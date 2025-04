NCA en FBI halen 'een van de grootste ddos-diensten' offline

De National Crime Agency haalt in samenwerking met de FBI en een Noord-Ierse politiedienst het domein digitalstress.su van de gelijknamige ddos-dienst offline. Het zou om een van de grootste ddos-diensten ter wereld gaan, verantwoordelijk voor tienduizenden aanvallen per week.

De Britse politiedienst kon naar eigen zeggen de organisatie achter de dienst infiltreren en zo het domein overnemen. Gebruikers van de dienst worden door middel van een boodschap op de overgenomen website gewaarschuwd dat hun gegevens doorgespeeld zijn aan relevante opsporingsdiensten. Ook toont de politiedienst een waarschuwend tekstbericht dat naar mogelijke gebruikers van de ddos-service is gestuurd.

Volgens de NCA kozen de criminelen die verantwoordelijk waren voor de dienst, een .su-domein in de veronderstelling dat de oude Sovjet-Unie-domeinnaam een barrière voor opsporingsdiensten zou zijn. Volgens de dienst zijn deze domeinen echter juist kwetsbaar en konden de verantwoordelijke criminelen hierdoor geïdentificeerd worden. Het is niet duidelijk in hoeverre de betrokken opsporingsdiensten alle criminelen achter de ddos-dienst hebben aangehouden. In een bericht aan gebruikers schrijft de NCA dat de betrokken diensten in elk geval 'een vermeende uitbater' van de ddos-dienst hebben gearresteerd op 2 juli.

Update, 14.00: Er is informatie toegevoegd over de arrestatie van een mogelijke dader.