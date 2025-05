Microsoft brengt Universal Print uit voor macOS

Microsoft heeft een publieke preview van Universal Print naar macOS gebracht. De tool stelt bedrijven in staat hun printers te gebruiken zonder dat daarvoor eerst drivers op lokale pc's geïnstalleerd moeten worden. In plaats daarvan draaien ze in de cloud, via Azure.

Universal Print wordt beschikbaar voor gebruikers van macOS Ventura 13.3, aldus Microsoft. De tool is bereikbaar via het Microsoft Azure Portal voor Microsoft 365-gebruikers. Bij de instellingen staat nu 'macOS Support (preview)', waarmee alle printers zichtbaar gemaakt kunnen worden. Vervolgens kan de Universal Print-app geïnstalleerd worden via de App Store van Apple. Van daaruit kan naar printers gezocht worden aan de hand van de naam of de locatie van het apparaat.

Universal Print is sinds maart 2021 beschikbaar voor alle gebruikers van Microsoft 365 Business en Education. De dienst ondersteunt printers van onder andere Brother, Canon, Epson, HP, Ricoh en Xerox.

Volgens Neowin wilde Microsoft Universal Print al eerder uitbrengen op macOS. Het originele plan was om al in juni vorig jaar een publieke preview beschikbaar te maken, zo was eerder op de Microsoft 365-roadmap te lezen. In september vorig jaar had de volledige versie beschikbaar moeten zijn. Waarom deze tijdlijn is verschoven, is niet bekend.