Politie NL richt Google Ads-reclame op jongeren die mogelijk aan cybercrime doen

De Nederlandse politie richt zich sinds 2021 met Google Ads-advertenties op jongeren die mogelijk cybercriminele activiteiten willen uitvoeren. Tot dusver is hieraan ruim 60.000 euro uitgegeven.

De politie zet de advertenties onder meer in wanneer personen via Google Search zoeken naar technieken voor een distributed-denial-of-serviceaanval. Via reclamebanners worden eventuele cybercriminelen geattendeerd op de mogelijke gevolgen van hun acties. Volgens de politie zijn sinds de start van de actie 360.000 advertenties getoond, gericht op mogelijke ddos-gebruikers, waarbij deze doelgroep 27.000 keer daadwerkelijk op de advertentie klikte. Dit heeft de Nederlandse politie gedurende die periode ruim 60.000 euro gekost.

Theo van der Plas, programmadirecteur cybercriminaliteit bij de politie, roept Google op om verantwoordelijkheid te nemen voor het effect dat de zoekgigant op de cybercrimemarkt heeft. Volgens Van der Plas moet het bedrijf investeren in de preventie van criminele activiteiten.

Het advertentie-initiatief werd door de Nederlandse politie in samenwerking met 'internationale politie-eenheden' opgezet. Andere internationale diensten gaven nog eens 35.000 euro uit aan vergelijkbare advertenties, wat 200.000 impressies en 35.000 kliks opleverde. Het is onduidelijk om welke politie-eenheden het gaat.