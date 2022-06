Mark Gurman: iPadOS 16 krijgt nieuwe multitaskingfuncties

De volgende iteratie van iPadOS, versie 16, zal nieuwe multitaskingfuncties bevatten. Dat stelt analist Mark Gurman. Gebruikers zullen volgens Gurman de grootte van appvensters kunnen aanpassen en meerdere vensters tegelijkertijd kunnen manipuleren.

Volgens Gurman wil Apple met deze nieuwe wijzigingen zijn tablets meer als laptops doen aanvoelen in plaats van als smartphones. De bronnen die hij sprak, bevestigden dat Apple hiervoor enkele nieuwe functies zal introduceren in iPadOS 16. Deze moeten ervoor zorgen dat het wisselen tussen taken eenvoudiger wordt en dat gebruikers sneller moeten kunnen opmaken welke app geopend is. Het wordt ook mogelijk om de grootte van appvensters te wijzigen, al is het nog niet duidelijk hoe Apple dit zal implementeren.

Gurman schrijft dat de nieuwe functies van iPadOS een van de grotere aankondigingen zal zijn op WWDC 2022, de ontwikkelaarsconferentie die vanaf volgende week maandag van start gaat in Cupertino. Eind mei stelde Gurman dat iOS wallpapers zal krijgen met functies als die van widgets op het lockscreen. Er zou ook ondersteuning komen voor een lockscreen dat altijd aan kan blijven door de verversingssnelheid van het scherm terug te draaien.