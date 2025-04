Microsoft wil Windows 11 uitbouwen naar volledige clouddienst

Microsoft wil van Windows 11 in toenemende mate een clouddienst maken. Uit een interne presentatie van vorig jaar blijkt dat het bedrijf bezig is om het OS volledig in de cloud te laten draaien, vergelijkbaar met Windows 365. Het is niet bekend wat daarbij de concrete plannen zijn.

Microsoft zegt in een interne presentatie dat het dat ziet als een langetermijnkans voor het besturingssysteem. De presentatie kwam naar boven tijdens de rechtszaak die de Amerikaanse FTC met Microsoft voert rondom de overname van Activision Blizzard. Volgens The Verge kwam daarbij Microsofts strategie rondom gaming en cloudcomputing naar boven. Microsoft noemt die strategie Modern Life. Het toont de visie van het bedrijf op hoe het Windows 11 wil laten groeien en hoe het diensten zoals Xbox' Game Pass en Bing in de markt wil zetten.

In die presentatie noemt Microsoft specifiek Windows 11 als clouddienst. Dat is een 'langetermijn-, needle moving-kans', aldus het bedrijf. Microsoft wil daarbij Windows 11 'in toenemende mate richting de cloud bewegen'. Dat zou voortbouwen op het huidige Windows 365, een pakket waarbij Windows 10 of 11 vanuit de cloud wordt gestreamd naar computers. Microsoft wil 'de kracht van de cloud en client gebruiken om AI-diensten en volledige roaming van de digitale ervaring van mensen' mogelijk maken.

De presentatie beschrijft alleen een kans en geen concreet plan. In het boekjaar 2022 richtte Microsoft zich nog vooral op de groei van pc's en systemen met Windows 11 erop om zo 'het Windows-ontwikkelaarsplatform te populariseren via nieuwe OS-innovaties'. Het bedrijf wil daarnaast diensten zoals Microsoft 365, Xbox Game Pass en Edge en Bing laten groeien door ze dieper in het besturingssysteem te integreren. De laatste jaren krijgt Microsoft steeds vaker kritiek omdat het bepaalde software zoals de browser opdringt aan gebruikers. Microsoft noemt de strategie succesvol als 'ontwikkelaars onze softwarewinkel kiezen als de beste plek om klanten te bereiken' en als er meerdere apps met meer dan honderd miljoen dagelijks actieve gebruikers zijn.

In de langetermijnstrategie heeft Microsoft ook opgenomen dat het eigen chipsets wil bouwen waarmee Windows een voordeel boven de concurrentie zou moeten krijgen. Daarover noemt het bedrijf geen specifieke details, maar eerder dit jaar gingen er al geruchten rond dat Microsoft werkt aan eigen Arm Silicon-chips die voor een toekomstige versie van Windows bedoeld zijn. In het document staat verder dat Microsoft niet-organisch wil groeien door samenwerkingen of overnames - dat is uiteindelijk waar de rechtszaak met de FTC om draait.