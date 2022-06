MacOS 13 heet Ventura en krijgt Stage Manager-multitaskingfunctie

Apple introduceert macOS 13. De nieuwe versie van het besturingssysteem krijgt de naam Ventura en wordt voorzien van nieuwe multitaskingfuncties. Daarnaast krijgt Spotlight nieuwe functies en krijgt het OS een optie om een iPhone als webcam te gebruiken.

Nieuw in macOS Ventura is Stage Manager. Dat is een feature die apps en vensters aan de zijkant van het scherm tonen, terwijl de actieve apps in het midden van het scherm getoond worden. Op die manier kunnen gebruikers volgens Apple makkelijker tussen verschillende applicaties kunnen wisselen. De functie wordt in- en uitgeschakeld via Control Center.

Spotlight krijgt ook een update. Met deze zoekfunctie kunnen gebruikers vanaf macOS Ventura zoeken naar afbeeldingen in hun fotobibliotheek, op hun Mac en op het internet. Het wordt ook mogelijk om naar tekst in foto's te zoeken via de nieuwe Live Text-api. De zoekfunctie krijgt ook de optie om timers te starten, nieuwe documenten aan te maken of een shortcut in te schakelen. Spotlight gaat voortaan ook meer informatie weergeven over films, tv-series, acteur en artiesten.

Apple voegt verder Continuity Camera toe aan zijn besturingssysteem. Daarmee kunnen Mac-gebruikers hun iPhone als een webcam gebruiken, waarbij functies als Center Stage en de iPhone-portretmodus ook werken. De functie werkt met de primaire camera en de ultragroothoekcamera aan de achterkant van de iPhone. Handoff komt daarnaast naar FaceTime. Daarmee kunnen gebruikers een FaceTime-gesprek starten op een Mac en die overzetten naar een iPhone of iPad en andersom.

De zoekfunctie van de Mail-app wordt volgens Apple ook vernieuwd. Gebruikers krijgen automatisch recente e-mails, documenten, contacten en links te zien wanneer ze de zoekbalk in Mail aanklikken. Gebruikers kunnen voortaan ook e-mails inplannen en verzonden e-mails terugtrekken, bijvoorbeeld als gebruikers kort na het versturen een tikfout opmerken. De app detecteert volgens Apple ook of bijlagen of geadresseerden in de cc's ontbreken. Het wordt ook mogelijk om herinneringen voor follow-ups in te plannen.

Messages krijgt ook de optie om verzonden berichten te bewerken of helemaal terug te trekken, net als in iOS 16. Wanneer gebruikers een bestand delen via Messages, krijgen ze de optie om een kopie te versturen of om 'samen te werken'. Bij die laatste optie kunnen meerdere gebruikers wijzigingen aan het document aanbrengen. Verder wordt het mogelijk om een gedeelde fotobibliotheek aan te maken via iCloud. De instellingen-app wordt ook gewijzigd, zodat deze meer lijkt op die van iPadOS en iOS.

Safari krijgt een functie om tabbladen te delen met gebruikers, waarbij het ook mogelijk wordt om realtime te zien welke tabbladen hun vrienden in bekijken. Safari krijgt ook ondersteuning voor biometrische 'passkeys', in plaats van wachtwoorden. Grote techbedrijven, waaronder Apple, Google en Microsoft, gaven eerder deze maand aan dat ze wachtwoordloos inloggen gaan ondersteunen op al hun platforms.

Verder kondigt Apple ook een nieuwe versie van zijn Metal-api aan, die volgens het bedrijf gericht zijn op gaming. Daarmee introduceert het bedrijf MetalFX Upscaling, waarmee ontwikkelaars een game kunnen renderen op een lagere resolutie en die vervolgens op te schalen naar een hogere resolutie voor betere framerates. Daarbij spreekt het bedrijf over 'temporal anti-aliasing'. Metal krijgt ook een Fast Resource Loading-api, waarmee assets sneller van de opslag naar de gpu geladen kunnen worden. Daarbij komen verschillende nieuwe games naar Mac-computers met een Apple Silicon-chip: GRID Legends van EA en Resident Evil Village. No Man's Sky komt dit jaar naar Mac en iPads.

De eerste bèta van macOS Ventura verschijnt op maandag. Een volledige release van het OS staat op de planning voor dit najaar. Het OS werkt op MacBook Air- en Mac Mini-modellen uit 2018 en later, MacBook en MacBook Pro-modellen uit 2017 en later, iMacs en iMac Pro's uit 2017 en later en de Mac Pro uit 2019.