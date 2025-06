Microsoft pauzeert experiment met Windows-venster voor aanprijzen Bing

Microsoft heeft een experiment gepauzeerd met een venster dat boven de taakbalk in Windows 11 kwam om Bing aan te prijzen. Gebruikers van Google Chrome met Google als zoekmachine kregen dat venster te zien.

De pop-up spoorde gebruikers aan om Bing als zoekmachine in te stellen in Chrome, meldt The Verge. Daar is uit af te leiden dat Microsoft niet alleen data heeft gebruikt om af te leiden dat gebruikers Chrome gebruiken, maar ook welke zoekmachine ze ingesteld hebben in de Google-browser.

De pop-up was bovendien zichtbaar boven de taakbalk en kwam bovendien ook naar boven tijdens het spelen van games in fullscreen. Het is geen normale melding en komt ook niet voort uit het Windows-onderdeel dat suggesties geeft, maar komt uit een executable die in de map 'c:\windows\temp\mubstemp' te vinden is. Microsoft noemt de melding 'onbedoeld gedrag'. "We zijn ons bewust van de meldingen en hebben de melding gepauzeerd terwijl we ze onderzoeken om actie te ondernemen."