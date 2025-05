Criminelen proberen cryptovaluta te stelen via malware in populaire animatietool

Een populaire animatietool genaamd Lottie Player is door cybercriminelen geïnfecteerd met malafide code. Daardoor ontstond een supplychainaanval, waarmee de aanvallers probeerden om cryptovaluta afhandig te maken van slachtoffers.

Het probleem werd op 30 oktober ontdekt, toen diverse grote platforms voor cryptovaluta zagen hoe een enorme hoeveelheid pop-ups gebruikers vroegen hun wallets te linken, schrijft Coinpedia. Al snel bleek dat cybercriminelen ingebroken hadden op het GitHub-account van LottieFiles, een bedrijf dat animatietools maakt die gebruikt worden door onder meer Disney, Spotify en Apple. De criminelen hadden de inloggegevens van een software-engineer gestolen, die ze gebruikten om malafide code toe te voegen aan de npm-package van Lottie Player.

Deze malafide code zorgde ervoor dat gebruikers pop-ups zagen in populaire en vertrouwde cryptoapplicaties. Wie inging op het verzoek om zijn wallet te linken, werd doorverwezen naar Ace Drainer, een tool waarmee cryptovaluta gestolen worden. Hoeveel slachtoffers er gemaakt zijn en hoeveel geld er gestolen is, is niet duidelijk.

LottieFiles heeft de malafide versies inmiddels verwijderd en een nieuwe, veilige versie uitgebracht, schrijft LottieFiles-medeoprichter en -cto Nattu Adnan op GitHub. Ontwikkelaars die de update niet automatisch binnenkrijgen, worden geadviseerd te upgraden naar versie 2.0.8.