Nieuwe MacBook Air en 13"-variant van MacBook Pro krijgen Apple M2-soc

Apple heeft de M2-soc aangekondigd en de eerste laptop die de nieuwe soc zal hebben. Dat is een nieuwe versie van de MacBook Air en een nieuwe versie van 13" MacBook Pro. Die laatste is alleen een specbump.

De nieuwe Air heeft vier poorten: een MagSafe-aansluiting om te laden, twee Thunderbolt-poorten aan de linkerkant en een 3,5mm-jack aan de rechterkant. Verder is er weer een Touch ID-vingerafdrukscanner en legt de fabrikant zelf de nadruk op het lichte gewicht en dunne ontwerp. De laptop is 11,3mm dik en 1,23 kilogram.

Het 13,6"-lcd heeft een inkeping voor de frontcamera die videobellen met 1080p-resolutie mogelijk maakt. Vorige laptops hebben een 720p-videofunctie. Ook heeft de nieuwe Air een Magic Keyboard. Net als de versie met M1 is het een ontwerp zonder fans. Apple claimt een accuduur van tot achttien uur. De Air kan maximaal een 2TB-ssd bevatten. Het is nog niet duidelijk wat de minimale opslag is. Het geheugen is maximaal 24GB.

De nieuwe MacBook Pro is een specbump van de vorige versie, met ouder ontwerp en 13"-scherm zonder inkeping. De nieuwe versie heeft net als de Air de M2-soc aan boord. De Air komt uit voor 1519 euro, de nieuwe Pro kost vanaf 1619 euro.

Die M2-soc is gemaakt op 5nm en bevat 20 miljard transistors. Dat zijn er meer dan de M1, maar minder dan de M1 Pro, Max en Ultra. De M2 maakt gebruik van lpddr5-geheugen en daarvan past er maximaal 24GB op de soc. Er zijn vier processorkernen voor prestaties en vier zuinige kernen. De prestatiekernen delen 16MB aan cache.

De gpu in de M2 heeft twee kernen, goed voor 3,6 teraflops. Apple claimt dat er een grotere L2-cache is, maar noemt niet hoe groot die is. De soc kan 8k-beelden encoderen en decoderen en heeft ook ondersteuning voor ProRes-video.