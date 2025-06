Framework start verkoop van laptops en andere producten in België

Framework levert vanaf maandag producten aan Belgische klanten. Het bedrijf verkoopt modulaire laptops in 13"- en 16"-formaten, en modules en onderdelen voor die laptops. Framework-apparaten zijn al langer in Nederland te koop.

Naast dat de producten in België te koop zijn, zegt Framework laptops met Belgische toetsenbordlay-outs te leveren. Het bedrijf breidt niet alleen uit naar België, maar levert vanaf maandag ook naar Italië en Spanje. Framework-laptops zijn nu in twaalf landen officieel te koop. Later deze zomer moeten de producten ook in Taiwan te koop zijn. Framework wil in meer landen producten verkopen, maar zegt hier zijn infrastructuur voor te moeten uitbreiden.

Het bedrijf levert nu twee laptops, een 13"- en 16"-model, die beide met AMD-cpu's te koop zijn. Het 13"-model is ook met Intel-cpu uit te rusten. De kleinere laptop kost minimaal 979 euro, de 16"-versie is vanaf 1579 euro te koop.