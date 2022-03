Sociale verhuurder deltaWonen meldt datalek van huurdersgegevens na inbraak

Woningcorporatie deltaWonen schrijft in een brief aan huurders, medewerkers en leveranciers dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf, waarbij onder meer persoonsgegevens zichtbaar waren voor en mogelijk gestolen zijn door 'onbevoegden'. Er is melding gedaan bij de AP.

De inbraak werd op 15 maart ontdekt door de Zwolse woningcorporatie. Wat er precies gebeurd is, dat zegt deltaWonen niet. Wel zegt het dat de inbraak gestopt is, en dat bij het onderzoek gebleken is dat de daders toegang hadden tot persoonsgegevens van (oud-)huurders, (oud-)leveranciers en (oud-)medewerkers. Het is niet uit te sluiten dat die gegevens ook door de daders gestolen zijn, maar dit lijkt niet op grote schaal te zijn gebeurd, blijkt uit het onderzoek.

De woningcorporatie schrijft dat het gaat om contactgegevens en financiële gegevens die gebruikt worden bij contact met deltaWonen; de daders hadden mogelijk toegang tot persoonsgegevens en betaalgegevens van huurders, leveranciers en medewerkers. In de privacyverklaring waar deltaWonen naar verwijst in een faq over het datalek, is te lezen dat de corporatie naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres opslaat. Als er een huurovereenkomst afgesloten wordt, worden er ook inkomensgegevens opgeslagen, zoals een loonstrook en jaaropgave, betalingsgegevens en gegevens over betalingsgedrag en gedrag als huurder.

Om hoeveel en welke gegevens het bij dit datalek gaat, dat zegt deltaWonen niet. In een nieuwsbericht van donderdag schrijft de corporatie dat het ook gaat om oude gegevens, dus niet alleen om gegevens van huidige bewoners, leveranciers en medewerkers. De woningcorporatie verhuurt zo'n 15.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. De corporatie waarschuwt voor phishing of mogelijk misbruik van de gegevens. DeltaWonen heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.