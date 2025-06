MacOS 13 Ventura met Stage Manager-dock en nieuwe Spotlight-functies is uit

Apple heeft macOS 13 Ventura uitgebracht. De grootste verandering aan het besturingssysteem is de zogenaamde Stage Manager waarbij recente apps als een dock links in het scherm blijven staan. Ook krijgt Spotlight meer zoekfuncties.

Ventura is beschikbaar voor Mac-apparaten met zowel Intel-chips als Apples eigen socs. In het besturingssysteem is de Stage Manager toegevoegd. Dat is een manier om makkelijker te wisselen tussen openstaande programma's. Met Stage Manager kunnen gebruikers apps aan de linkerkant van het scherm in een soort dock plaatsen. Gebruikers kunnen verschillende groepen met apps of andere openstaande applicaties aanmaken.

In het nieuwe besturingssysteem is ook ondersteuning toegevoegd voor het gebruik van iPhones als webcam. Dat heet Continuity Cam. Gebruikers kunnen hun iPhone met een dock aan de bovenkant van hun Macbook vastmaken. De software gebruikt dan automatisch de achtercamera van de telefoon als webcam in plaats van de ingebouwde camera's van de laptops. Continuity Cam heeft verschillende handige features, zoals de mogelijkheid om de ultrabreedbeeldcamera in te zetten of om het gezicht van de gebruiker beter te verlichten.

Gebruikers kunnen voortaan ook een nieuwe beveiligingsfunctie gebruiken die Apple Passkeys noemt. Dat is een inlogmethode voor Safari die wachtwoorden vervangt. Gebruikers maken een unieke Passkey aan en kunnen vervolgens inloggen met Touch ID of Face ID, zonder dat ze daarbij hun wachtwoord moeten invoeren. Die Passkeys worden in Keychain opgeslagen.

Er zitten ook veel kleine updates in het OS. Het wordt onder andere mogelijk om via de Handoff-functie gesprekken tussen Macs en iPhones te wisselen. Zowel de Mail- als de Berichten-apps krijgen knoppen om verzonden berichten ongedaan te maken, en net als in iOS 16.1 krijgt macOS Ventura ondersteuning voor het aanmaken van gedeelde mappen in iCloud. Het besturingssysteem krijgt daarnaast nieuwe apps, waaronder een Weer- en een Klok-app, net zoals die op iOS al bestaan.

Tot slot wordt de zoekfunctie Spotlight uitgebreid. Die kan voortaan ook zoeken naar afbeeldingen in de Foto's-app op basis van locatie, maar ook op context, bijvoorbeeld naar mensen of objecten. Ook kan Spotlight via Live Text zoeken naar tekst in afbeeldingen en is het mogelijk om een preview van een zoekopdracht te bekijken.