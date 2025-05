Onderzoekers kunnen exacte locaties van gebruikers van datingapps achterhalen

Onderzoekers zeggen dat het bij meerdere populaire datingapps makkelijk is om de exacte locatie van andere gebruikers te achterhalen. Dat lukte niet door een softwarefout, maar door simpelweg aan verschillende vormen van triangulatie te doen. Meerdere applicaties hebben dat gerepareerd.

Het onderzoek, Swipe Left for Identity Theft, werd uitgevoerd door vijf onderzoekers van de KU Leuven. Die bekeken vijftien populaire datingapps, waaronder Tinder, Bumble, Hinge en Grindr. Al die apps geven een ruwe locatie van gebruikers aan, maar niet de exacte locatie, tenzij de gebruiker een filter instelt om partners te vinden op basis van locatie. Volgens de onderzoekers is het echter mogelijk die locatie alsnog te achterhalen via een proces dat zij oracle trilateration noemen. Een gebruiker moet daarvoor in de buurt zijn van een doelwit en daarna net zo lang lopen tot het doelwit buiten bereik komt. Door dat in drie richtingen te doen, kan een gebruiker de verschillende locaties samenvoegen via triangulatie om een locatie tot twee meter nauwkeurig te vinden.

De onderzoekers beschrijven verder nog twee andere methodes van trilateratie, zoals een mogelijkheid om de locatie tot een meter nauwkeurig te vinden door de eigen locatie op drie verschillende posities te spoofen en de 'afstand tot...' te berekenen. Ook beschrijven de onderzoekers rounded distance-trilateratie, dat bedoeld is om locatiegegevens te achterhalen waarbij een gebruikerslocatie afgerond wordt door de app als een beveiligingsmaatregel. In dat geval proberen de onderzoekers net zo vaak hun locatie te spoofen tot ze weten hoe de locatie wordt afgerond.

In het geval van Grindr was het mogelijk de exacte locatie van een gebruiker te vinden. Bij Bumble en Hinge was het mogelijk een locatie in de buurt te vinden tot op twee meter nauwkeurig. Tinder en Lovoo waren de enige onderzochte apps die geen locatiegegevens prijsgaven omdat die apps werken met vlakken van meer dan een kilometer.

De onderzoekers zeggen tegen Techcrunch dat er een simpele manier is om dat probleem te verhelpen, wat alle betreffende apps ook hebben gedaan. Ze ronden de exacte coördinaten, die de apps gebruiken om de locatie te bepalen, in de toekomst af. Daardoor wordt de exacte locatie minder accuraat, tot op ruwweg een kilometer.

Update - In het stuk stond aanvankelijk 'oracle triangulation', maar dat moest 'trilateration' zijn, zoals in de rest van het artikel ook al stond.