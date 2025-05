Na jaren van importeren uit het buitenland, konden Nederlandse fans van Google Pixel-telefoons vorig jaar eindelijk op de fiets naar de winkel om een nieuw toestel te kopen. Dit jaar is het in België ook zover dat de Pixel-telefoons officieel worden verkocht, te beginnen met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Het gaat wel lekker met de Pixel-line-up, zo hoorden we van Google op het evenement waarop het de toestellen enkele weken geleden aankondigde. Pixel zou het snelstgroeiende smartphonemerk zijn op de belangrijkste markten waar Google nu actief is, waarbij het aantal verkochte telefoons zou zijn toegenomen. Bij een krimpende markt kun je dan van een succes spreken.

Sinds Google een jaar geleden lelijk werd verrast door de opkomst van OpenAI, laat het zoekbedrijf geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat het zelf ook vol inzet op kunstmatige intelligentie. AI kwam tijdens de Pixel-introductie meer dan zestig keer ter sprake. De Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn voorzien van slimme camerafeatures, zoals mogelijkheden om kunstmatig goede groepsfoto's te maken, storend geluid uit video's te halen of een regenachtige opname tot een stralende dag om te toveren. In de presentatie noemde Google ook de mogelijkheid om een telefoongesprek te voeren door te typen en een verbeterde versie van de Google Assistant die gebruikmaakt van generatieve AI. Helaas komen dat soort functies vooralsnog niet uit in het Nederlands, omdat de taalmodellen alleen beschikbaar zijn voor Engels of grotere Europese talen.

Hardwarematig beloven de nieuwe Pixels mooier afgeronde behuizingen met betere schermen. Ook de camera moet verder verbeterd zijn, waarbij de toestellen draaien op een vernieuwde versie van de eigen Tensor-soc, die ook de AI-features mogelijk maakt. De Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn ook de eerste smartphones met Android 14, en worden ontzettend lang geüpdatet met nieuwe software. Als je er nu een koopt, kun je er liefst zeven jaar mee doen.

Al die slimme features en verbeteringen mogen kennelijk wat kosten, want de prijzen van de nieuwe Pixels liggen stevig hoger dan vorig jaar. De Pixel 8 kost 799 euro, 150 euro boven op de introductieprijs van de Pixel 7. De Pixel 8 Pro krijgt een adviesprijs van 1099 euro, wat 200 euro meer is dan de Pixel 7 Pro. Daarmee is het nieuwe topmodel zelfs duurder dan wat de Samsung Galaxy S23 Ultra nu nog kost, waarbij de Pixel-telefoon als klap op de vuurpijl maar de helft van de opslag aan boord heeft. We zijn kortom benieuwd of de Pixel 8 en Pixel 8 Pro hun hoge prijzen waard zijn.