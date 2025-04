Framework toont laptops met AMD-processoren en 16"-model met upgradebare gpu

Framework gaat een laptop met AMD Ryzen 7000-processor verkopen, komt met een krachtigere 16"-variant met upgradebare gpu en gaat zijn producten ook officieel verkopen in onder andere België. Tot slot komen er ook varianten met 13e generatie Core-processoren van Intel.

Framework gaf op donderdag een livestream met de vernieuwingen. De AMD-variant van de repareer- en upgradebare Framework-laptops krijgt een Ryzen 5 of Ryzen 7 uit de Ryzen 7040-serie. Vermoedelijk gaat het daar om de Ryzen 5 7640HS en de Ryzen 7 7840HS. Daarnaast is er, zoals normaal is bij de nieuwe Ryzen-generatie, ondersteuning voor DDR5-geheugen, in dit geval op een snelheid van 5600MHz.

De dertiende generatie Intel-processoren in de nieuwe moederborden op dat gebied hebben een Core i5-1340P, i7-1360P of i7-1370P. Deze werken nog wel op DDR4-3200. Ook spreekt Framework van Thunderbolt 4-certificering, wat vermoedelijk voor beide platformen geldt, en het gebruik van bijvoorbeeld externe videokaarten mogelijk maakt dankzij de grotere hoeveelheid bandbreedte.

De 16"-variant van Frameworks laptop is volledig nieuw. De extra ruimte in de behuizing maakt het mogelijk om hoger presterende onderdelen in de behuizing te stoppen, hoewel Framework nog geen specificaties voor deze maat van laptop bekend heeft gemaakt. Wel is duidelijk dat deze twee nieuwe categorieën aan add-ons mogelijk maakt: upgradebare graphics en het input module system. Die eerste behelst een soort insteekkaart die achter in de laptop gaat. Framework zegt genoeg ruimte te hebben gereserveerd voor toekomstige wijzigingen in de formfactor van gpu's. De aanwezigheid van een discrete grafische kaart opent ook deuren naar gaming.

Ook kunnen hier andere soorten hardware ingestoken worden. Een referentie waar Framework mee komt is een insteekkaart waar twee m.2-ssd's ingestoken kunnen worden. Deze modules kunnen ook in een externe behuizing gestopt worden en via USB 4 of Thunderbolt 4 aangesloten worden op bijvoorbeeld een 13" Framework-laptop.

Het input module system is ontstaan nadat Framework vroeg of gebruikers liever wel of niet een numpad op hun laptop wilden. Daar kwam een 50/50-verdeling uit, dus Framework bedient beide groepen door het toetsenbord- en touchpadgedeelte modulair te maken. Een numpad is optioneel te installeren, maar gebruikers kunnen ook het toetsenbord in het midden plaatsen zonder numpad. Andere voorbeelden zijn een rgb-toetsenbord, eentje met een Super-toets en een extra display. Ook hier zijn andere ontwikkelaars vrij om met andere ideeën te komen; het systeem is volledig opensource. Framework heeft geen foto's van dat systeem gedeeld, maar het passeert wel de revue in zijn presentatie.

Framework heeft verder ook een 61Wh-accu getoond, die iets groter is dan zijn 55Wh-accu. Deze past in dezelfde formfactor en de verbetering is te danken aan verbeterde accuchemie. Daarnaast komt het bedrijf in samenwerking met Cooler Master met een behuizing voor Framework-moederborden. Daar passen alle bestaande modellen in en zo kan van een laptopmoederbord een compacte desktop gemaakt worden. Deze past met vesa-mounts achter op een beeldscherm. Soortgelijke behuizingen zijn er voor de accu en display. Tot slot zijn er nieuwe, stevigere scharnieren voor het scherm, komt er een display met mat-coating en zijn de luidere speakers van de Chromebookvariant breder beschikbaar.

Pre-orders voor de Intel- en AMD-variant van de Framework 13 zijn per direct begonnen en levering van de Intel-modellen moet in mei beginnen. AMD-modellen worden vanaf het derde kwartaal geleverd. Later in de lente beginnen pre-orders voor het 16"-model en die moeten tegen het eind van dit jaar geleverd worden.

De Framework Laptop 13 met Intel-chips krijgt een vanafprijs van 979 euro, als klanten hem zelf in elkaar zetten. Bij een vooraf geassembleerd model is dat vanaf 1199 euro. Voor de AMD-variant gelden dezelfde prijzen. Van de 16"-variant is ook de prijs nog niet bekendgemaakt.

Framework maakt laptops die volledig te openen, repareren en upgraden zijn. Gebruikers kunnen op de Framework Marketplace hele laptops maar ook de losse onderdelen voor deze producten kopen. Wie dus al een Framework-laptop heeft, kan los het AMD-moederbord kopen en die in die laptop inbouwen. Maar ook zaken als de speakers, touchpad, wifichip, webcam, interne kabeltjes en meer zijn te koop. Tweakers heeft zelf vorig jaar een review gemaakt van een Framework Laptop Professional.