Britse autoriteiten halen netwerk offline dat telefoonspoofingsoftware aanbood

Britse autoriteiten hebben een crimineel netwerk offline gehaald dat tools aanbood om telefonische spoofing mogelijk te maken. Russian Coms opereerde wereldwijd en maakte het mogelijk voor criminelen om te doen alsof ze namens een bank belden.

De actie werd uitgevoerd door de Britse National Crime Agency. Dat schrijft dat het bij de operatie drie personen heeft gearresteerd, waarvan er in ieder geval twee het platform zouden hebben ontwikkeld. De criminelen sloegen toe in zeker 107 landen en wisten alleen al in het Verenigd Koninkrijk tussen 2021 en 2024 zeker 170.000 slachtoffers te maken.

Russian Coms, zoals de criminele groep wordt genoemd, ging in 2021 van start met het aanbieden van een fysieke handset. Daarmee was het mogelijk te bellen met een gespooft telefoonnummer van een bank. De handset leek volgens de NCA op een normale smartphone, waarop meerdere nepapps en -telefoonnummers stonden om het apparaat zo authentiek mogelijk te laten lijken.

Later begonnen de criminelen ook webapps te verkopen via Snapchat, Instagram en Telegram. Daarbij verkochten de makers pakketten voor 350 pond per maand waarbij criminelen 5000 minuten konden bellen. De criminelen beheerden de infrastructuur om het spoofen mogelijk te maken, maar eventuele phishingcampagnes en hackingsoftware moesten klanten zelf nog regelen.