Google werkt aan functie die Android 14-apparaat omzet tot webcam

Google werkt aan een functie in Android 14, waarmee gebruikers hun smartphone kunnen gebruiken als een webcam voor desktops en laptops. De functie is momenteel beschikbaar in de Android 14 QPR1-bèta voor een aantal Pixel-apparaten.

Onlangs is de Android 14 QPR1-bèta uitgekomen voor een aantal Pixel-telefoons en de Pixel Tablet. Volgens 9to5 Google is de webcamapp daarin terug te vinden. De functie maakt gebruik van de uvc-webcamstandaard. Daarom is de kans groot is dat naast Googles Pixel-telefoons veel Android-apparaten deze optie standaard zullen ondersteunen. Eerder dit jaar werden de verwijzingen naar de Webcam Service-functie al gespot door telecomjournalist Mishaal Rahman.

9to5Google schrijft dat als gebruikers hun Pixel-apparaat via een usb-kabel aansluiten op hun pc, ze de optie krijgen om het apparaat te gebruiken als webcam. Als ze deze optie selecteren, dan krijgen ze een videopreview te zien die ze naar voorkeur kunnen aanpassen.

Android 14 komt op 4 oktober uit. Of de webcamfunctie gelijk beschikbaar komt voor alle apparaten die Android 14 ondersteunen, is nog niet bekend. Het is al mogelijk om een Android-apparaat te gebruiken als webcam, maar alleen met apps van derde partijen. Apple bracht vorig jaar de Continuity Cam-functie uit voor iPhones en Mac-apparaten, waarmee het mogelijk werd om Apples smartphone te gebruiken als webcam voor MacBooks. Deze functionaliteit werkt zowel bedraad als draadloos.

Android 14 webcam
Bron: 9to5Google

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 10:31 56

22-09-2023 • 10:31

56

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Reacties (56)

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P1nGu1n 22 september 2023 11:21
Daarom is de kans groot is dat naast Googles Pixel-telefoons veel Android-apparaten deze optie standaard zullen ondersteunen.
Dat is te kort door de bocht, zo simpel is het niet. Je telefoon moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
Webcam support in Android 14 is not enabled out of the box, however. In order to enable it, four things are required: a Linux kernel config needs to be enabled, the UVC device needs to be configured, the USB HAL needs to be updated, and a new system app needs to be preloaded.
Met name de USB HAL zal een probleem zijn. Veel apparaten die worden geüpdatet naar Android 14 zullen niet worden voorzien van de laatste USB HAL, dat hoeft namelijk niet. @LFranxWind

[Reactie gewijzigd door P1nGu1n op 25 juli 2024 18:18]

GertMenkel
@P1nGu1n22 september 2023 11:52
Wat ook te noemen valt is dat er wel meer features zijn die afhankelijk zijn van de HAL. Zo is de toggle die 2G uitzet bijvoorbeeld ook HAL-afhankelijk. Je kunt wel op de traditionele manier het modem vragen geen 2G te gebruiken (je kunt je voorkeursnetwerk bijvoorbeeld op LTE+NR zetten om alleen 4G en 5G aan te zetten) maar dat heeft niet dezelfde garanties als de toggle die met de nieuwe HAL gebruikt wordt.

Wat ik me dan weer afvraag is hoe lastig het is om die HAL te updaten bij bijvoorbeeld een custom ROM. Mijn telefoon ontvangt al een paar jaar geen updates meer (Xiaomi) dus ik ben aan ROMs van internet overgeleverd. De kernels worden in elk geval wel regelmatig bijgewerkt, maar ik kan niet goed vinden of de HAL daarmee ook bij wordt gewerkt.

Ik vind dit eigenlijk wel een aparte beperking. Ik herinner mij dat ik op mijn Oneplus One met root en een kernelmodule bijvoorbeeld "gewoon" een USB DVD-schijf kon emuleren op Android 9. Ik vraag me af wat daarom nu de reden is dat er in de HAL iets moet worden aangepast.
P1nGu1n @GertMenkel22 september 2023 12:07
Wat ik me dan weer afvraag is hoe lastig het is om die HAL te updaten bij bijvoorbeeld een custom ROM. Mijn telefoon ontvangt al een paar jaar geen updates meer (Xiaomi) dus ik ben aan ROMs van internet overgeleverd. De kernels worden in elk geval wel regelmatig bijgewerkt, maar ik kan niet goed vinden of de HAL daarmee ook bij wordt gewerkt.
HALs kunnen worden bijgewerkt in custom roms, dat gebeurt regelmatig. Kernel en HAL versies staan in principe los van elkaar. Doorgaans krijgen kernels ook geen major/minor updates, alleen patches. Je bent namelijk afhankelijk van de kernel tree van de chipset fabrikant. Het is mogelijk de kernel versie te upgraden, maar dit is enorm veel werk en levert doorgaans weinig voordelen op.
Ik vind dit eigenlijk wel een aparte beperking. Ik herinner mij dat ik op mijn Oneplus One met root en een kernelmodule bijvoorbeeld "gewoon" een USB DVD-schijf kon emuleren op Android 9. Ik vraag me af wat daarom nu de reden is dat er in de HAL iets moet worden aangepast.
Dat komt omdat zo'n USB DVD-schijf emulatie kernel module geen hardware afhankelijkheden heeft, dus werkt met iedere firmware. De webcam functie is een ander verhaal, de USB hardware moet dit daadwerkelijk implementeren. Simpelweg een kernel module inladen en gaan, werkt niet voor zo'n feature.

[Reactie gewijzigd door P1nGu1n op 25 juli 2024 18:18]

GertMenkel
@P1nGu1n22 september 2023 12:14
HALs kunnen worden bijgewerkt in custom roms, dat gebeurt regelmatig. Kernel en HAL versies staan in principe los van elkaar. Doorgaans krijgen kernels ook geen major/minor updates, alleen patches. Je bent namelijk afhankelijk van de kernel tree van de chipset fabrikant. Het is mogelijk de kernel versie te upgraden, maar dit is enorm veel werk en levert doorgaans weinig voordelen op.
Dat herken ik, gelukkig zitten de meeste fabrikanten op LTS-kernels, al is het daar binnenkort ook klaar mee.
Dat komt omdat zo'n kernel module geen hardware afhankelijkheden heeft, dus werkt met iedere firmware. Dit is een ander verhaal, de USB hardware moet dit daadwerkelijk implementeren. Simpelweg een kernel module en gaan, werkt niet voor zo'n feature.
Dat vind ik apart, de camera en de USB-poort staan niet bepaald direct met elkaar in verbinding, namelijk. Wat weerhoudt de kernel ervan om een camera-USB-endpoint aan te bieden als andere soorten endpoints wel werken? De DVD-modus was namelijk niet de "gewone" MTP-modus beperkt tot een specieke map, het hele punt was dat zelfs in de BIOS dat ding als CD/DVD herkend werd.
Oon @P1nGu1n22 september 2023 11:29
Wat is de impact van het updaten van de USB HAL? Is dat niet een kwestie van een nieuwere binary meeleveren?
japie06 @Oon22 september 2023 11:52
Daar lijkt het niet op als ik de blogpost goed lees.
In essence, any feature that requires a HAL update will likely not be supported on upgrading devices thanks to GRF. Implementing a feature like torch strength control would, for example, require an update to the camera HAL. Even a feature that requires just adding a single line to a HAL will likely be skipped.
GRF might have reduced the technical burden on SoC vendors, but it makes it harder for OEMs to extend software support beyond what the SoC vendor provides.
CH4OS @P1nGu1n22 september 2023 11:55
Toch is het niet geheel onaannemelijk dat Google een dergelijke functie links zou laten liggen bij (een deel van) de eigen toestellen, denk je ook niet? ;)
majetta @P1nGu1n22 september 2023 12:59
Dit is iets wat al softwarematig mogelijk is. apps als CAMO kun je op je mobiel en desktop installeren en je mobiel als cam en mic gebruiken in Teams.
do365nic @majetta22 september 2023 17:45
Klopt ik deed dit ook al via droidcam enkele jaren geleden met Corona. Een oude telefoon had namelijk een veel betere camera dan 1 of andere webcam waar je dan ook nog eens veel meer voor betaalde
blorf @P1nGu1n22 september 2023 16:49
Hoezo heeft die een update nodig? Volgens mij is het de bedoeling dat fabrikanten van onderdelen die met het systeem communiceren voldoen aan Android's HAL-specificatie. Nu lijkt het niet backwards compatible zijn van de HAL zelf op een latere Android-versie het probleem... Volgens mij zou die gewoon de layer moeten verzorgen waarbij de kernel/systeem versie een bepaalde conditie is. Geen reden om de referenties van een vorige versie meteen maar te dumpen. Die hardware is echt niet fundamenteel anders...

[Reactie gewijzigd door blorf op 25 juli 2024 18:18]

eurob @P1nGu1n22 september 2023 16:55
The quote link routes naar 404
dasiro @P1nGu1n22 september 2023 18:46
jij spreekt specifiek over geüpdatet devices, terwijl dat er even goed geïmpliceerd kan worden dat het om nieuwe toestellen met Android 14 als stock OS kan gaan.
xtrme 22 september 2023 10:34
was hier ook al niet al een app voor?, die z'n opmars deed tijdens de corona periode, omdat de webcams van 20e opeens 50e+ ging kosten

edit;
antwoord is ja
https://droidcam.app/ of https://reincubate.com/camo/

[Reactie gewijzigd door xtrme op 25 juli 2024 18:18]

kid1988 @xtrme22 september 2023 10:42
Dit is al minstens 15 jaar mogelijk. Ik kan me herinneren dat ik mijn Windows Mobile 6 telefoon ook als webcam gebruikte.
Ik verbaas me stiekem, met de kwaliteit van telefoon camera's (en het gebrek daaraan in betaalbare webcams) dat men hier niet eerder op gedoken is.
Apple doet het al een tijdje volgens mij, mar technologisch is het niet heel erg uitdagend.
Roharas @kid198822 september 2023 10:53
Of het al 15 jaar is weet ik niet, maar met de vriendengroep gebruikten wij ook al heel lang "Iriun"

Hoe het werkt.
Je installeert Iriun (en gok vergelijkbaar bij andere apps) op je pc en op je telefoon, vervolgens start je beide op en zie je alle "Iriun" devices op het netwerk met hun eigen ID. Je kiest op de pc of op de telefoon welke je aan elkaar koppelt en done. Je hebt nu een microfoon en een camera in Windows die je kan gebruiken. Dit doe je eenmalig, vanaf dan hoef je alleen op de telefoon je app te starten wanneer je de camera in windows wilt gebruiken.
Bijkomstig voordeel is dat je op deze manier ook niet de minder goede camera aan de voorkant van je mobiel hoeft te gebruiken maar dat je de goede camera op de achterkant kan gebruiken.
Een ander voordeel is dat de microfoon en de camera los van elkaar staan in windows en dat ze gewoon als extra cam/mic in de lijst komen te staan met devices. Je kan dus altijd zelf kiezen welke microfoons of camera's je gebruikt mocht je er meerdere hebben. Je zit voor dat deel niet vast aan de Iriun app.
Wat mij ook opviel is dat zelfs de camera + mic van een budget telefoon al snel beter zijn dan veel low en zelfs midrange consumenten webcams / usb mic's.

Super handig, enige nadeel is wel dat het niet grappig is voor de acculading en dat je de telefoon ergens kwijt moet op een plek dat je er wel een beetje mooi voor zit. Uiteindelijk had ik zelf een simpel houten statiefje gebouwd en legde ik de telefoon altijd aan de lader.

Vond het altijd al bijzonder dat dit nooit een standaard android functie of op zijn minst een standaard functie van de smartphone fabrikanten was aangezien het eigelijk een heel eenvoudige functie is om te maken.

[Reactie gewijzigd door Roharas op 25 juli 2024 18:18]

M.K. @Roharas22 september 2023 11:54
Ik gebruik ook Iriun, je ervaring ermee is heel herkenbaar!
Tip wat betreft een standaard: ik heb hiervoor bij de Action een selfiestick voor 3 euro gekocht, die heeft ook een voetje, werkt uitstekend. En dan zit er als bonus zelfs een Bluetooth afstandsbediening bij waarmee je foto's kunt maken
GertMenkel
@Roharas22 september 2023 11:56
Ik merk zelf dat mijn telefoon enorm snel door zijn batterij heen gaat en ook goed warm wordt als ik Iriun gebruik. Het encoden van video (gewoon 1080p) gaat voor ongeveer drie kwartier goed, daarna valt de telefoon uit. Met de kabel erin werkt het natuurlijk langer, maar dan wordt de telefoon nog warmer.

Met een low-levelimplementatie die (als het ware) de webcam gewoon direct doorstuurt naar de USB-poort kun je flink wat onnodige verwerking besparen, ik denk dat de batterijen van veel telefoons het resulterende temperatuurverschil wel zouden waarderen.
MiKE_B @Roharas22 september 2023 11:55
mijn MacBook heeft een defecte webcam. Reparatie zou 900 EUR kosten. Als workaround gebruik ik nu de 'continuity' functie met mijn iPhone. Deze geeft een veel betere beeldkwaliteit dan met de oorspronkelijke webcam of mijn externe logitech 720p webcam :D
Voor het 'standaard' gedeelte heb ik dit opgelost door een kleine plastic standaard te kopen voor 'onderweg' zodat ik de telefoon aan mijn scherm kan hangen, de 'Elephant Card': https://www.elephant-card.com/ en voor op mijn bureau een klem die ik aan de rand van de tafel kan vastmaken waar ik de telefoon in kan schuiven, gekocht op Ali. Heel blij mee, en mooi dat er nu een 'ingebouwde' oplossing komt voor Android.
Lexis @Roharas22 september 2023 12:10
Ik heb mijn oude iPhone 8 als webcam met Iriun, werkt prima. Hij wordt wel heel warm/heet, zeker als ie op een wireless charget staat. (Ik gebruik de wireless lader daarom ook niet meer.)
TheVivaldi @kid198822 september 2023 10:44
En met dslr's kan het ook al een hele tijd.
Koen Hendriks @TheVivaldi22 september 2023 13:37
Al kan ik bij mijn (oude) Sony Alpha 58 niet de GUI uitzetten dus iedereen in de call ziet met camera settings in beeld (ISO, white balance, shutter speed )

Of ik moet dat dan weer door OBS halen om het uit te croppen.
TheVivaldi @Koen Hendriks22 september 2023 15:00
Dat is misschien wel zo, maar het ging er gewoon om dat de functie an sich al langer bestaat. Of dat op een (voor jou) acceptabele manier is, is een ander verhaal.
Jeroen hofman @xtrme22 september 2023 10:52
IDD dat was ook het eerste wat bij mij opkwam er was toch een mogelijkheid om een oude telefoon als webcam te gebruiken Meen zelf zonder een app te hoeven aankopen, gebruiken.
t2012 @xtrme22 september 2023 11:03
Het mooie is dat het nu ook via USB kan natuurlijk. Scheelt het ontladen van de batterij als je heel de dag het in gebruik heb.

Pas had ik een internetstoring thuis. Van mijn provider kreeg ik toen een onbeperkt data bundel. Met een usb dock aan mijn telefoon kon ik mijn telefoon gebruiker als een modem voor mijn switch. Dit gebruikt helemaal veel stroom dus het was fijn dat ik mijn USB dongel gebruikt zodat ik direct ook mijn telefoon deed opladen.
batjes @xtrme22 september 2023 11:05
Droidcam heb ik al een paar keer gebruikt, ik gebruik webcams zo bar weinig dat ik deze niet apart ga aanschaffen terwijl ik al een apparaat met deftige cameramodule heb.

Maar wel fijn dat het eindelijk standaard functionaliteit wordt.

Nu nog KDEConnect inbouwen, dat is ook van die functionaliteit waarbij ik me afvraag waarom dit in hemelsnaam niet standaard in Android zit. Your Phone van Microsoft komt er ook niet in de buurt.

[Reactie gewijzigd door batjes op 25 juli 2024 18:18]

nout77 @xtrme22 september 2023 12:22
Ik gebruikte zelf wel eens deze: https://github.com/Genymobile/scrcpy
Screen copy - "mirrors Android devices (video and audio) connected via USB or over TCP/IP, and allows to control the device with the keyboard and the mouse of the computer. It does not require any root access. It works on Linux, Windows and macOS."
Was niet helemaal bedoeld om als externe camera te gebruiken maar werkt wel.
g4wx3 @nout7722 september 2023 23:23
leuk!
ik gebruik een tool van asus
https://play.google.com/s...etails?id=com.asus.syncv2
klaaskeesrand @nout7724 september 2023 04:22
Dit is meer bedoeld om je scherm van je mobiel te "kopieren"(srcpy is kort voor screencopy) naar de pc en zo mogelijk maakt dat je je mobiel kan besturen met de pc.

Er zijn apps die relevanter zijn om de camera functie te gebruiken voor bijvoorbeeld webcam. Bijvoorbeeld droidcam. Welke eigenlijk focussed op de camera functionaliteit.

Srcpy is handig als je bijvoorbeeld je gui vanaf de pc wil bedienen.

Uiteindelijk is er voor elk "soort" verbinding tussen mobile en desktop al wel software elk met een eigen doel en functionaliteit.

Zo gebruik ik soms de gps sensor om te relayen naar desktop voor gpsd. En is kde connect mijn remote control voor de desktop en kde connect sms laat me dan weer toe om sms te lezen en beantwoorden van men desktop.
riotrick @xtrme22 september 2023 14:02
Gebruik sinds het vele thuiswerken al droidcam. Sterker nog heb m'n oude telefoon bewaard en aan m'n monitor gemonteerd als webcam. Veel betere camera dan wat er in m'n laptop zit. En dat de accu van de telefoon niet best meer is, daar heb je geen last van als die altijd aan de stroom hangt. Werkt prima voor mij zo.

Maar lijkt me een prima toevoeging als dit standaard in android komt.

[Reactie gewijzigd door riotrick op 25 juli 2024 18:18]

lenwar
@xtrme22 september 2023 14:51
Ik denk dat het primaire verschil nu is, is dat je computer je telefoon nu ziet als een USB-webcam. Dus geen appje dat over de wifi of wat dan ook een stream naar je pc stuurt die het vervolgens moet omsmurfen met een driver tot virtuele webcam die de rest van het OS dan moet interpreteren.

Nou weet ik niet of het echt een toegevoegde waarde zal hebben, hoor. Hooguit dat het gratis in gebruik is??
Kuubs 22 september 2023 10:34
Er bestaat ook 3rd partysoftware waarmee dit kan, Camo bijvoorbeeld: https://reincubate.com/camo/
Bazi @Kuubs22 september 2023 10:43
Zoals ook al in het artikel staat:
Het is al mogelijk om een Android-apparaat te gebruiken als webcam, maar alleen met apps van derde partijen.
joost00719 22 september 2023 10:45
Ik gebruik IP Webcam hiervoor. Werkt perfect als je wifi stabiel is.
Lebans @joost0071922 september 2023 11:14
Werkt perfect.
V_J @joost0071922 september 2023 12:08
Inderdaad. En het werkt op oude gsms, waardoor het ideaal is om een oude gsm in te schakelen als vb. camera bij een 3d printer.
Skit3000 22 september 2023 10:46
Het wordt tijd dat het USB Preferences scherm in Android geen radiobutton lijst is, maar een checkboxlijst wordt zodat je je telefoon voor meerdere doeleinden tegelijk in kunt zetten (bijvoorbeeld bestanden delen én webcam).
beerse @Skit300022 september 2023 10:53
Wat mij betreft inclusief 'touchpad' of 'display' en dergelijke. Gewoon omdat het kan.

En ook als 'toetsenbord', zodat de wachtwoord-apps de wachtwoorden kunnen intikken (zoals de autotype functie van keepass).

Nog verder: Barcode-scanner: De tekst van de barcode uittypen zodat het werkt als een fysieke barcode scanner.
GertMenkel
@beerse22 september 2023 12:03
De Linuxkernel kan dat allemaal. USB keyboard-modus en virtuele DVD-drive heb ik zelf daadwerkelijk gebruikt (best handig, een ISO op je telefoon downloaden en je PC daarvan booten!); voor een barcodescanner zul je wat meer software nodig hebben, denk ik, al kun je denk ik de zxing code pakken en daar redelijk snel een barcodeapp van maken.

Ik denk alleen niet dat dit zomaar in de ROMs van fabrikanten terecht komt. Je zou maar een malafide zaklamp installeren die via keystroke injection je PC infecteert als je hem aan de USB poort oplaadt.

Mocht je echt verlegen zitten om features: via USB-over-IP zijn al deze dingen al gewoon te implementeren. USBoIP werkt echt verrassend goed, en je hebt het bijkomende voordeel dat je je barcodescanner niet aan de kabel hoeft te houden. Wellicht kun je net zo goed een client/server-app gebruiken als je toch software moet installeren op Windows, maar die software zou wel alle compitabiliteit met de software die het toetsenbord uitleest moeten regelen, en met USBoIP is dat minder complex aangezien je al op de hardwarelaag begint.
beerse @GertMenkel22 september 2023 14:45
Tja, je geeft wel mooi kort en bondig aan waarom het waarschijnlijk niet in de main-stream zou komen.

Maar dat usb-over-ip is nu net andersom. Dan moet je op het doel systeem software installeren om van ip naar usb te gaan en dat wil ik nu juist net niet. Het idee is nu juist om de standaard drivers die de andere kant aan de usb-poort kan/mag/wil hangen en daar dus met de smartphone via de usb-aansluiting gebruik van te maken. Hoef ik geen rubberducky voor te bereiden.
sambalbaj 22 september 2023 10:59
Als dashcam zou ook handig zijn.
Telefoon in de houder van je auto en opnemen maar.
!mark @sambalbaj22 september 2023 11:47
Dat kan toch al gewoon d.m.v. een normale video opname via de camera app zelf?
Arrogant @!mark22 september 2023 12:49
Niet als je andere (navigatie/muziek) apps gebruikt.
comecme @!mark23 september 2023 18:21
Dan neem je alles op, een dashcam meestal alleen de laatste paar minuten.

Als je twee uur lang tijdens een rit als video wilt opslaan gaat het wel hard met de ruimte op je telefoon.
karakan1453 22 september 2023 11:04
Met andere software kan je ook je smartphone als webcam gebruiken. Het wordt wel warm tijdens het gebruik.
runnershigh 22 september 2023 11:22
Werkt dit ook met een Mac in combinatie met Pixel / Android 14?
Calamor 22 september 2023 11:25
Zou mooi zijn dat als je Google maps gebruikt dat je ook de camera gebruikt als dashcam.
Er zijn daar ook volgens wel apps voor. Maar het is handig dat het gelijk al in Maps zit.
Milanobrotchen 22 september 2023 11:53
Ik had hier een app voor genaamd Droidcam. Zo had ik toch op discord en Twitch een webcam :)

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