Microsoft komt mogelijk met optie om Teams-chatapp van Windows te verwijderen

Microsoft gaat gebruikers mogelijk de optie geven om de Teams-chatfunctie volledig van de computer te verwijderen. Momenteel is het enkel mogelijk om deze applicatie, die standaard aan de taakbalk vastzit, te verbergen.

WindowsLatest ontdekte in enkele recente Windows 11-previewbuilds referenties naar een verborgen functie genaamd 'RemoveChat'. Als deze wordt geactiveerd, wordt de gehele Chat-app en de vermelding ervan van het besturingssysteem verwijderd, schrijft de site.

Volgens WindowsLatest is de functie gelinkt aan een nieuwe geografische api, waardoor Microsoft de optie mogelijk enkel gaat aanbieden in bepaalde regio's. De site verwacht dat de mogelijkheid om de chatfunctie te verwijderen, slechts voor Europese gebruikers beschikbaar komt. Er wordt vermoed dat Microsoft deze functie introduceert 'om een mogelijk antitrustonderzoek door EU-toezichthouders te vermijden'. Eerder schreef The Financial Times al dat Microsoft gaat stoppen met het bundelen van Teams met Office-producten vanwege een onderzoek van de Europese Commissie.

De Microsoft Teams-chatfunctie werd in 2021 geïntroduceerd en zit sindsdien standaard aan de taakbalk vast. Het is mogelijk om via de instellingen de app uit te schakelen en zodoende van de taakbalk te verwijderen, maar gebruikers kunnen vooralsnog de applicatie niet volledig de-installeren.