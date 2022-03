Animestreamingdienst Crunchyroll stopt met gratis simulcastcontent met reclame

Crunchyroll biedt vanaf het lenteseizoen van 2022 geen anime's met reclame meer aan voor niet-betalende gebruikers. De bestaande content die eerder gratis met reclame beschikbaar was, kan nog wel bekeken worden.

De simulcastcontent op Crunchyroll was tot dusver een week na de release in Japan voor gebruikers met een gratis account beschikbaar, waarbij zo nu en dan reclames getoond werden tijdens het streamen. Deze constructie is voor nagenoeg alle nieuwe content niet meer mogelijk. Met een betaald abonnement van ten minste vijf euro per maand kunnen gebruikers daarentegen een uur na de première in Japan een nieuwe aflevering via de streamingdienst ontvangen, zo benadrukt Crunchyroll in een blogpost.

Er is wel een kleine uitzondering, namelijk een 'proefschotel' van de eerste afleveringen van een aantal anime's. Voor het lenteseizoen van 2022 selecteerde Crunchyroll de onderstaande series, waarvan de eerste drie afleveringen een week na de oorspronkelijke release met een gratis abonnement met reclame te zien zijn. Deze actie geldt tot en met 31 mei. Daarna zijn ook de betreffende series alleen met een betaald abonnement te bekijken. Het is niet duidelijk of de streamingdienst ieder seizoen een 'proefschotel' blijft samenstellen.

De gratis selectie aan anime's betreft dit seizoen: