Zeeuwse woningcorporatie meldt ook datalek na hack bij ict-dienstverlener

Woningcorporatie l'escaut, die actief is in Vlissingen en Oost-Souburg, meldt dat mogelijk persoonsgegevens van huurders gelekt zijn na een hack op een ict-dienstverlener. Het is de vijfde woningcorporatie in korte tijd die een datalek meldt van huurdersgegevens.

Op zijn website meldt l'escaut dat de ict-dienstverlener een week geleden getroffen is door een ransomwareaanval waarbij criminelen losgeld eisten. Door de hack kon de woningcorporatie tijdelijk niet bij een deel van de ict-systemen, en na nader onderzoek blijkt dat de criminelen ook persoonsgegevens van 'een klein aantal' huurders ingezien of opgeslagen hebben. Het zou gaan om namen, adresgegevens, geboortedata, BSN-nummers en rekeningnummers van huurders. De corporatie weet nog niet of de gegevens gestolen zijn, maar sluit het niet uit.

Door de problemen aan de ict-systemen is l'escaut slechter bereikbaar. De woningcorporatie is niet te bereiken via mail of de website en het gebruikelijke telefoonnummer is beperkt bereikbaar. De corporatie heeft het algemene telefoonnummer doorgeschakeld voor dringende storings- of reparatievragen. Door de aanval kan l'escaut niet bij de adresgegevens van huurders, waardoor het ook niet alle huurders een bericht heeft kunnen sturen, alleen huurders die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van de corporatie.

L'escaut is de vijfde woningcorporatie in korte tijd die een datalek meldt, vermoedelijk omdat alle woningcorporaties dezelfde ict-dienstverlener gebruiken. Eerder ging het om Alwel uit Breda, Trivire uit Dordrecht, Zayaz uit Den Bosch en sociale verhuurder deltaWonen uit Zwolle.

Welke gegevens precies gelekt zijn, dat kan l'escaut net als de andere woningcorporaties niet zeggen. Het heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De woningcorporatie waarschuwt dat als er gegevens buitgemaakt zijn, deze misbruikt kunnen worden voor phishing en fraude. L'escaut is een woningcorporatie die zich met name richt op 'huishoudens met een lager inkomen, die recht hebben op huurtoeslag'. De corporatie beheert 6321 sociale huur- en vrije sectorwoningen, zorgeenheden en bedrijfsruimtes in de omgeving van Vlissingen.