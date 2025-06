Google zet foto Pixel 8 Pro online

Google heeft een foto van de Pixel 8 Pro online gezet. De foto verscheen op een pagina van de online Google Store voor abonnementen.

Google Pixel 8 Pro

De foto stond op de pagina voor Google-abonnementen, meldt Mishaal Rahman. De alt-tekst voor de afbeelding was 'a person takes a call on a Pixel 8 Pro phone in Porcelain'. Daarbij verwijst Porcelain naar de kleur van het apparaat. Inmiddels is de afbeelding verdwenen. Vermoedelijk is de foto per ongeluk online verschenen. Er verschenen eerder foto's van een vermoedelijk prototype. Google kondigt zijn Pixel-telefoons doorgaans in oktober aan.