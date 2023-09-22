Google werkt aan functie die Android 14-apparaat omzet tot webcam

Google werkt aan een functie in Android 14, waarmee gebruikers hun smartphone kunnen gebruiken als een webcam voor desktops en laptops. De functie is momenteel beschikbaar in de Android 14 QPR1-bèta voor een aantal Pixel-apparaten.

Onlangs is de Android 14 QPR1-bèta uitgekomen voor een aantal Pixel-telefoons en de Pixel Tablet. Volgens 9to5 Google is de webcamapp daarin terug te vinden. De functie maakt gebruik van de uvc-webcamstandaard. Daarom is de kans groot is dat naast Googles Pixel-telefoons veel Android-apparaten deze optie standaard zullen ondersteunen. Eerder dit jaar werden de verwijzingen naar de Webcam Service-functie al gespot door telecomjournalist Mishaal Rahman.

9to5Google schrijft dat als gebruikers hun Pixel-apparaat via een usb-kabel aansluiten op hun pc, ze de optie krijgen om het apparaat te gebruiken als webcam. Als ze deze optie selecteren, dan krijgen ze een videopreview te zien die ze naar voorkeur kunnen aanpassen.

Android 14 komt op 4 oktober uit. Of de webcamfunctie gelijk beschikbaar komt voor alle apparaten die Android 14 ondersteunen, is nog niet bekend. Het is al mogelijk om een Android-apparaat te gebruiken als webcam, maar alleen met apps van derde partijen. Apple bracht vorig jaar de Continuity Cam-functie uit voor iPhones en Mac-apparaten, waarmee het mogelijk werd om Apples smartphone te gebruiken als webcam voor MacBooks. Deze functionaliteit werkt zowel bedraad als draadloos.