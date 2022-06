Met iPadOS 16 kunnen gebruikers formaat vensters wijzigen

Apple zet zijn vensterbeheersysteem Stage Manager in iOS 16. Daarmee kunnen gebruikers het formaat van vensters wijzigen. Het is voor het eerst dat apps daarmee standaard op iPads niet in fullscreen werken.

Stage Manager maakt het mogelijk om vensters kleiner te maken en vensters te laten overlappen. Daarvan kunnen er vier op een scherm. Recent geopende apps staan aan de linkerkant, terwijl het dock onderin beeld zichtbaar blijft. Dat moet makkelijk wisselen tussen apps mogelijk maken onder iPadOS 16.

Ook komt er betere ondersteuning voor externe beeldschermen. Na het aansluiten is het mogelijk om elementen en apps naar het nieuwe scherm te slepen. Het externe display krijgt een eigen dock en eigen Stage Manager-systeem om vensters te beheren, los van het iPad-scherm.

Stage Manager is de belangrijkste nieuwe iPad-functie in iPadOS 16, maar er komen ook kleinere functie. Zo zijn er aanpasbare toolbars in diverse apps te vinden, iets dat onder iPadOS 15 niet mogelijk is. Gebruikers kunnen zelf de indeling van de knoppen daarin aanpassen. Ook is het mogelijk om de scaling aan te passen en zo tekst en interface-elementen kleiner te maken. In de Bestanden-app zitten functies om de grootte van mappen te zien en bestandsextensies te wijzigen. Die wijzigingen moeten de iPad meer als een computer maken.

Apple kondigde ook diverse functies aan die naast op iPads ook op iPhones en Macs gaan werken. Daaronder is de app Freeform, die het meest lijkt op een moderne incarnatie van Google Wave uit 2009. Gebruikers kunnen daarin samenwerken en onder meer tekst, plaatjes, links en video's op een digitaal bord zetten. Dat moet onder meer werken tijdens brainstorms.

De nieuwe versie van iPadOS zal vanaf maandag beschikbaar zijn als bèta en komt in het najaar uit als stabiele versie. Alle iPad Pro's krijgen de nieuwe versies. Voor iPads gaat het om alle versies sinds de uitgave van 2017, net als de nieuwere versies van de iPad Air en mini.