Microsoft brengt nieuw Office-thema en -standaardlettertype in september uit

Microsoft begint in september met het uitbrengen met zijn nieuwe standaardthema voor Office-apps. Dat blijkt uit de roadmap van het bedrijf. Met de wijziging krijgt Office onder meer een nieuw standaardlettertype, Aptos, en een nieuw kleurenpalet.

Met de wijziging krijgen Microsoft 365-apps als Word, Excel, PowerPoint en Outlook vanaf volgende maand een nieuw standaardthema, merkt The Verge op. Microsoft kondigde het nieuwe thema eerder al aan, maar zei toen nog niet wanneer dat algemeen beschikbaar zou komen.

Onder het nieuwe thema krijgen apps onder meer een nieuw standaardlettertype, genaamd Aptos. Daarmee wordt Calibri na vijftien jaar vervangen. De apps krijgen ook een nieuw kleurenpalet en bijgewerkte standaard line weights. Gebruikers kunnen het oude Office-thema met Calibri als standaardfont blijven gebruiken na de wijziging. Het bedrijf houdt het oude thema, dat wordt hernoemd naar 'Office Theme 2013-2022', beschikbaar als optie.

Microsoft maakte het nieuwe thema in juli beschikbaar in de Preview-versie van Microsofts Office-apps. Het bedrijf meldt nu dus op zijn roadmap dat het thema in september beschikbaar komt voor alle Microsoft 365-gebruikers. De exacte datum is nog niet bekend.

Het nieuwe Microsoft 365-thema, dat in september algemeen beschikbaar komt. Bron: Microsoft