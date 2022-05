Framework maakt reserveringen voor modulaire laptops mogelijk in Nederland

De modulaire 13,5"-laptops van Framework kunnen nu ook gereserveerd worden in Nederland, Ierland en Oostenrijk. Wanneer de producten van het Amerikaanse bedrijf in de rest van de Benelux beschikbaar zullen zijn, is niet duidelijk.

In december begon Framework met de verkoop van de laptops in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Daarvoor was het bedrijf alleen in de VS en Canada actief.

Op de site van Framework is te zien dat de prijzen en de beschikbare modellen in Nederland hetzelfde zijn als in Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf biedt drie vooraf samengestelde varianten aan, beginnend bij 1149 euro. Duurdere modellen worden met een betere processor uitgerust en hebben meer geheugen en opslagruimte. Gebruikers kunnen ook een doe-het-zelfuitvoering samenstellen die ten minste 899 euro kost. Alle varianten hebben een 13,5"-scherm met een resolutie van 2256x1504 pixels.

De levering van de laptops in Nederland vindt plaats in maart. Om een preorder te plaatsen, moeten klanten een vooruitbetaling doen van 100 euro. Dit bedrag is volledig terug te krijgen wanneer een preorder wordt opgezegd.