Windows te installeren, en daar voeg je simpelweg een minimalistische driver bundle aan toe.

Het probleem met deze laptop is dat de de Windows-installer dus geen wifi-driver bevat, en je kan daardoor ook niet met wifi verbinden om de driver bundle te downloaden waar de wifi-driver in zit. Je zal dus de laptop met een netwerkkabel aan het netwerk moeten verbinden, of de driver bundle met een andere computer moeten downloaden en met een USB drive overzetten.

Dit is alléén een issue voor de DIY-variant (want preassembled komt gewoon met een volledige Windows-installatie), en er is een vrij eenvoudige workaround. Niet echt een release blocker dus.
hoog stroomverbruik over de usb bus
Ze hebben er blijkbaar voldoende vertrouwen in dat het geen hardware-issue is, maar met een simpele firmware-update kan worden opgelost. In het ergste geval hebben sommige early adopters dus een paar weken een iets hoger batterijverbruik bij bepaalde expansion card configuraties, geen big deal dus.

Letterlijk alle hardware-fabrikanten verkopen producten met bekende issues die ze van plan zijn via updates op te lossen. Het verschil is dat Framework dit ook publiek zegt, in plaats van het stil te houden en na een tijdje een firmware-update met de nietszeggende release notes "performance and stability fixes" op hun website te gooien.
Blokker_1999 @shicomm14 september 2023 07:30
Hoewel ze mogelijks geen retail prijzen betalen voor onderdelen, betalen ze door de kleine oplage wel enorm veel extra aan overhead kosten. Van tooling over ontwikkeling tot ondersteuning. Het is niet goedkoop en je hebt een beperkt afzetmarkt.
Madrox @shicomm14 september 2023 02:08
En dan te bedenken dat ze dan nog steeds 100% goedkoper zijn dan Apple...
Plus natuurlijk wat hierboven staat, je kan er gewoon een 3rd party ssd in proppen.
Zackito @Madrox14 september 2023 07:28
100% ja? Dus hij is gratis? :*)
Ostheer @Zackito14 september 2023 07:59
Ik denk dat het bedoeld was als 'framework_prijs = apple_prijs - 100% * framework_prijs', oftewel: Kost de helft.
Zackito @Ostheer14 september 2023 08:03
Dus 50%, haha het is nog vroeg.
Ostheer @Zackito14 september 2023 08:36
Ja hij kost 50% van de Apple-prijs, maar "50% goedkoper" zou betekenen dat het 2/3 van de Apple-prijs kost.

[Reactie gewijzigd door Ostheer op 27 juli 2024 00:49]

Timoo.vanEsch @Ostheer14 september 2023 10:04
Nee toch?
Als Apple 50% duurder was, dan klopt dat.
Dus Apple is 100% duurder dan Framework, toch?

Als Framework 100% goedkoper is, dan is íe gratis.
50% goedkoper is Apple /2, toch?

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 27 juli 2024 00:49]

Carharttguy @Timoo.vanEsch14 september 2023 12:03
Ja, dat klopt.
Ostheer @Timoo.vanEsch14 september 2023 16:16
Er staat:
En dan te bedenken dat ze dan nog steeds 100% goedkoper zijn dan Apple...
Ofwel: "Framework is 100% goedkoper dan Apple.". Dus x = y - a, waarbij x = Framework, y = Apple, a = "100%"

Het enige waarover te discussiëren valt is "100% waarvan?": van de frameworkprijs, of van de appleprijs?
Mijn interpretatie is: "100% van de frameworkprijs". Dat betekent dus: a = 100% van x, ofwel a = x.

Hieruit volgt:
x = y - x --> 2*x = y --> x = y/2, dus: Framework = Apple / 2. In andere woorden: Framework kost de helft van Apple.

Natuurlijk kun je ook de pathologische interpretatie aanhouden dat hij met "100%" bedoelt "100% van de appleprijs", maar in dat geval kun je inderdaad niet anders dan concluderen dat de Framework gratis is. Dat bedoelde @Madrox echter sowieso niet, en dat is taalkundig ook vergezocht.

[Reactie gewijzigd door Ostheer op 27 juli 2024 00:49]

lilmonkey @Ostheer14 september 2023 14:50
Basisschool niet afgemaakt?
Ostheer @lilmonkey14 september 2023 16:36
Ik had in groep 7 al AVI 9+ 8-).
Madrox @Ostheer14 september 2023 20:55
Jullie kunnen slecht rekenen haha. Als 1tb bij framework 200€ kost en bij Apple 400€, kost het geheugen bij Apple 100% meer als je als uitgangspunt de prijs van Framework neemt. Geloof mij, dit is 100% correct. Draai je het om, kom je idd op 50% uit. Snappie🤪
Ostheer @Madrox14 september 2023 21:13
Dat zeg ik.
Madrox @Ostheer14 september 2023 23:05
Haha, ja top. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Apple is 100% duurder dan Framework, of Framework 50% goedkoper. Maar goed, dat heb je wiskundig prima uitgelegd 😁
Kabuto_Raiger 13 september 2023 21:21
is er eigenlijk al bekend wanneer de framework 16 inch uitkomt ??
Hatsjoe @Kabuto_Raiger13 september 2023 21:51
As always, we’re following a batch ordering system, with the first batches shipping in Q4 2023.
https://frame.work/nl/en/...6-pre-orders-are-now-open

Eind dit jaar dus. Zelf zit ik in batch 10 die als het goed is in Q1 2024 verzonden wordt.
jnggroot @Hatsjoe13 september 2023 22:36
Hier ook en zit heel erg er op te wachten. Gelijk de ryzen 9 met de videoaart
retrotical 13 september 2023 22:17
Kan er iemand me uitleggen waarom hier zo’n premium prijskaartje aanhangt? Vorige week een Lenono ideapad 5 gekocht met een 7840hs, 32gb, 1tb ssd voor 775€.. was wel met een promocode. Zonder was hij rond de 980€

[Reactie gewijzigd door retrotical op 27 juli 2024 00:49]

sapphire @retrotical13 september 2023 22:29
Hoe goed kun je die Lenovo openen, upgraden, uitbreiden, aanpassen, is er uitgebreide documentatie en spare parts beschikbaar?
retrotical @sapphire13 september 2023 22:33
Tgoh voor die meer dan 1000€ die ik dan bespaar kan ik binnen enkele jaren een nieuwe kopen en nog goedkoper af zijn..
Groot gekend bedrijf met uitstekende klantendienst (toch mijn persoonlijke ervaring), je weet wanneer je je laptop zult ontvangen, ..
Remc0_ @retrotical13 september 2023 22:56
Dat kan zijn echter kan je over een paar jaar een nieuw geupgrade moederbord voor je framework kopen. Dat is dus uiteindelijk goedkoper en beter voor het milieu.
Blokker_1999 @Remc0_14 september 2023 07:32
Dat is het imho niet. Als ik een laptop kan door verkopen kan een ander er nog plezier aan eleven. Dat moederbord? Je moet er maar een ander nut voor vinden...
Zyppora @Blokker_199914 september 2023 07:43
En daar heeft Framework dus een oplossing voor in samenwerking met Cooler Master: https://frame.work/nl/en/...rd-case-and-mainboard-kit

Op die manier kun je je oude moederbord een tweede leven geven.
Timoo.vanEsch @Blokker_199914 september 2023 10:06
Daarnaast zijn er wellicht mensen binnen deze niche-markt die jouw oude MB kunnen gebruiken als een upgrade. Stel, je hebt een Core i7 12th gen te koop en iemand heeft een Core i5 11th gen. Dan is dat dus ook gewoon een upgrade...
PjotterP @Remc0_14 september 2023 09:31
Tja, de rest van je laptop moet dan nog wel op orde zijn / niet versleten. Vaak is dat nog wel ok hoor, maar als je een laptop een paar jaar intensief gebruikt en meeneemt kan het soms ook nog wel eens zijn dat de buitenkant op allerlei punten ook aan vervanging toe is.
Remc0_ @PjotterP14 september 2023 09:36
En daar is het voordeel ook van dat je apart die onderdelen gemakkelijk kan vervangen. Het product is uiteindelijk een beetje vergelijkbaar met een Fairphone.

Edit:
Dit is wel onder voorbehoud dat de vervangbare delen in iedergeval backwards compatible blijven.

[Reactie gewijzigd door Remc0_ op 27 juli 2024 00:49]

ralph t @Remc0_13 september 2023 23:15
Goedkoper valt te betwisten maar zeker duurzamer. (16" model in de bestelling hier.)
farlane @retrotical13 september 2023 23:03
Er zijn andere overwegingen dan prijs om deze aan te schaffen:
- Minder planned obsolescence
- Minder afval
- Minder afhankelijkheid van nukken v/e fabrikant
- Meer repairability
- Meer cool
- ...
uiltje @farlane14 september 2023 00:50
- Minder spyware?
Cid Highwind @farlane14 september 2023 09:03
Als jij een nieuw moederbord koopt moet je anders eerst nog een afnemer zien te vinden voor je oude. Anders heb je alsnog afval.

Een tweedehands laptop laat zich verkopen of doorschuiven. De markt voor lossen laptoponderdelen is een flink stuk kleiner.
MClaeys @Cid Highwind14 september 2023 14:13
Of je kan er een ander project voor vinden, een headless servertje. Je TV smart maken op een minder snel achterhaalde manier dan de ingebouwde functionaliteit, ... Wie de DIY versie besteld zal al wat sneller geneigd zijn er mee te prutsen. En anders is er zeker een markt voor het moederbord voor mensen die wel van die zaken willen doen.
farlane @Cid Highwind14 september 2023 21:29
Als jouw moederbord kapot gaat buiten de garantie moet je een hele laptop wegmieteren, in dit geval alleen een moederbord.
Als je een hele nieuwe wilt kan je deze ook gewoon doorverkopen, net als de Lenovo.

Ik zie alleen maar voordelen, ik denk dat het mij die meerprijs wel waard zou zijn (voor de 16" versie dan)
sspiff @retrotical14 september 2023 06:27
Bij Lenovo heb ik juist verschrikkelijke ervaringen met wanneer ik de laptop ga ontvangen, en de klantendienst is ook niet top.

Ik gebruik graag Lenovo spul, maar hun eigen webwinkel die door Digital River wordt beheerd is alles behalve goed. Onduidelijke en lange levertermijnen, geen reactie of gehoord op support tickets, en een call center ergens in een laag loonland als je belt.
Clevergyno @sspiff14 september 2023 08:26
Kan dit beamen. Mijn 7840U laptop was twee maanden vertraagd en informatie krijgen was net als kiezen trekken.
thomas_n @retrotical14 september 2023 08:33
Koop je ook even een nieuwe planeet als de Aarde straks op is? ;)
retrotical @thomas_n14 september 2023 12:54
Niet iedereen heeft 1000€ extra voor een laptop met dezelfde specs.. leuk als je het je kan veroorloven, maar geen prioriteit voor mensen met een beperkt budget.. wel goed voor je ego blijkbaar.
thomas_n @retrotical14 september 2023 13:44
Ik was misschien wat kort-door-de-bocht met mijn eerdere comment, excuses.

Om serieus in te gaan op het grote prijsverschijl: dit verschil zou kunnen verdwijnen als de overheid ofwel repareerbaarheid en duurzaamheid gaat verplichten, ofwel het verkopen van "wegwerp"-producten gaat belasten, om zo de werkelijke kosten voor de maatschappij in het prijskaartje te verwerken.

Of we zouden kunnen wachten tot de vraag vanuit consumenten naar meer repareerbare apparaten groot genoeg is om een (veel) grotere productie mogelijk te maken, zodat een bedrijf als Framework een vergelijkbaar schaalvoordeel krijgt als Lenovo. Dat gaat denk ik alleen wel te lang duren, gezien de urgentie van verduurzamen.
retrotical @thomas_n14 september 2023 15:33
Misschien iets te brut in mijn reactie.. Ik snap je punt volledig hoor.
Prettige dag nog!
ralph t @retrotical14 september 2023 14:39
Als je het extra geld nu niet kunt uitgeven heb je volkomen gelijk. En dit geldt natuurlijk ook voor een grote groep mensen. Mocht je het nu wel kunnen betalen, bespaar je er uiteindelijk wel op omdat je niet na een paar jaar een hele nieuwe laptop hoeft te kopen. Ja onder aan de streep is het misschien nog steeds iets duurder.
Horatius @sapphire13 september 2023 23:42
Nou Lenovo doet dat eigenlijk heel erg goed, in mijn Thinkpad kan ik zowel mijn ram upgraden als extra storage bij gooien.

Op de site van Lenovo kan je zo alle serienummers vinden van het model en ook van alle alternatieve serienummers die ook zouden werken. De USB connectoren zijn gewoon contacts met schroeven en niet gesoldeerd.

Dus naar mijn mening is Lenovo echt ver van het slechtste bedrijf. Reserve onderdelen zijn makkelijk te krijgen en het is duidelijk welke je nodig moet hebben. Met een paar schroeven is je laptop open.
pe1dnn @Horatius14 september 2023 00:17
Mijn ervaring met een Lenovo was toen ik de Wifi module wou vervangen door een betere, dat niet kon omdat de laptop alleen bepaalde modellen toestond. Op dat moment heeft mijn vertrouwen in Lenovo een forse deuk opgelopen. De opvolger van die laptop is dan ook een HP geworden en daar heb de upgrade van de WiFi module niet eens in overweging hoeven nemen want die was al meteen veel beter.

Lock down van componenten die gewoon wel aan de interface standaard voldoen is gewoon not done wat mij beteft. Als ik ooit een nieuwe laptop nodig heb zal Framework hoog op mijn lijst staan. Zeker ook omdat die op laptop normaal een Linux distributie kunt zetten - wat ook door de fabrikant wordt ondersteund - terwijl merken als Lenovo een crappy OS meeleveren waar je ook niet eens voor kunt kiezen maar waar je wel tegen je zin voor betaald en waarbij ondersteuning vanuit de fabrikant voor Linux gewoon niet bestaat. Als Linux al werkt op zo'n laptop is dat ondanks de fabrikant en niet dankzij.
eesiediesie @pe1dnn14 september 2023 07:46
Ik heb nochtans bij aankoop van mijn Lenovo ideapad 3 de realtec wifi 6 module
(problemen automatisch verbinding maken en lagere snelheden dan intel)
vervangen door een intel wifi 6 module.
En de 512 GB ssd door een samsung evo 980 van 1 TB.
En de 4GB ram module door 1 van 8GB.(+ de 4 GB onboard)
Allemaal geen probleem en automatisch herkend.
Is een 17" laptop met amd 5500u voor 499€ gekocht met black friday.

[Reactie gewijzigd door eesiediesie op 27 juli 2024 00:49]

curkey @eesiediesie14 september 2023 11:24
Het verschilt een beetje per model bij Lenovo. Er zijn laptopmodellen waar ze in de firmware de ID's zetten welke componenten geïnstalleerd mogen worden. Andere modellen laptops zijn daarentegen weer redelijk vrij.
retrotical @pe1dnn14 september 2023 08:30
Je kan gewoon via de webshop een laptop bestellen zonder OS hoor..
jaquesparblue @Horatius14 september 2023 03:05
Kan je na een aantal jaar het mainboard swappen met een upgraded versie, zonder compatibility te verliezen met de rest van je bestaande add-ons?
En kan je dan het oude mainboard gebruiken als aparte PC?

Zoals je het beschrijft klinkt het heel goed wat Lenovo doet onder het mom right to repair. Maar dat blijft binnen de scope van de configuratie zoals ie initieel op de markt is gezet. Framework gaat veel verder dan dat.
theredspecial @retrotical13 september 2023 22:25
Hogere ontwikkelkosten, want ze moeten nog meer uitvinden en leren. Minder economies of scale, want veel kleiner dan Lenovo. Andere productiemethodes, zoals voor de body. Leidt wel tot minder afval, maar is waarschijnlijk weer iets complexer.
the_stickie @retrotical13 september 2023 22:34
Omdat het een uniek en modulair ontwerp betreft dat vooralsnog in kleinere oplages geproduceerd wordt en geen/veel minder verkoopspunten heeft.
Anders verwoord: het is een niche product met een afzetmarkt die uit enthousiastelingen en early adopters bestaat.
Nog anders gesteld: je betaald voor een uniek en uitbreidbaar product, met een garantie van uitbreidbaarheid waar andere producenten voorlopig niet aan kunnen tippen
Madrox @retrotical14 september 2023 02:03
De meeste ideapad, zoniet alle tegenwoordig hebben soldered ram. Niet te upgraden. Nu zal je dat met een 32GB versie niet snel nodig hebben. Maar er is geen optie meer om met een goedkoper model te starten, met 8 of 16Gb en er later meer ram in te steken.
Styreta @retrotical14 september 2023 07:22
economies of scale

Lenovo produceert in een dermate hoge schaal en neemt dermate veel parts af bij derden dat ze de voordelen kunnen doorberekenen.

Framework laptop zijn bijna boutique laptops :)
Superstoned @retrotical14 september 2023 08:14
Alles is volledig custom met kleine oplage. Dat kost gewoon veel geld. Ze gebruiken geen standaard oem case…

Heb een collega die er een heeft, het is ook wel goede kwaliteit en natuurlijk absoluut uniek spul. Kost wat ja…
Ives @retrotical16 september 2023 20:51
Link of betere omschrijving van deze Lenovo? In de tweakers pricewatch staan er geen Ideapads met 32GB RAM en een 7840HS, en op de website van lenovo is de goedkoopste configuratie die erop trekt voor mij dik 1400 euro. Dat scheelt de helft...
retrotical @Ives16 september 2023 22:11
Check laptop koopadvies. Zijn net opgeslagen. En zonder dedicated gpu kom ik op 1100.
sfranken 13 september 2023 21:05
Ik ben benieuwd. Ik heb een "batch 5" unit besteld, en ben tot nu toe zeer netjes op de hoogte gehouden over de status door Framework, en van eventuele issues die er waren. Dat er technische problemen waren was bekend.

Vervelend, maar ik heb liever dat er gekeken wordt naar een oplossing dan dat er units de deur uit worden gedaan met een fout die bekend is en dat er achteraf geclaimd word "Ja, jammer.".
theredspecial @sfranken13 september 2023 22:21
Het klopt dat de communicatie goed is: tijdig en geregeld en ook duidelijk.

Zelf zit ik in batch 3, dus hopelijk kan ik binnenkort 2 dozen verwachten!
sfranken @theredspecial13 september 2023 23:02
Ik ben zelf ook wel blij met dit nieuws. Dit houd in dat er voor mijn machine ook schot in de zaak zit!

Offtopic: mooie avatar / gebruikersnaam. Queen / Brian May fan neem ik aan? Ik ook, heb zelf een Dansan RS :-)
theredspecial @sfranken14 september 2023 10:27
Zeker 🎶, al speel ik zelf nauwelijks een akkoord meer 😥

Dank je wel!

[Reactie gewijzigd door theredspecial op 27 juli 2024 00:49]

g4wx3 13 september 2023 22:20
Technisch een zeer interessante laptop vanwege de upgradebaarheid, en de herstelbaarheid.
Helaas zit deze niche laptop in het vaarwater van andere niche-laptops. Liever zou ik ze zien samenwerken met bijvoorbeeld system76 voor een model met coreboot.
Een belangrijke andere niche solo speler is Apple, maar sinds de ARM cpu is het moeilijk om een laptop compatible te maken met OSX, zoals OSx86 dat deed.
Madrox @g4wx314 september 2023 02:05
Voeg daaraan toe dat Apple ook vaak soldered ram heeft en tegenwoordig ook soldered ssd's. Wat hun verdienmodel goed uitkomt, nu kunnen ze belachelijk hoge prijzen vragen als je wat meer storage of ram wil.

iig doet Lenovo dat nog niet. Maar hoelang nog?

[Reactie gewijzigd door Madrox op 27 juli 2024 00:49]

betwetor 14 september 2023 10:05
Schappelijk geprijsd eigenlijk. ten minste als je het barebone neemt
rookie no. 1 14 september 2023 13:46
Ai, net vorige week mijn i7 binnen gekregen omdat ik al lang zat te wachten op de AMD Ryzen variant. Ik moet hem zelfs nog in elkaar zetten ;)

Levering ging heel erg snel trouwens.
Stetsed 13 september 2023 21:04
Heb zelf een pre-order staan voor de 7840U, ben er zeker naar uit zitten kijken want het is een groote upgrade voor mij van me current framework motherboard. En ook een grootere Baterij want da kan ook niet mis.

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 27 juli 2024 00:49]

sfranken @Hatseflats13 september 2023 23:23
Hmm, m'n comment kwam wel wat rottig over ja, maar ik had zeer veel moeite met het ontcijferen van wat @Stetsed nu precies bedoelde. Taal is een vreemd iets.
Hatseflats @sfranken14 september 2023 08:37
Nee, ik vind het juist goed dat je hem verbeterd. Anders leert hij het nooit. Je doet ook niks fout.

Ik vroeg mij alleen af hoe oud je was met die vraag.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 27 juli 2024 00:49]

ralph t @Hatseflats14 september 2023 18:08
*verbetert ;-)
Hatseflats @ralph t14 september 2023 19:00
Haha, oh ja.

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