NAM stuurde eind 2020 gegevens van meer Nederlanders dan nodig naar ministerie

De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft naar eigen zeggen per ongeluk eind 2020 een veel te groot bestand met persoonsgegevens van Nederlanders naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd. De NAM heeft de Autoriteit Persoonsgegevens niet ingelicht over het datalek.

De NAM nam drie weken na het versturen van het bestand contact op met het ministerie om te vragen de gegevens te vernietigen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Het datalek kwam naar voren in documenten die de krant kon lezen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om de gegevens van duizenden Groningers die zich hadden aangemeld voor een regeling ter compensatie van de waardedaling door de aardbevingen naar aanleiding van gasboringen van de NAM in het gebied.

De NAM en het ministerie erkennen het datalek, dat het tweede is bij de maatschappij. Vorig jaar maakte de aardoliemaatschappij zelf bekend dat de gegevens van 19.000 Groningers op straat lagen. Criminelen konden de data toen stelen door een lek in de software van Accellion.

In dit geval had het ministerie gevraagd om een steekproef van enkele gegevens, waarna de NAM een veel groter Excel-bestand met gegevens van duizenden mensen opstuurde. Volgens de NAM is er ‘geen echt risico voor de privacy van bewoners geweest’. Het is onbekend welke gegevens precies in het bestand hebben gestaan.