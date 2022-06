Apple wil USB-C-accessoires geen automatische toegang geven tot macOS Ventura

Gebruikers van Apple-laptops met M1- of M2-socs die macOS Ventura draaien, moeten binnenkort toestemming geven aan USB-C- of Thunderbolt-accessoires als die willen interageren met het besturingssysteem. De maatregel geldt drie dagen en is manueel uit te schakelen.

De nieuwe maatregel voor USB-C- en Thunderbolt-accessoires staat te lezen in de release notes voor de bèta van macOS Ventura, het besturingssysteem dat Apple eerder deze week introduceerde. Apple schrijft daarin dat voedingen, monitors en accessoires die verbinding maken met een goedgekeurde hub, niet om toestemming moeten vragen. Accessoires die tijdens de software-update naar macOS Ventura aan de laptops waren aangesloten, krijgen ook automatisch toestemming. Accessoires die geen toestemming hebben gekregen van de gebruiker om te interageren met het besturingssysteem, kunnen wel nog opgeladen worden. Het is onduidelijk of de maatregel het uiteindelijk ook zal schoppen tot in de finale versie.

Apple introduceerde macOS Ventura tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC 2022. De nieuwe versie van het besturingssysteem kreeg onder andere nieuwe multitaskfuncties mee en een verbeterde Spotlight-zoekfunctie. Recente Apple-computers die macOS Ventura draaien krijgen dankzij de update ook de mogelijkheid om een iPhone als webcam te gebruiken.