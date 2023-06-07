Microsoft komt mogelijk met optie om Teams-chatapp van Windows te verwijderen

Microsoft gaat gebruikers mogelijk de optie geven om de Teams-chatfunctie volledig van de computer te verwijderen. Momenteel is het enkel mogelijk om deze applicatie, die standaard aan de taakbalk vastzit, te verbergen.

WindowsLatest ontdekte in enkele recente Windows 11-previewbuilds referenties naar een verborgen functie genaamd 'RemoveChat'. Als deze wordt geactiveerd, wordt de gehele Chat-app en de vermelding ervan van het besturingssysteem verwijderd, schrijft de site.

Volgens WindowsLatest is de functie gelinkt aan een nieuwe geografische api, waardoor Microsoft de optie mogelijk enkel gaat aanbieden in bepaalde regio's. De site verwacht dat de mogelijkheid om de chatfunctie te verwijderen, slechts voor Europese gebruikers beschikbaar komt. Er wordt vermoed dat Microsoft deze functie introduceert 'om een mogelijk antitrustonderzoek door EU-toezichthouders te vermijden'. Eerder schreef The Financial Times al dat Microsoft gaat stoppen met het bundelen van Teams met Office-producten vanwege een onderzoek van de Europese Commissie.

De Microsoft Teams-chatfunctie werd in 2021 geïntroduceerd en zit sindsdien standaard aan de taakbalk vast. Het is mogelijk om via de instellingen de app uit te schakelen en zodoende van de taakbalk te verwijderen, maar gebruikers kunnen vooralsnog de applicatie niet volledig de-installeren.

Teams Chat in Windows 11
Teams Chat in Windows 11

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 17:59 75

07-06-2023 • 17:59

75

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Reacties (75)

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dasiro 7 juni 2023 18:08
oprechte vraag: zijn er mensen die dit gebruikten ipv de volledige meegeleverde "home" of apart te downloaden "pro" teams?

edit: aangezien het niet duidelijk blijkt uit het artikel en mijn vraag. Er zijn 3 "apps":
  • teams chat (zie het highlighted icoontje in de screenshot), dewelke niet te verwijderen is
  • teams "home" (die met het icoontje met het witte vlak rond de T) dewelke meegeleverd is met windows
  • teams "for business" (die met het icoontje met een paarse achtergrond rond de T) dewelke je apart moet downloaden

[Reactie gewijzigd door dasiro op 26 juli 2024 14:22]

loekf2 @dasiro7 juni 2023 18:14
Wij niet. Idioot dat je met twee Teams versie zit in je start menu. De zakelijk "pro" versie en de standaard meegeleverde versie.

IT hier is het nog niet gelukt om de standaard versie te verbergen met scripts (staan wat voorbeelden op het net).
pbk @loekf27 juni 2023 21:41
Tip voor je IT afdeling ;-)

Wij de-installeren de "verkeerde" Teams-versie in een Powershell script met de volgende opdracht:

Get-AppxPackage MicrosoftTeams* | Remove-AppxPackage

Wordt gepusht naar alle Windows 11 devices en werkt prima.

We hebben ook nog een registry setting voor de ingebouwde chatapp:

Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced en zet dan de 32 bit DWORD waarde TaskbarMn op 0.

Maar volgens mij is die niet (meer) nodig als je app al hebt gedeïnstalleerd.

We hebben nog wat meer aanpassingen aan de taskbar gedaan via de registry (Widgets en Taakweergave verbergen). Zie hier wat info.
TheIceWarrior @pbk8 juni 2023 09:12
Bedankt voor de top tips pbk!
NoNutsNoGlory @pbk8 juni 2023 11:05
Powershell Script:

$Teams = Get-Team

for ($i = 0; $i -lt $Teams.Count; $i++)
{
"{0}: {1}" -f $i, $Teams[$i].DisplayName
}

# multiple can be selected if comman seperated
$Selection = (Read-Host -Prompt "Select Team(s) to remove").Split(',').Trim()

foreach ($number in $Selection)
{
$Teams[$number]
#Remove-Team -GroupId $Teams[$number].GroupID
}

<# Output
0: TeamsOne
1: TeamsTwo
#>
undefined418 @NoNutsNoGlory8 juni 2023 11:59
Nu zie ik het, Tweakers mist een code block in comments. Dat zou echt super nice zijn
Dit is geen code block
Tweaker gods _/-\o_ please _/-\o_ new feature :Y) _/-\o_
Neal @NoNutsNoGlory8 juni 2023 16:01
Dit verwijderd niet de applicatioe, maar Team's in Teams. Niet hetzelfde...
theduke1989 @loekf27 juni 2023 19:42
Dat is toch precies hetzelfde met OneDrive.
Die staat ook twee keer in file explorer.
1* bedrijf
1* prive

Dat moet ook verboden worden.
pbk @theduke19897 juni 2023 21:49
Waarom? Is juist toch overzichtelijk als je persoonlijke data en je bedrijfsdata gescheiden wordt weergegeven?
Het is op bedrijfsdevices overigens wel mogelijk om het synchroniseren van de persoonlijke account uit te schakelen.
Raymond Deen @pbk7 juni 2023 23:16
En als je er geen gebruik van wilt maken?
Dit soort zooi moet gewoon opt-in zijn tijdens installatie en achteraf verwijderbaar.
pbk @Raymond Deen8 juni 2023 07:20
Als je werkt met een bedrijfsdevice zal er niet gevraagd of afgedwongen worden om met je persoonlijke account je OneDrive te synchroniseren. Dat is dus wel mogelijk, maar kan je blokkeren.

Als je een persoonlijk apparaat hebt moet je wel inloggen met een Microsoft account en wordt de OneDrive gesynchroniseerd. Kan je dat achteraf weer uitzetten en OneDrive verwijderen? Vermoed van wel, maar zou inderdaad beter zijn als je daarvoor kon kiezen tijdens het in gebruik nemen van het apparaat.
Ayporos @pbk8 juni 2023 14:01
Het is mijns inziens sowieso onwenselijk. Het is net zo erg als die telefoon 'OS' versies van fabrikanten die vol staan met duplicate apps van de fabrikant zelf die je niet kunt verwijderen vanaf je telefoon.

Er mag mijns inziens op EU niveau wel eens wat regelgeving komen hieromtrent. Een OS is iets anders dan een App. En op dit moment word Windows, net als vele Android versies, gekoppeld met een sloot aan bloat apps die een reguliere gebruiker er niet vanaf kan gooien (zonder te rooten of met registry/powershell scripts te moeten klooien wat mijns inziens te ingewikkeld is voor een reguliere gebruiker en dus niet acceptabel is).

Ze hebben Microsoft al op de vingers getikt omtrent browser koppelverkoop... waarom hebben ze dat niet meteen ook voor álle andere Apps gedaan waarmee windows gekoppeld word? Onedrive en Teams zijn slechts recente voorbeelden. Ze hadden destijds al meteen de root cause moeten aanpakken, en niet enkel het symptoom van die dag. :+

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 26 juli 2024 14:22]

trisje @Raymond Deen8 juni 2023 10:20
volgens mij is het de zelfde app. ik zie de prive versie niet. soms staat onedrive er twee keer in de explorer en is het de zelfde drive. onder het register kan men die verwijderen. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\ de name spaces kijk in de key zelf welke naam gekoppeld is aan de drive.
theduke1989 @pbk8 juni 2023 08:00
Op je werk laptop wil je geen persoonlijke OneDrive. Daar hoort gewoon de bedrijfs versie op en meer niet.
pbk @theduke19898 juni 2023 08:22
Dat klopt en dat is dus ook heel makkelijk in te stellen. Standaard wordt de persoonlijke OneDrive al niet gesynchroniseerd en via een policy kan je dit ook blokkeren als je zeker wil weten dat gebruikers dit toch niet gaan instellen.
segil @theduke19898 juni 2023 06:08
Gelukkig kan je die personal Onedrive nog wel verbergen in Windows explorer.

https://answers.microsoft...b9-41c0-8493-8a98324afe44
dasiro @loekf27 juni 2023 18:27
dit gaat niet over de teams-apps, maar over de teams chat-app, welke ingebakken zit, dus nog een 3e app die momenteel nog niet te verwijderen is :P
Cergorach
@dasiro7 juni 2023 18:38
Dit gaat toch puur over W11? Want ik heb deze issues niet in W10... If so #notmyproblem ;)
dasiro @Cergorach7 juni 2023 18:52
klopt, windows 10 krijgt al een tijdje geen nieuwe features meer en deze heeft er nooit in gezeten. Binnen 2.5 jaar is W10 EOL en krijg je ook geen security updates meer, misschien dan #welyourproblem
The Zep Man
@dasiro8 juni 2023 00:14
Binnen 2.5 jaar is W10 EOL en krijg je ook geen security updates meer, misschien dan #welyourproblem
LTSC for life, tot 2032. Daarna Windows 12? Wie weet wat ik dan in een VM draai onder Linux? :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 14:22]

Jdewit @dasiro8 juni 2023 08:54
Ik zit op 8.1, nog steeds niet mijn probleem. Beste versie ooit
trisje @Jdewit8 juni 2023 10:15
Alleen heb je nu vanaf januari geen security updates meer, waardoor het zeker niet meer de beste optie is. persoonlijk vind ik win 10 een stuk beter dan 8.1. w11 kan ik niet draaien.
Jdewit @trisje8 juni 2023 19:04
Heb zelfde iso die ik sinds 2015 heb. Dus al 8 jaar geen security
trisje @Jdewit9 juni 2023 15:57
Wees er maar trots op dan :+ Het zou mijn keus niet zijn.
massareal @loekf27 juni 2023 19:00
https://learn.microsoft.c...he-chat-icon-using-intune
Blokker_1999
@loekf27 juni 2023 18:49
Dan moet je IT dringend beter leren zoeken. Wij verbergen deze namelijk zonder problemen. Niet meer te zien in de taakbalk of het startmenu.
Cergorach
@loekf27 juni 2023 19:32
Misschien moeten ze hier even kijken:
https://learn.microsoft.c...eams-chat-icon-windows-11
mr01z0 @dasiro7 juni 2023 19:21
Ja, ik gebruik de free variant, werkt prima, maar heeft ook nadelen zodra je een groepsgesprek start (meer dan 2 personen) zit je aan een maximale call van een uur en dan verbreekt teams de verbinding, je kan het gesprek dan wel weer opnieuw opzetten maar dat is natuurlijk een behoorlijk storende factor.

Zoals anderen ook al aangeven, het is onhandig dat ze ervoor gekozen hebben 2 Teams producten te hanteren in plaats van de home functies beschikbaar te maken in de full teams client, super verwarrend voor gebruikers in het kantoor ook; "ja, die met dat witte icoontje en de blauwe T is niet voor werk dan moet je het blauwe icoontje met de witte T gebruiken...". Super logisch en intuïtief natuurlijk. NOT!

Helemaal verwarrend als je je bedenkt dat de mobile app voor Android en iOS wel prive en zakelijke accounts ondersteund.

[Reactie gewijzigd door mr01z0 op 26 juli 2024 14:22]

dasiro @mr01z07 juni 2023 20:15
nee dus, want dit artikel gaat over de teams chatapp, die (nog) niet te verwijderen is.
mr01z0 @dasiro7 juni 2023 21:01
Ik heb het over de Teams chat app met beperkte functionaliteit, dus geen full Teams en channels alleen chat en bellen. Geïntegreerd in je taakbalk en in je startmenu (witte teams icoon met blauwe T)

De chat icon in je taakbalk kan je hiden in het Settings panel met GPO ("Configures the chat icon on the taskbar") of bijvoorbeeld met een OMA URI setting vanuit intune.

De persoonlijke "chat app" Teams app kan je verwijderen met powershell: remove-appxpackage -package "MicrosoftTeams_23091.406.2009.3890_x64__8wekyb3d8bbwe"

Of door in het settings panel dan apps en in je applist op Teams te zoeken en dan klikken op uninstall.

Als je de app weer wil installeren kan je simpelweg de chat app icon in je taakbalk unhiden en aanklikken dan komt de teams app ook weer terug op je systeem en kan je het weer gebruiken.

Overigens snap ik dat de taakbalk icoon alleen te hiden is, alleen zodra je hier op inlogt dan installeert deze meteen de persoonlijke teams app. Het is dus een pakket dat uit 2 delen bestaat, je kan de chat functie in je taakbalk dus niet loszien/gerbruiken van de home teams app. Zodra je de home teams sluit stopt ook het chat gedeelte in je taakbalk. Ik had even niet in de gaten dat je dat bedoelde :)

[Reactie gewijzigd door mr01z0 op 26 juli 2024 14:22]

Murazor4096 @dasiro7 juni 2023 18:14
Jazeker, na een nieuwe installatie altijd per ongeluk, om er vervolgens achter te komen dat ik een andere versie nodig heb om in te kunnen loggen. :+

Maar voor bewuste gebruikers kan ik me inderdaad ook niet voorstellen dat dit een grote vlucht genomen heeft.
dasiro @Murazor40967 juni 2023 20:16
net zoals bij de rest: nee dus, want dit gaat over de teams-chatapp
mr01z0 @dasiro7 juni 2023 20:40
klopt, ik heb het over die app, die standaard meegeleverd in je taakbalk en startmenu zit van Windows 11.
GekkePrutser
@dasiro7 juni 2023 18:18
Ik gebruik het prive totaal niet. Zou het ook niet willen want het is niet open en cross-plaform genoeg (gebruik zelf Linux en FreeBSD). De webversie misschien maar nee, die is ook niet fijn want je kan niet op twee tenants tegelijk inloggen.

Op het werk wel en daar kan ik ook niet kiezen. Dus de meegeleverde versie zou ik sowieso niet gebruiken, en op het werk wordt de juiste versie toch vanuit het systeem gepusht. Ik neem aan dat elk bedrijf met meer dan 100 werknemers het zo aanpakt.

Het zou alleen zin hebben om het mee te leveren als Microsoft het echt wil doordrukken als prive platform. Dat hebben ze een tijdje gedaan maar de druk erachter lijkt weg. Dit bevestigt dat een beetje. Ik heb ook nooit zo gesnapt hoe ze teams als een prive product voor zich zagen. De saaie donkerpaarse kleurstellingen, de terminologie "Teams". Alles schreeuwt zakelijk. Telegram doet dat veel beter en die komt wel goed weg met groepjes privegebruikers.

Microsoft heeft nu andere produkten om te promoten zoals copilot.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 14:22]

mr01z0 @dasiro7 juni 2023 21:15
By the way de chat app is alleen het gedeelte waarin je chat kan lezen/reageren, zodrda je klikt op iets spring je meteen door naar de home Teams app, die ook alleen maar chat en call ondersteund. Zodra je de home teams app verwijderd valt de functionaliteit van de chat app in de taakbalk weg tot je weer klikt op "get started" in de chatapp. Het is dus meer een soort baked-in extentie op de home teams app.

[Reactie gewijzigd door mr01z0 op 26 juli 2024 14:22]

dasiro @mr01z07 juni 2023 21:57
klopt en dat is waarover dit artikel gaat ;)
MrMonkE @dasiro8 juni 2023 10:37
edit: aangezien het niet duidelijk blijkt uit het artikel en mijn vraag. Er zijn 3 "apps":
  • A teams chat (zie het highlighted icoontje in de screenshot), dewelke niet te verwijderen is
  • B teams "home" (die met het icoontje met het witte vlak rond de T) dewelke meegeleverd is met windows
  • C teams "for business" (die met het icoontje met een paarse achtergrond rond de T) dewelke je apart moet downloaden
'D'! Ik kies 'D'!
tiies 7 juni 2023 18:13
Het wordt tijd dat we bij elk programma de mogelijkheid krijgen deze te verwijderen (zonder omweg), 95% van de voorgeïnstalleerde programma’s worden niet gebruikt.
GekkePrutser
@tiies7 juni 2023 18:21
En alle telemetrie uit kunnen zetten :(
dePannenkoekjes @GekkePrutser7 juni 2023 18:39
Als iedereen weer €120 voor Windows gaat betalen, zal Microsoft met plezier alle gepersonaliseerde advertenties uit het besturingssysteem halen. Maar de geschiedenis heeft Microsoft doen leren dat niemand dat wil.
GekkePrutser
@dePannenkoekjes7 juni 2023 18:44
Dat gebeurt nog steeds. Het wordt gewoon geind via de computer die mensen kopen. De aloude "Microsoft Tax".

Het probleem is meer dat Microsoft zelf een dienstenaanbieder wil worden en dat zoveel mogelijk wil promoten.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 14:22]

batjes
@GekkePrutser7 juni 2023 19:00
Die OEM licenties zijn zeker geen 120 euro per stuk, die zijn hoogstens een paar tientjes.

Argument klopt gewoon, de gemiddelde consument zit er niet op te wachten om voor hun OS te betalen, net zo min als betaalde browsers al heel lang geen ding meer zijn.
Arunia @batjes7 juni 2023 19:56
Die grijze keys zijn enkele tientjes. OEM zie ik staan voor rond de 100 euro en retail heb ik voor mijn schoonmoeder aangeschaft voor haar nieuwe pc a 120 euro. Ze wilde gewoon geen gezeik.

Ik vind het ook erg vreemd dat je opgescheept zit met reclame terwijl je er wel gewoon voor betaald hebt. Zal overigens wel een geldige reden voor zijn, maar ik moet echt allerlei zooi verwijderen van die pc. En dan heb ik het ook over dingen zoals Candy Crush en Facebook en noem maar op.
dePannenkoekjes @Arunia7 juni 2023 20:21
Als ik een Google search doe, zie ik als eerste Shopping resultaat deze website. Zij verkopen de key voor €11,85 inclusief BTW. Het zou vrij logisch zijn als deze webshop op deze dingen 40% winstopslag gooit (maar het is wel een aanname). Uiteindelijk verdiend Microsoft dus hier maximaal 11,85 / 1,21 / 1,4 = €7,00 aan omzet. En dan krijg je waarschijnlijk weer de volgende Windows upgrade gratis. Softwareontwikkeling is vrij duur en dus eens per PC (5 jaar tussen upgrades ongeveer) €7 vangen gaat dat niet dekken. Daarom heb je dus advertenties en tracking in de software (edit: en het 'advies' om Microsoft 365 te kopen voor €70/jaar).

Ik vind het wel vervelend dat als je, zoals bij jouw schoonmoeder, de volledige €120 dokt, dat je die dan alsnog niet uit kunt zetten.

[Reactie gewijzigd door dePannenkoekjes op 26 juli 2024 14:22]

Airw0lf @dePannenkoekjes8 juni 2023 07:01
De redenatie met de webshop klopt niet - ze verkopen ongebruikte keys uit een volume contract. De winst voor Microsoft zit hem dus in dit volume contract - niet bij de opbrengst van die webshop. Sterker nog: daar zien ze bij Microsoft niets van terug.
dePannenkoekjes @Airw0lf8 juni 2023 11:27
Daar heb je wel gelijk in. Maar de keys zijn voor zover ik weet nog steeds geen €120 voor bedrijven om ze in bulk te kopen dan waar deze webshop ze voor weg doet. Ik ben er van overtuigd dat Microsoft in principe maximaal €35 aan omzet kan verdienen aan elke key die ze aan een grote OEM verkopen voor een normale laptop.
Airw0lf @dePannenkoekjes8 juni 2023 15:59
Ik weet niet hoe het spel gespeeld wordt met OEM licenties. Maar ik weet wel dat als ik bij Lenovo online een laptop willen bestellen zonder Windows, dat er 130 Euro van de prijs afgaat... :+

[Reactie gewijzigd door Airw0lf op 26 juli 2024 14:22]

Het.Draakje @dePannenkoekjes8 juni 2023 07:10
Bedrijf A gaat failliet. Licentie's worden opgekocht. En daarna weer via een bedrijf als CD-Keys verhandeld. Ja, dat is legaal. Neen, Microsoft verdiend daar geen cent aan. (Dat hebben ze verdiend aan bedrijf A).
dePannenkoekjes @GekkePrutser7 juni 2023 18:49
Hoe bedoel je? Laptop- en pre-built desktop fabrikanten betalen Microsoft enkele euro's per apparaat en tegenwoordig betalen mensen voor nieuwe systeembuilds ook maar een paar euro via gray market websites (wat Microsoft compleet lijkt te tolereren). Om niks te zeggen over dat de upgrades van 7 en 8 naar 10 en 11 helemaal gratis waren.

In diensten zit ook veel geld en ik geloof helemaal dat Microsoft daar graag een speler in wilt worden, maar daar hoef je in principe geen tracking voor te doen.
GekkePrutser
@dePannenkoekjes7 juni 2023 19:01
Hoe bedoel je? Laptop- en pre-built desktop fabrikanten betalen Microsoft enkele euro's per apparaat en tegenwoordig betalen mensen voor nieuwe systeembuilds ook maar een paar euro via gray market websites (wat Microsoft compleet lijkt te tolereren)
Ja dat is dus echt iets dat ze 100% zelf in de hand hebben. Zoals je zegt doen ze er niks tegen.

Het is ook iets dat altijd al zo geweest is. Als ze willen kunnen ze gewoon een hogere prijs afdwingen. Maar juist door die diensteneconomie die ze willen, gebeurt dat niet.

En tracking is wel degelijk ongelofelijk belangrijk. Microsoft gelooft heilig in "data driven". Zij zien hun meerwaarde niet in het bieden van opslag of webapplicaties. Maar in het bieden van een systeem dat je en je werknemers adviseert. Daarom doen ze ook zoveel "insight" spullen.

Mooi ook dat ze dat willen hoor, maar de privacy-implicaties zijn enorm en daar denken we Europees nou eenmaal heel anders over. Het wordt tijd dat ze hun visie aanpassen aan de realiteit hier.
dePannenkoekjes @GekkePrutser7 juni 2023 19:13
Ze kunnen de prijs zelf wel bepalen, maar hun beweegruimte hier blijft toch wel beperkt. Cracked Windows versies (voor zelfgebouwde systemen) waren vroeger al een probleem voor Microsoft. Upgrades kan je achterwege laten, waardoor MS dus slechts eens per 2 of 3 versies een klant heeft aan elk individu. En als Windows te duur wordt voor OEM's, zullen zij uiteindelijk ook wel een andere manier vinden om aan software te komen.
Linux loopt niet zo ver achter Windows meer tegenwoordig, dus als de OEM's voldoende incentive hebben, zouden ze zeker een extreem gebruikersvriendelijke distro kunnen maken (die echt gebruikt kan worden door oma's en opa's). Of er komt een nieuw bedrijf dat zo'n distro maakt en verkoopt aan OEM's.

Data kan producten wel meer van Microsoft's producten informeren en verkopen. Daar heb je gelijk in.
GekkePrutser
@dePannenkoekjes7 juni 2023 19:24
Cracked Windows versies (voor zelfgebouwde systemen) waren vroeger al een probleem voor Microsoft.
Ze hebben nu juist veel meer manieren om dit tegen te gaan. Vroeger moest je 1x een online check doen en klaar. Tegenwoordig heb je gewoon geen nut meer aan je PC als je hem offline houdt.
Linux loopt niet zo ver achter Windows meer tegenwoordig, dus als de OEM's voldoende incentive hebben, zouden ze zeker een extreem gebruikersvriendelijke distro kunnen maken (die echt gebruikt kan worden door oma's en opa's). Of er komt een nieuw bedrijf dat zo'n distro maakt en verkoopt aan OEM's.
Ik zie dat echt niet gebeuren. Als ik iets hoor van mensen die een computer willen is dat voor 1 ding: Office. Een alternatief zoals Libre hebben ze 0 interesse in ook.

Ik snap niet waarom mensen dat willen. Ik heb het niet en gebruik het prive helemaal nooit. Maargoed, mensen willen het heel erg graag. Ik heb wel O365 web maar gebruik alleen de email ervan, en de opslag en onenote. De office apps heb ik echt prive geen fuck aan. En als ik het nodig zou hebben om een keer mijn CV bij te werken dan pak ik mijn werk laptop wel.

Voor al het andere hebben ze hun telefoon.

Maargoed dit maakt Linux op een OEM box gewoon echt een non-starter. Ik denk dat dit ook is waarom O365 web zo enorm beperkt is ten opzichte van de desktop versie. Bovendien, Microsoft koopt nog veel meer licenties aan bedrijven en die betalen er gewoon voor.

Het gekke is trouwens: Als ik met mensen van Microsoft spreek, denken ze vaak echt dat mensen de troep die ze er in stoppen willen hebben. Al die celebrity nieuws zooi, aandelen enz. Maargoed vraag dan tijdens de installatie of first time wizard of ik dat wil.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 14:22]

dePannenkoekjes @GekkePrutser7 juni 2023 20:13
Dus je wilt zeggen dat Microsoft zo'n dominante marktpositie heeft dat ze de prijzen gewoon maar €120 moeten gooien voor iedereen, inclusief OEM's, zodat er geen tracking meer hoeft plaats te vinden? Ik verwacht niet dat dit binnenkort gaat gebeuren. De backlash zou extreem zwaar zijn voor Microsoft.

Linux is nu inderdaad voor een hoop gebruikers nog geen alternatief voor Windows, maar ik denk dat het een alternatief kan worden voor Windows in een hoop gevallen zolang het echt nodig is (lees: Microsoft Windows te duur maakt) en bedrijven echt geld zouden investeren in gebruiksvriendelijke ontwikkelingen. Met de userbase die voortkomt uit OEM-builds zullen veel programma's ook Linux versies gaan ontwikkelen.

Als ik zelf kijk naar mijn eigen PC, zie ik Adobe & Microsoft software, mijn eigen AutoHotKey scripts en gaming randapparatuur/RGB software als enige problemen die op het moment nog slecht ondersteund zijn op Linux. Verder kan een gigantisch deel van de software op mijn PC gewoon in een webbrowser gedraaid worden of er is al een goed Linux alternatief voor. Ik heb ook gehoord (ik gebruik zelf nog wel gewoon Windows) dat vele games inmiddels al goed op Linux kunnen draaien d.m.v. Proton.
Als ik iets hoor van mensen die een computer willen is dat voor 1 ding: Office. Een alternatief zoals Libre hebben ze 0 interesse in ook.
Ik zou nog wel Google Docs/Sheets/Slides kunnen gebruiken als het echt nodig is (Sheets liep in mijn ervaring vaak nog wel een tikkie achter op Excel, maar voor normale gebruikers is het al meer dan voldoende). Verder zijn er echt nog wel veel studenten en steeds meer bedrijven die de Google suite gebruiken.

Al de bovenstaande problemen zijn erg goed op te lossen als het echt nodig is. Maar Microsoft leunt op de bekendheid van Windows bij de mensen en dat de software ook gewoon prima werkt om het te verkopen. Wij vinden het vervelend als er een nieuwe feature wordt toegevoegd die standaard op de taakbalk staat. Maar als ik naar de normale persoon kijk, merken ze dat helemaal niet óf ze gebruiken het met plezier. Wij weten waar de knop staat om die functies te verbergen of we doen één Google zoekopdracht om een script te vinden die het direct weg haalt.

En bovendien: het maakt niet heel veel uit hoe Microsoft het *kan* doen. Ze hebben besloten om het op deze manier te doen en het lijkt voor ze te werken. Onze discussie over privacy hier gaat geen impact hebben op Microsoft's business model en er zijn niet genoeg mensen met de wil om meer te betalen voor meer privacy in Windows om er iets aan veranderd te krijgen.
Airw0lf @dePannenkoekjes7 juni 2023 19:16
Microsoft heeft een keus - license keys zijn gekoppeld aan Windows versies. Dus alles ligt klaar om precies dat te doen. Maja - de drive naar winstmaximalisatie he... das killing voor dit soort dingen - zelfs als je voor een Enterprise licentie de volle mep hebt betaald is de telemetrie niet uit te schakelen... O-) |:(
Lethalis @dePannenkoekjes7 juni 2023 19:18
Ik heb gewoon betaald voor een Pro licentie. Beetje wrang dat ik dan niet alles uit kan zetten (op een nette manier... ik disable de service).
decide1000 @dePannenkoekjes8 juni 2023 10:27
Ik vind het echt idioot dat ik reclame krijg op mijn laptop in mijn OS. Wellicht dat ik nog bij de oude garde hoor, ik ben ooit begonnen op MS DOS en Windows 3.11. Mijn computer is van mij, niet van Microsoft. Als ze reclame en onzinnig nieuws blijven tonen ga ik over naar linux.
MrMonkE @decide10008 juni 2023 10:41
Heb ik ook gedaan tijd terug, jaar ofzo. Kweenie meer.
Ik heb mijn Windows ge-imaged naar een VM en Linux op desktop gezet.
Twee VM's. Mijn oude Desktop install en een VM om windows apps te draaien.

Waarom een VM om Windows apps te draaien?
Voor sommige software zijn er geen goede alternatieven op Linux.
Er zijn vaak redelijke en soms ook dezelfde (Blender voor video voor mij bv) maar meestal niet.
Maar.. TOTAL CONTROL! :)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 26 juli 2024 14:22]

yoranpower @GekkePrutser7 juni 2023 18:39
Voor windows moet je dan eens kijken naar: https://github.com/builtbybel/BloatyNosy

Handig om veel telemetry uit Windows te halen en ram gebruik omlaag te helpen.
GekkePrutser
@yoranpower7 juni 2023 18:46
Bedankt! Vind de UI presentatie ook heel mooi "Potential issues" :D Heel goed dat ze die "functies" als "problemen" bestempelen want dat zijn ze gewoon.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 14:22]

Zodiac 7 juni 2023 18:12
Wie kan zich nog herinneren dat je tijdens de installatie van Windows bepaalde onderdelen kon in- of uitschakelen?

Maar goed, gelukkig hebben we Powershell en Windows 11 "debloater" scriptjes...
GekkePrutser
@Zodiac7 juni 2023 18:20
Ja dat was fijn inderdaad. Toen hadden computers vaak nog zeer beperkte opslag. Ik vind vooral de nieuws, stock, weer en dat soort shit erg irritant. Het wordt zo'n hele flipperkast met al die rotzooi erin.

Maar ik denk dat het alleen maar erger wordt. Apple gaat met hun volgende macOS versie helemaal all-in op Widgets en Microsoft volgt hun richting altijd een beetje omdat ze ook het "coole" van Apple willen bereiken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 14:22]

theduke1989 @GekkePrutser8 juni 2023 08:11
Gelijk heb je, dat Microsoft Apple volgt.
Het eerste wat opvalt is natuurlijk de startbalk in het midden. Dit was bij Microsoft sinds begin altijd links.

Ze kunnen zich niet aan hun filosofie houden.
batjes
@Zodiac7 juni 2023 19:09
Tot dat bleek (volgens MS ooit een keer zelf) dat "hoe meer keuzes, hoe meer support" en support kost geld. KISS. Voor zakelijk zijn er scripts, configuraties en/of endpoint.
Zodiac @batjes8 juni 2023 15:08
Zeker - als MS (of liever gezegd, een of andere nutteloze middlemanager die een "goal" moet halen door nutteloze software te plaatsen in het OS) dit erbij wilt proppen, dan is dat een keuze. Zo lang het maar technisch mogelijk blijft om de software naderhand weer te verwijderen (via de "debloater" scripts die ik eerder noemde, bijvoorbeeld).
dePannenkoekjes 7 juni 2023 18:43
Huh? Maar ik kan die Teams Chat knop al sinds ik Windows 11 ben begonnen te gebruiken verbergen en het programma dat geïnstalleerd wordt wanneer je die voor het eerst gebruikt kan ik ook gewoon verwijderen. Begrijp ik iets verkeerd hier?
Gaat dit voorkomen dat je de knop weer terug aan kunt zetten als systeem-admins dat niet willen?
zwah 7 juni 2023 20:08
Je kunt beide programma's gewoon verwijderen als je Geek uninstaller op je PC zet. Je hoeft dit niet te installeren. Bij openen wordt eerst akkoord gevraagd voor het openen. Je kunt er zowel programma's mee terug vinden die je buiten de Microsoft store hebt geïnstalleerd als gedownloade apps uit de store. Ook voorgeïnstalleerd apps die je normaal niet terug vindt met de standaard Window uninstaller, kom je met Geek uninstaller wel tegen. Daarnaast haalt deze gratis app alle rommel die achterblijft als je de standaard uninstaller gebruikt, wel weg. Mocht je één van de Teams chatprogramma's toch weer nodig hebben zijn ze altijd weer terug te installeren.
himlims_ 7 juni 2023 18:04
Ach die krijg je over 3 updates weer terug :X of bijgeleverd bij eoa edge-major build :+
zwah @himlims_7 juni 2023 21:41
8 maanden geleden van nieuwe PC verwijderd en tot op heden nooit zomaar teruggekomen. Geen idee waar je dit vandaan haalt.
repmeer @mouthman737 juni 2023 21:35
Welke browser gebruik je dan?
Carlos0_0 @repmeer7 juni 2023 22:46
Firefox misschien er bestaat meer dan alleen edge.
mouthman73 @Carlos0_08 juni 2023 17:37
Inderdaad Firefox, ik vind chromium maar niets... maar kennelijk mag je dat niet zeggen van de mods.
Al heb je FF default staan wordt edge elke keer weer Edge geopend als je binnen windows op een link klikt. Ik begrijp ook wel dat een deel van de code voor explorer wordt gebruikt, maar als MS het niet zo door je strot zou duwen zou ik het misschien nog gebruiken... maar FF is zo veel beter dan welke chromium browser dan ook.

[Reactie gewijzigd door mouthman73 op 26 juli 2024 14:22]

DeDooieVent @repmeer14 juni 2023 09:08
Firefox natuurlijk, f*ck chromium

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