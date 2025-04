Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro

Op een evenement in New York presenteerde Google afgelopen avond zijn nieuwe Pixel-telefoons: de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Je zou haast zeggen dat die al lang uit zijn. Bewust of onbewust zijn het bedrijf of zijn leveranciers niet erg goed in het bewaren van geheimen. De belangrijkste specificaties van de nieuwe Pixel-telefoons liggen al maanden op straat, waarbij een opvallende nieuwe feature als de temperatuursensor van de Pixel 8 Pro dit voorjaar al uitlekte. De afgelopen weken verscheen ook informatie over de software, tot en met het updatebeleid aan toe, waarbij iemand zelfs al een complete unboxing van beide toestellen postte.

Op het grootste nieuws voor onze contreien kregen de leakers echter geen vat: de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn als eerste Pixel-telefoons officieel in de Belgische winkels verkrijgbaar. Ook de nieuwe Pixel Watch 2 komt naar België en Nederland. Hoewel de Pixel 7-telefoons vorig jaar wel al in Nederland uitkwamen, gold dat niet voor het horloge. In de Benelux zijn nog steeds niet alle Pixel-producten te krijgen. Zo lijkt Google voorlopig geen plannen te hebben om de Pixel Fold hier ook uit te brengen.

Ten opzichte van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro beloven de Pixel 8 en Pixel 8 Pro de nodige verfijningen en verbeteringen, maar de prijzen gaan dit jaar stevig omhoog, ondanks een dalende dollarkoers. De Pixel 8 gaat 799 euro kosten, 150 euro boven op de introductieprijs van de Pixel 7. De Pixel 8 Pro krijgt een adviesprijs van 1099 euro, wat 200 euro meer is dan de Pixel 7 Pro. Tweakers was erbij op het lokale introductie-evenement op het Google-hoofdkantoor in Amsterdam, waar na afloop van de keynote alle nieuwe producten klaarlagen voor een hands-on. In deze preview lees je onze eerste indrukken.

Herkenbaar design

In de beginjaren van de Pixel-serie probeerde Google verschillende designs uit, en die experimenten waren niet altijd even geslaagd. Denk aan de Pixel 3 XL met zijn vreemde, extra hoge 'badkuipnotch', of de generiek vormgegeven Pixel 4 en 5. Met de Pixel 6-serie gaf Google zijn telefoons eindelijk een geslaagde en herkenbare uitstraling, met een horizontale balk voor de camera's die doorloopt in het frame. Die had de Pixel 7-serie ook weer, maar dan met volledig metalen camerabalk.

De Pixel 8-serie heeft bijna hetzelfde ontwerp als de Pixel 7-serie, maar met wat kleine verfijningen. Wat in de hand vooral opvalt, is de afgerondere vorm met iets bredere knoppen. Beide toestellen liggen daardoor net wat lekkerder in de hand dan hun voorgangers. Het glas aan de achterkant heeft een subtiele kromming en is bij de Pixel 8 Pro mat, wat zachter aanvoelt dan het glimmende glas van de Pixel 7 Pro. De nieuwe Pixels hebben een plat scherm, waarmee de Pixel 8 Pro zich onderscheidt van de Pixel 6 Pro en Pixel 7 Pro; die hadden gekromde schermranden. Naar mijn idee is het een goede verandering. Je hebt met een plat scherm geen last van kleurverschuivingen of onbedoelde aanrakingen aan de randen van het scherm.

De Pixel 8 is ten opzichte van de Pixel 7 merkbaar compacter, wat ook bijdraagt aan het fijne handgevoel. De Pixel 8 is zelfs kleiner dan de Pixel 7a. Het is fijn dat Google rekening houdt met fans van een compactere telefoon, waarvan we weten dat er ook veel op Tweakers aanwezig zijn. De Pixel 8 is nog steeds niet een van de kleinste opties van dit jaar; de Galaxy S23 en ASUS ZenFone 10 zijn bijvoorbeeld compacter. Laat staan dat hij zo klein is als oude Pixel-telefoons, bijvoorbeeld de Pixel 5.

Google Pixel 7 Google Pixel 8 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 8 Pro Hoogte (mm) 155,6 150,5 162,9 162,6 Breedte (mm) 73,2 70,8 76,6 76,5 Dikte (mm) 8,7 8,9 8,9 8,8 Gewicht 197g 187g 212g 213g Schermdiagonaal 6,3'' 6,2'' 6,7'' 6,7"

De camerabalk van beide toestellen is nog steeds van metaal en loopt naadloos door in het frame. Het aluminium is volgens Google volledig gerecycled. Bij de Pixel 8 Pro zijn frame en balk weer glimmend afgewerkt. Het ziet er mooi uit op de plaatjes en als je het toestel net uit de doos haalt, maar van de Pixel 7 Pro weten we dat het aluminium erg snel krast. Het valt te bezien of de Pixel 8 Pro daar beter tegen bestand is. De Pixel 8 Pro heeft aan de voor- en achterzijde Gorilla Glass Victus 2 in plaats van Gorilla Glass Victus bij de Pixel 8. Beide telefoons zijn IP68-gecertificeerd tegen water en stof, precies zoals de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

De Google Pixel 8 (groene wallpaper) is compacter dan de Pixel 7, maar de camerabalk steekt iets verder uit.

Feller scherm

Google noemt de display van de Pixel 8 'Actua' en de Pixel 8 Pro heeft zelfs een 'Super Actua'-scherm. Die marketingnaam slaat vooral op de indrukwekkende piekhelderheid. Zo zou het scherm van de Pixel 8 een piekhelderheid van 2000cd/m² halen, en de Pixel 8 Pro gaat zelfs tot 2400cd/m². Dat is fors helderder dan vorig jaar, en een verschil dat ook al duidelijk is te zien in de normaal verlichte demoruimte. In theorie biedt zo'n hoge piekhelderheid vooral voordelen voor de afleesbaarheid in heel fel zonlicht, terwijl ook hdr-video's er beter uit kunnen zien. Het valt nog te bezien hoe de schermen het in onze meting gaan doen en hoe de helderheid van het scherm zich verhoudt tot het percentage wit in beeld. De Apple iPhone 15-serie, die ook met een 2000cd/m²-scherm is uitgerust, zakt bijvoorbeeld vrij ver terug in helderheid als het hele scherm wit moet zijn. Bovendien kan de extra helderheid bij die toestellen maar een paar minuten worden volgehouden.

De Google Pixel 8 Pro (blauwe wallpaper) heeft rondere hoeken, maar in tegenstelling tot de Pixel 7 Pro een vlak scherm.

De Pixel 7 had nog een 90Hz-refreshrate, die ten opzichte van de concurrentie een beetje uit de tijd begon te raken, dus het is goed dat Google hem bij de Pixel 8 heeft bijgewerkt naar 120Hz. Het scherm van de Pixel 8 heeft verder de gebruikelijke full-hd-resolutie (2400x1080 beeldpunten) en een minimale refreshrate van 60Hz, wat erop duidt dat dit scherm weer geen ltpo-backplane heeft. Dat geldt wel voor de Pixel 8 Pro en die kan zijn refreshrate daardoor laten zakken tot 1Hz om stroom te besparen. Ook dit scherm gaat tot 120Hz en heeft een ongebruikelijke resolutie van 2992x1344 pixels, net geen 1440p dus.

Gezichtsherkenning en temperatuurmeting, althans in theorie

Onder het scherm zit weer een optische vingerafdrukscanner, die bij de Pixel 8 Pro net wat verder naar boven zit. De Pixel 8-telefoons beschikken ook weer over gezichtsherkenning. Dat gaat gewoon met de normale frontcamera. Er is geen 3d-gezichtsherkenning met infraroodprojector aanwezig, zoals in Apple iPhones. Bij de Pixel 7-telefoons werkte gezichtsherkenning alleen om de telefoon te ontgrendelen, maar bij de Pixel 8-serie is het systeem kennelijk betrouwbaar genoeg om te voldoen aan de eisen voor de hoogste Android Biometric Class. Dat wil zeggen dat je het ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld een betaling goed te keuren in je bankierenapp. Google kon ons voor het verschijnen van dit artikel niet vertellen wat er precies aan het systeem is verbeterd om dat mogelijk te maken.

Nieuw voor de Pixel 8 Pro is de temperatuursensor, die is verwerkt in de camerabalk, onder de flits. Je kunt de temperatuur van een object meten door het toestel er op enkele centimeters voor te houden. In theorie een leuke gimmick met soms ook praktisch nut, mits het systeem goed werkt. Dat viel me in de eerste kennismaking met het toestel nogal tegen. Een koud blikje werd op meer dan 10º Celsius geschat, terwijl een gloeiend hete warmtelamp maar een graad of 40 warm zou zijn, waarbij een net iets andere positionering van het toestel telkens een ander getal opleverde. Het zou kunnen dat de sensor moeite heeft met reflecterende objecten. Sowieso is de thermometer nog niet gekeurd om je lichaamstemperatuur te kunnen meten, wat dus ook niet goed lukte. Te oordelen aan de thermometer van het toestel had Google voor mij wel een ambulance kunnen bellen.

Gloednieuwe soc, superlange updates

Sinds de Pixel 6-serie zet Google in op de eigen Tensor-soc, die het bedrijf in samenwerking met Samsung ontwikkelt. Dat was de afgelopen jaren toch eerder een nadeel dan een voordeel, want de Tensor G2 in de Pixel 7-serie was maar nauwelijks verbeterd ten opzichte van de Tensor G1 in de Pixel 6-telefoons. Het verouderde ontwerp leidde tot lagere systeemprestaties en veel hitteproductie. Of het puur aan de chip ligt, weten we niet, maar de accuprestaties van de Pixel 7-serie hielden ook niet over.

In de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zit een nieuwe Tensor G3-soc, die volgens Google op alle vlakken is vernieuwd ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft de soc nieuwe cpu-kernen, en zijn ook de gpu, isp en uiteraard de Tensor Processing Unit erop vooruitgegaan, het onderdeel voor AI-berekeningen dat de Tensor-soc zijn naam geeft.

Een voordeel van het gebruik van een eigen soc is dat Google het updatebeleid helemaal in eigen hand heeft. Of een toestel nog updates kan krijgen, hangt ook af van de maker van de soc, die op een zeker moment stopt met het uitbrengen van beveiligingsupdates of drivers voor de chip. Op dat moment gooien veel fabrikanten die socs van derde partijen gebruiken, noodgedwongen de handdoek in de ring. Google hoeft dat dus niet te doen, maar toch hadden de Pixel 6- en Pixel 7-toestellen geen bijzonder lange ondersteuning. Met de Pixel 8-serie verandert dat; die krijgen liefst zeven jaar versie- en beveiligingsupdates. De gemiddelde iPhone wordt een jaar of zes bijgewerkt, terwijl recente high-end smartphones van Samsung en OnePlus vijf jaar beveiligingsupdates en vier OS-upgrades ontvangen, dus dat is een uitstekende updatebelofte. Het is jammer dat hij niet met terugwerkende kracht zal gelden voor de Pixel 6- en 7-telefoons.

Camera met slimmere software en betere hardware

De vernieuwde Tensor-soc maakt een hoop AI-features mogelijk. Op het evenement toonde Google bijvoorbeeld de mogelijkheid om een telefoongesprek te voeren door te typen en een verbeterde versie van de Google Assistant die gebruikmaakt van generatieve AI. Helaas komen dat soort functies vooralsnog niet uit in het Nederlands, omdat de taalmodellen alleen beschikbaar zijn voor Engels of grotere Europese talen.

Hier in Nederland zien we de verhoogde AI-rekenkracht van de Tensor-soc vooral terug in verbeterde camerafeatures. Door een groter AI-model zou de versie van Magic Eraser op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro bijvoorbeeld grotere objecten kunnen weghalen zonder dat heel duidelijk zichtbaar wordt dat met het beeld is geknoeid. Audio Magic Eraser is een nieuwe feature die je in staat stelt om storende geluiden uit een filmpje te knippen, bijvoorbeeld een blaffende hond of irritant muziekje. Misschien wel de leukste nieuwe functie is Best Take. Als je een serie foto's maakt, herkent het toestel automatisch alle gezichten, waarna je voor iedereen de geslaagdste gezichtsuitdrukking kunt kiezen en samenvoegen tot een foto. Ik heb de feature op het evenement geprobeerd door een paar selfies te nemen en daarin lijkt het samenvoegen van verschillende beelden best goed te werken.

Video Boost is een functie die ook de nieuwe Tensor-soc te boven gaat en dus niet op het toestel draait. Als je een filmpje maakt, kun je dat vervolgens uploaden en laten analyseren in Googles datacenters, die op ieder frame dezelfde hdr-verwerking toepassen als op een foto. De 'gebooste' video zou helderder zijn, met een hoger dynamisch bereik. Volgens Google moet de videobeeldkwaliteit van de Pixel 8 Pro daarmee zelfs beter zijn dan die van de iPhone 15 Pro. We kunnen die grote belofte helaas niet snel controleren. Pas na december komt de functie beschikbaar met een Feature Drop.

Hardwarematig is er ook het nodige verbeterd aan het Pixel-camerasysteem. De Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben beide een nieuwe 50-megapixelhoofdcamera, die 20 procent lichtgevoeliger zou zijn dan die van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Dat lijkt hem niet te zitten in een grotere sensor, zoals vooraf werd verwacht; op basis van de pixelgrootte die Google opgeeft, meet de sensor nog steeds ongeveer 72mm². Wel is de lens lichtsterker, met een f/1.68-diafragma in plaats van f/1.9.

Ook met de Google Pixel 8 kun je macrofoto's maken.

De 12-megapixel-ultragroothoekcamera van de Pixel 8 heeft één belangrijke upgrade ten opzichte van de Pixel 7. De lens heeft autofocus waarmee de camera van heel dichtbij kan scherpstellen. Zodoende kan de Pixel 8 nu ook mooie macrofoto's maken. De ultragroothoekcamera van de Pixel 8 Pro krijgt een upgrade met een grotere 48-megapixelsensor, waarbij de macrofunctie nog dichterbij werkt dan bij de Pixel 8, al vanaf 2 centimeter. De 48-megapixeltelecamera van het Pro-model heeft net als de hoofdcamera een lichtsterkere lens en de frontcamera krijgt er autofocus bij. In tegenstelling tot bij voorgaande Pixel-telefoons kun je nu ook 48- of 50-megapixelfoto's schieten met de Pixel 8 Pro, waarbij de camera-app je bovendien controle geeft over ISO en sluitertijd. De uitstekende rawfunctie zit er uiteraard ook nog op.

Voorlopige conclusie

Na maanden van geruchten zijn de Pixel 8 en Pixel 8 Pro nu eindelijk officieel aangekondigd en te bestellen. Vanaf volgende week liggen de telefoons hier in de winkels. De toestellen hebben een fijner vormgegeven behuizing en verbeteringen met veel potentie. Afgaande op de specificaties moet het scherm erg fel zijn, kan de soc eindelijk weer meekomen met de concurrentie en is de camera nog verder verbeterd. Of de beloftes ook uitkomen, valt natuurlijk te bezien. De temperatuursensor lijkt bijvoorbeeld nog niet helemaal af en van de zeer interessante AI-features die Google op zijn event liet zien, zal een aantal pas later beschikbaar zijn. Sommige functies komen in het Nederlandse taalgebied helemaal niet uit.

Naast de vraag of de Pixel 8 en Pixel 8 Pro de verwachtingen kunnen waarmaken, kunnen we ook niet om de hogere prijs heen. De Pixel 5 was nog een midrangetelefoon, de Pixel 6- en 7-series eindelijk echt high-end, maar met de Pixel 8-serie betreedt Google, gelet op de prijs, het absolute topsegment. Veel misstappen zal het duo zich in elk geval niet kunnen veroorloven.