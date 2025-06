Gurman: Apple test Mac Pro M2 met 24 cpu-cores, 76 gpu-cores en 192GB geheugen

Apple voert interne tests met zijn nieuwe Mac Pro uit. Dat meldt Bloomberg-journalist en Apple-insider Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. Het bedrijf zou momenteel een Mac Pro testen met 24 cpu-cores en 192GB geheugen. Apple zou ook Mac Pro's met maximaal 48 cores leveren.

Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat Apple verschillende configuraties voor zijn nieuwe Mac Pro test. Het bedrijf is volgens de journalist actief bezig met het testen van een Mac Pro met 24 cpu-cores, waaronder 16 'prestatiecores' en 8 efficiënte kernen. Deze desktop heeft volgens Gurman daarnaast 76 gpu-cores en 192GB geheugen. De machine zou draaien op macOS Ventura 13.3. De eerste versie van macOS Ventura, 13.0, verschijnt op maandag 24 oktober.

Het bedrijf zou Mac Pro-configuraties introduceren met 24 of 48 cpu-cores, 76 of 152 gpu-cores en maximaal 256GB geheugen, zo verwacht Gurman. De gebruikte chips worden gebaseerd op Apples M2-soc met 8 cpu-cores en 10 gpu-cores, die het bedrijf eerder dit jaar al introduceerde. Gurman stelde eerder al dat Apple zijn Mac Pro van 'M2 Ultra'- en 'M2 Extreme'-chips zou voorzien, maar deelde daarbij geen concrete specificaties.

Apples huidige Mac Pro stamt uit eind 2019 en is nog voorzien van Intel Xeon-processors. De verwachting is dat Apples nieuwe Mac Pro-desktops met zelfontworpen chips op zijn vroegst in 2023 verschijnen. Eerst komt het bedrijf nog met nieuwe MacBook Pro 14"- en 16 -modellen, die voorzien worden van M2 Pro- en M2 Max-processors. Het bedrijf zou ook een nieuwe Mac Mini met 'gewone' M2-soc introduceren. Deze apparaten worden 'in de komende maanden' verwacht, schrijft Gurman.