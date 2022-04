Apple houdt ontwikkelaarsconferentie WWDC opnieuw online van 6 tot 10 juni

De ontwikkelaarsconferentie WWDC is net als twee voorgaande jaren een online evenement en zal plaatsvinden van 6 tot 10 juni. Wel organiseert Apple een 'speciale dag' voor Apple-ontwikkelaars en studenten op het Apple Park in Cupertino om gezamenlijk de presentatievideo's te kijken.

Dat heeft Apple bekendgemaakt op zijn developerwebsite. In 2020 werd de ontwikkelaarsconferentie voor het eerst online gehouden vanwege het coronavirus. Dat bleek een groot succes, met een recordaantal deelnemers. In 2021 was het evenement opnieuw online om naar eigen zeggen voort te borduren op het succes van de WWDC20. Die reden geeft Apple nu opnieuw. De jaarlijkse conferentie is gratis digitaal bij te wonen door ontwikkelaars.

Ook dit jaar zal het evenement 'de nieuwste innovaties' laten zien in iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. Doorgaans is dit de plek waar Apple nieuwe versies van zijn besturingssystemen aankondigt; nieuwe hardware volgt meestal tijdens de Apple Events. Afgelopen jaar kondigde Apple tijdens de WWDC macOS Monterey aan en iOS 15 en iPadOS 15. Ook kondigde Apple aan dat Siri beschikbaar werd voor externe ontwikkelaars.

Wat Apple dit jaar gaat aankondigen is nog niet bekend, maar het ligt in de lijn der verwachting dat iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 en watchOS 9 aangekondigd worden. Het kan ook zijn dat Apple tijdens het evenement een M2- en M2 Pro-soc aankondigt. In eerste instantie zou volgens Bloomberg tijdens de WWDC ook een mixedrealityheadset aangekondigd worden, maar die is uitgesteld tot later dit jaar.

Voor het derde jaar op rij host Apple tijdens het evenement ook een studentenwedstrijd, de Swift Student Challenge, waarvoor scholieren vanaf 13 jaar oud, of 16 jaar oud in de EU, zich kunnen aanmelden. Studenten krijgen de opdracht om een project te ontwikkelen met de Swift Playgrounds-app. De winnaar kan naast een award een studiebeurs krijgen van Apple.