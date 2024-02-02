Nederlandse politie houdt twee verdachten aan voor doxing van OM-medewerker

De politie heeft een 55-jarige man uit Katwijk en een 54-jarige vrouw uit Uithoorn aangehouden. De twee worden verdachten van doxing. Ze zouden het hebben gemunt op een medewerker van het Openbaar Ministerie.

De medewerker werkt voor het arrondissementsparket Den Haag, zo meldt de politie. De hoofdofficier van justitie bij dit parket had aangifte gedaan van doxing. Tijdens het onderzoek van de politie kwamen de twee verdachten in beeld. Zij worden ervan verdacht de persoonsgegevens van de medewerker te hebben verspreid. Een van de verdachten riep op om informatie over deze medewerker aan te leveren. De datum waarop de verdachten voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet bekend.

Bij doxing worden persoonsgegevens van slachtoffers openbaar gedeeld om hen te intimideren. Vaak betreft het gegevens zoals adressen, telefoonnummers of informatie over werkgevers en familieleden. Sinds 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Daders kunnen een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf krijgen. Volgens de nieuwe wet, artikel 285b in het Wetboek van Strafrecht, wordt de strafmaat met een derde verhoogd als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort, zoals politici, journalisten en politieagenten.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 02-02-2024 12:07
159 • submitter: wildhagen

02-02-2024 • 12:07

159

Submitter: wildhagen

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wildhagen
2 februari 2024 12:13
Mooi werk van de politie. Goed om te zien dat de doxing wetgeving ook gehandhaafd wordt. En dus geen papieren tijger is.

Het is gewoon erg intimiderend voor slachtoffers, of hun gezin en kinderen.

Als je het met iemand oneens bent ga dan als volwassene met ze in discussie en begin niet te doxen.
CH4OS @wildhagen2 februari 2024 12:41
Ik vind het eigenlijk een beetje schrikbarend, dat een Wet zo snel na intreding al "bruikbaar" is in een zaak. Dit betekend dat doxing vele malen groter is dan dat ik dacht en is het dus ook terecht dat dit strafbaar geworden is.
nasdude @CH4OS2 februari 2024 13:26
Vorig jaar was er wat nieuws over een persoon (Braddie) die jaren lang lastig gevallen werd. Er werden mensen opgeroepen om hem en zijn familie lastig te vallen. O.A. pizza's, zand, drugs etc bestellen en bij hem laten afleveren of stenen door de ruiten van auto's en zijn huis, graffiti op de muur, familie, buren en vrienden werden lastig gevallen en kregen ook narigheden aan huis. Uit pure noodzaak verhuist maar ze spoorde hem weer op (er was een telegram kanaal met 7000 leden) en het begon gewoon weer opnieuw. Die vent pingelde een beetje op een keyboard en dat was al genoeg.

Er zijn meerdere groepen op telegram die zich hier mee bezig houden en random youtube/tiktok/twitch/instagrammers lastig vallen en zo veel mogelijk informatie over hun delen en maar blijven oproepen om ze lastig te vallen, filmpjes te maken en die weer te delen, hordes mensen die mee kijken in die kanalen en zich willen profileren en mee doen met deze waanzin.

Opsporing is lastig, veroordeling nog moeilijker
DaemonAngel @nasdude2 februari 2024 18:49
Dat is al anders dan doxxing.
Aanzetten tot geweld was reeds strafbaar en geweld ook.
Doxxing is puur het verspreiden van de informatie van de persoon zonder bijkomend iets.
Je hoopt dan gwn dat andere mensen er iets mee doen.

Het enige wat ik me afvraag is als de gegevens algemeen bekend zijn.
Adres ed staat bv gwn op je eigen site.
JT @DaemonAngel2 februari 2024 21:05
Ik ben het er niet mee eens dat je zo zwart-wit stelt dat het iets anders is. Het een ligt in het verlengde van een ander. Je maakt niet allerlei persoonsgegevens bekend van iemand met de vraag aan iedereen om een bloemetje of kaartje te sturen. Vaak of meestal wordt er niet direct opgeroepen tot geweld maar gebeurt het doxen wel in een sfeer van opjutten en demoniseren. Dan is het oogmerk in bepaalde gevallen wel vast te stellen.
DaemonAngel @JT2 februari 2024 21:37
Doxxen is net strafbaar gemaakt omdat het niet oproepen tot geweld bevat.
Anders was het al strafbaar.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CH4OS2 februari 2024 13:52
Dit betekend dat doxing vele malen groter is dan dat ik dacht en is het dus ook terecht dat dit strafbaar geworden is.
Waarom denk je dat deze wet er is gekomen? Dat is omdat doxing een heel erg groot probleem is. Wie de media heeft gevolgd heeft daarvan meerdere voorbeelden voorbij zien komen.
CH4OS @Bor2 februari 2024 14:24
Ja, dat snap ik, maar ik wist niet dat het zo groot was. ;)
Frame164 @CH4OS2 februari 2024 13:30
Moet je eens op "gewone" websites kijken als die van Kassa of Radar en hoe makkelijk mensen die een probleem met een bedrijf hebben namen en adressen van medewerkers op het forum gooien al dan niet met dreigementen. Het zit echt niet alleen in de uithoeken van het internet.
Cyberpuppy @CH4OS2 februari 2024 13:36
Is zeker een groot probleem. En waarschijnlijk speelden dit soort problemen al langer. Persoon in kwestie heeft moeten wachten tot deze wet in werking was en er toen aangifte van gedaan.

Speelt overigens ook op andere gebieden. In winkels voert men noodgedwongen discussies over het dragen van naamkaartjes. Medewerkers worden dus gewoon opgespoord en krijgen te maken met o.a. onzedige voorstellen. Er zijn al winkels waar men niet meer de echte naam op het kaartje heeft staan.
Guru Evi @CH4OS2 februari 2024 21:12
En zo zie je maar dat al die andere wetten op gegevens en privacy ook niets doen dan papieren werk toevoegen voor de bedrijven die 'de wet' willen volgen. Ik denk dat we ondertussen in een post-privacy wereld bevinden, overheidsinformatie lekt aan alle kanten en kan teveel mee gedaan worden.

- Waarom heb ik tegenwoordig nog een adres nodig, ik verkrijg nagenoeg geen brieven, behalve dan van de overheid. Als de overheid gewoon een e-mail kan sturen en mijn adres verwijderen is al de helft van het doxing probleem (we weten je wonen) verdwenen.
- Waarom kan alles met een BSN/RSZ geregeld worden? Wat voor privacy heeft een getal, gebaseerd op waar/wanneer je geboren bent dat je warempel 50 jaar geleden al kon brute forcen

Mijn identiteit zou privaat moeten geregeld kunnen worden, als je een nummer nodig hebt om me te identificeren kun je erom vragen en krijg je een nummer die enkel maar voor jouw bedrijf gebruikt kan worden (pseudonieme identiteit)
CH4OS @Guru Evi2 februari 2024 21:25
Wat heeft dit allemaal met doxing en de nieuwe Wet erop te maken? :? In zekere mate moet deze wet juist helpen bij de bescherming van privacy. Natuurlijk is het hoofddoel de bescherming van de slachtoffers ervan, maar een iets betere privacy is zeker een leuke bijkomstigheid.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 10:18]

Guru Evi @CH4OS2 februari 2024 21:55
Omdat we het verkeerde probleem aanpakken. Doxing is een symptoom dat we teveel gegevens online staan hebben. De "bescherming van de privacy" werkt niet, we zijn er al 10-20 jaar geleden te laat mee, de enige reden dat die twee hier aangepakt zijn is omdat ze te dom zijn om niet opgepakt te worden, aan de andere kant staan al onze gegevens te koop en daar kan de regering nul-komma-niets aan doen omdat ze in Oekraine of Belize staan.

Het enigste dat kan werken is een volledige vernietiging van het BSN/RSZ systeem, een volledige herziening van het adressysteem (opnieuw, het is technisch niet noodzakelijk voor een groot deel van de bevolking/bedrijven om 'echte' adressen bij te houden) en voor de regering en bedrijven om een groot deel van de rompslomp met identiteit te vervangen door een privaat geregeld (blockchain) digitaal systeem.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 24 juli 2024 10:18]

CH4OS @Guru Evi2 februari 2024 22:14
Sorry, maar ik vind dit allemaal echt vergezocht en ik vraag mij serieus af hoe dit doxing verhelpt...
Guru Evi @CH4OS5 februari 2024 15:09
Als de gegevens niet meer online staan, heb je geen last meer van doxing.

Het is niet zo erg ver gezocht, het is gewoon de klok ~50-75 jaar terugdraaien op gebied van "gegevens dat bedrijven en de overheid bijhouden".
Cees Habraken @Guru Evi3 februari 2024 21:46
"Wat voor privacy heeft een getal, gebaseerd op waar/wanneer je geboren bent dat je warempel 50 jaar geleden al kon brute forcen"

Dit is enkel gedeeltelijk waar, het getal is NIET gebaseerd op 'waar' je geboren bent. Tot enkele jaren geleden was et wanneer wel een factor. Destijds werden BSN's sequentieel uitgegeven. Dit was echter niet een regel eerder een gevolg van het registreren van burgers. De nummers werden in blokken aan gemeentes toegewezen. Binnen een gemeente klopte de chronologische volgorde dan vaak wel. Echter was dit niet zo op landelijk niveau. Maar dit s inmiddels enkele jaren niet meer het geval en nu worden blokken uit een veel grote range toegewezen. Waardoor deze correlatie minder impact heeft."
Dat wil niet zeggen dat het daarmee vroeger wel mogelijk was dit te brute forcen. Meermaals (proberen) in proberen te loggen met een BSN zorgde voor blokkeringen van IP adressen. Inmiddels is voor iedere serieuze handeling een verhoogd Assurance level nodig dat niet eenvoudig te 'brute forcen' is.
BTW 'brute forcen' is echt een achterlijk kinderlijk werkwoord....
Dutch_CroniC @Guru Evi5 februari 2024 08:56
- Waarom heb ik tegenwoordig nog een adres nodig, ik verkrijg nagenoeg geen brieven, behalve dan van de overheid.

Omdat je eigenlijk gewoon niet vrij bent om te gaan en staan waar je wilt.
wildhagen
@CH4OS2 februari 2024 12:48
Mee eens, doxing is echt een serieus probleem. Er wordt soms wat lacherig over gedaan, of zelfs (indirect of direct) gesteund maar als je leest wat het met mensen kan doen is het een zeer serieus probleem:
Doxing is het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens om iemand mee te intimideren. Vooral online nam dit verschijnsel de afgelopen jaren flink toe. Of het nu gaat om naaktfoto’s met contactgegevens in een Telegramgroep plaatsen of het op Facebook zetten van het privéadres van Sigrid Kaag: doxing zet de levens van de betrokkenen op hun kop. En er viel tot nu toe weinig tegen te doen, omdat doxing op zich niet strafbaar was. Maar het is wél heel ingrijpend.

Elizabeth Mol-Pronk, senior beleidsadviseur bij Slachtofferhulp Nederland: “Doxing klinkt als een klein vergrijp, maar het kan een enorme impact hebben. Dat komt vooral door de onzekerheid over wat er precies over je online is gezet, wie het kan zien, en wat er verder mee gaat gebeuren. Dat kan mensen extreem bang en achterdochtig maken, tot PTSS-achtige klachten aan toe. En het heeft niet alleen impact op het slachtoffer, maar ook op de mensen daaromheen. De psychische gevolgen van doxing kunnen net zo heftig zijn als bij iemand die ernstig belaagd of bedreigd is.”
Hoevaak het voorkomt is helaas niet bekend, om meerdere redenen:
Elizabeth: “Het is moeilijk vast te stellen hoe vaak doxing precies voorkomt, ook omdat het in de politiecijfers tot nu toe niet als apart onderdeel werd meegenomen. Doxingmeldingen zitten vaak vervlochten in een aangifte over bedreiging of stalking, of de doxing wordt helemaal niet vermeld. Bij Slachtofferhulp Nederland kregen we meldingen binnen van slachtoffers die nog geen aangifte konden doen.”

Edo vult aan: “We horen ook van online platforms dat zij al veel meldingen binnenkregen van doxing toen het nog niet strafbaar was. Niet alle platforms pakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid goed op, maar met sommige hebben we inmiddels goed contact. Ook platforms kunnen nu veel sneller ingrijpen bij doxing, omdat glashelder is: dit is een strafbaar feit, deze inhoud mogen we direct verwijderen.”
Zie https://www.rijksoverheid...staat-er-niet-alleen-voor
Milmoor @tunnelforce13 februari 2024 18:19
Ik zie niet waarom je in een democratie bij iemands huis zou moeten protesteren. Waarom is dat nodig? Het gaat niet om diens privéleven, het gaat om diens werk. Eventuele kinderen, partner, buren, maar ook de persoon zelf. Iedereen verdient een privéleven, hoezeer je het ook qua werk oneens bent.
RRRobert @tunnelforce13 februari 2024 21:09
Ik vind dat je bijvoorbeeld mag oproepen tot een demonstratie voor het woonhuis van bv een minister en daarbij het adres noemen.

Iets met democratie ofzo
Dit is by far het slechtste excuus wat ik ooit heb gehoord over het goedpraten van een probleem wat zeker ten tijde van de covid pandemie en de daarvoor opgelegde restricties exponentieel toenam om de verantwoordelijke bestuurders, wetenschappers, handhavers, enz. het leven flink zuur te maken. En dat diende dus ook verder geen enkel ander doel, en zeker niet het democratisch grondbeginsel van een vrijheid van meningsuiting of het demonstratierecht.
MalPhunktion @wildhagen2 februari 2024 12:20
Zeker een mooie ontwikkeling! Ik ben tegelijkertijd wel benieuwd of er ook capaciteit beschikbaar is wanneer dit gebeurt bij burgers die niet werkzaam zijn bij het OM.

Edit: dit is overigens geen sneer naar de politie, maar kan me voorstellen dat ze meer gemotiveerd zijn om (harder) op te treden wanneer het iemand betreft die gelieerd is aan/onderdeel van het politieapparaat.

[Reactie gewijzigd door MalPhunktion op 24 juli 2024 10:18]

gimbal @MalPhunktion2 februari 2024 12:31
Laten we even realistisch zijn. Miljoenen burgers VS een handjevol politie. Ondenkbaar dat iedereen dezelfde behandeling en aandacht gaat krijgen, mensen die een rang hebben bereikt waar ze nu juist andere mensen als "burger" gaan bestempelen krijgen toch echt... voorrang.

En als we even realistisch blijven - dat is niet geheel onterecht ook, het risico is ook vergroot. Puntje bij paaltje hebben die mensen een groter doelwit op hun rug.
Goldwing1973 @gimbal2 februari 2024 13:18
"everyone is equal but some are more equal than others"
Dat is het eerste wat bij me opkomt.
En ondanks dat ik je redenering snap is het nog steeds niet correct, de Nederlandse grondwet (artikel 1) stelt "iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld.".
Dus een voorrangspositie voor ambtenaren is tegenstrijdig met de grondwet, ik vraag me dan ook af hoe houdbaar het is dat "de strafmaat met een derde verhoogd als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort" aangezien dat ook ongelijke behandeling is.
AWitteveen @Goldwing19732 februari 2024 13:31
Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen, maar is doxing van een medewerker van het OM en van een gewone burger wel hetzelfde? Beter gezegd zijn de gevallen wel hetzelfde? De OM medewerker heeft immers een publieke functie en is daardoor kwetsbaarder als het gaat om doxing.

Ik heb best veel te maken gehad met het juridische gelijkheidsbeginsel en ik kan je vertellen dat dingen die op het eerste oog gelijk lijken voor een rechter dit vaak niet zijn.
Cyberpuppy @Goldwing19732 februari 2024 13:33
Je slaat het stuk "in gelijke gevallen" over. En dat is dus waar het hier om draait. Heeft het doxen van een rechter meer impact (op persoonlijk en maatschappelijk vlak) dan van een willekeurige andere nederlander?
Pater @Goldwing19732 februari 2024 14:58
Gaat ook de andere kant op. Als een ambtenaar betrapt wordt op frauduleuze zaken, dan wordt zijn/haar straf ook verhoogd, omdat zo'n persoon een voorbeeldfunctie heeft.

https://www.binnenlandsbe...naar-extra-zwaar-gestraft

‘Er zijn bepaalde misdrijven die kunnen worden begaan door eenieder, zoals valsheid in geschrift. Maar doet een ambtenaar dat, dan kan hij daarvoor een zwaardere straf krijgen, tot wel een derde meer dan een niet-ambtenaar kan krijgen.
[...]
‘Ambtenaren dienen het publieke belang. Daar wordt behoorlijk zwaar aan getild, niet alleen in lagere rechtspraak maar ook door de Hoge Raad. Er wordt gewoon meer van ambtenaren verwacht. Ze gaan over grote bedragen, ze hebben veel zeggenschap over ontheffingen en vergunningen. Dat brengt een grote vrijheid en invloed met zich mee. Ambtenaren kunnen in grote mate het leven van mensen bepalen, zie de ambtenaren van de Belasting dienst die over de toeslagen gingen. Met die vrijheid komt ook een extra verantwoordelijkheid. Dus áls je het verprutst, dan hang je ook goed, is de gedachte.’
Siaon @Pater2 februari 2024 21:33
Als je de huidige media volgt, dan lijken er voor ambtenaren juist minder strenge wetten te gelden. Zij komen weg met aantoonbaar verwijtbaar gedrag. Ik denk dan aan de toeslagenaffaire, de landsadvocaat, de raad van state, de protesterende ambtenaren van minbuza, en zo valt er nog wel wat te noemen.

Maar je hebt gelijk dat de letter van de wet strenger kan zijn. (Maar in de praktijk blijkbaar niet zo uitpakt.)
laurxp @Pater2 februari 2024 22:22
Eerder andersom. De overheid (en daarmee ook haar ambtenaren) heeft in veel gevallen immuniteit - zie bijvoorbeeld de Pikmeerarresten. Zelfs bij affaires als de Vuurwerkramp of de Toeslagenaffaire is de kans nihil dat er een ambtenaar de cel in gaat.

Om als ambtenaar gestraft te worden moet je het wel héél bont maken, bijvoorbeeld door als lage ambtenaar openlijk steekpenningen te accepteren. Als door jouw incompetent handelen er tientallen doden vallen, ga je gewoon vrijuit.
Caelestis @Goldwing19732 februari 2024 17:31
Je moet een scheiding zien tussen functie en mens.
Elke persoon krijgt dezelfde rechten
De functie wat een persoon uitvoert kan ervoor zorgen dat die rechten verheven worden.

Een overheids functionaris is gebonden aan andere regels dan het gewone volk. Bijvoorbeeld een OM medewerker mag jou niet censureren, je buurman mag dat wel (ervan uitgaand dat deze geen overheid functie vervult)
Juist vanwege deze extra maatstaven en normen dienen zij ook extra beschermd te worden zodat de integriteit van die maatstaven en normen gewaarborgd blijven.
Zij zijn immers de directe personen die ervoor zorgen dat jij je rechten hebt en houdt.

De reden dat bijvoorbeeld de eikel aan het eind van de straat jou niet in elkaar slaat is omdat deze bang is voor de politie. Als er geen politie is, wat houdt hem nog tegen? Wat geeft jou het recht om niet in elkaar geslagen te worden? Gebakken lucht?
laurxp @Caelestis2 februari 2024 22:31
De reden dat bijvoorbeeld de eikel aan het eind van de straat jou niet in elkaar slaat is omdat deze bang is voor de politie.
Weet je zeker dat het niet komt door iets anders? Wellicht doet hij het niet omdat ik weet waar hij woont? Een "ongelukje" zit tenslotte in een klein hoekje...
Als er geen politie is, wat houdt hem nog tegen? Wat geeft jou het recht om niet in elkaar geslagen te worden? Gebakken lucht?
De meeste mensen hebben een goed werkend moreel kompas. Ze vallen andere mensen niet lastig omdat ze dat niet willen, niet omdat ze bang zijn voor de straf.

Daarnaast, helaas gebeurt het maar al te vaak dat die eikel op de hoek die geilt op geweld er voor kiest om bij de politie te gaan. Die hebben immers een geweldsmonopolie, dus daar kunnen ze ongestraft hun gang gaan. Lang niet iedere agent natuurlijk, maar genoeg dat het een probleem is.

[Reactie gewijzigd door laurxp op 24 juli 2024 10:18]

Caelestis @laurxp3 februari 2024 09:24
Weet je zeker dat het niet komt door iets anders? Wellicht doet hij het niet omdat ik weet waar hij woont? Een "ongelukje" zit tenslotte in een klein hoekje...
Ok prima
De reden dat bijvoorbeeld de eikel aan het eind van de straat jou niet in elkaar slaat is omdat deze bang is voor de politie.
De reden dat jij het slachtoffer aan het eind van de straat niet in elkaar slaat is omdat jij bang bent voor de politie.
Is dat wat je bedoelde?
De meeste mensen hebben een goed werkend moreel kompas. Ze vallen andere mensen niet lastig omdat ze dat niet willen, niet omdat ze bang zijn voor de straf.
Wie zijn geschiedenis niet bestudeert is gedoomd deze te herhalen.
JT @Goldwing19732 februari 2024 21:13
Andersom is het ook ongelijk; ambenaren kunnen in specifieke gevallen meer straf krijgen dan de gewone burger in gelijke gevallen. Een zogenaamd ambtsmisdrijf van de gemengde soort (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtsmisdrijf).

In een ideale wereld wordt iedereen beschermd tegen doxing. Helemaal eens. Ik ben benieuwd wat er met een partij gebeurt die flink meer belasting wilt gaan heffen om de omvang van de politie te verdrievoudigen om het allemaal te doen. Ik gok dat mensen dan ineens een stuk minder om gelijke behandeling specifiek op dat gebied gaan geven. En dan vind ik het wel een prettig idee dat degenen die verantwoordelijkheid dragen voor het draaien van de maatschappij misschien toch ietsje hoger op de lijst staan. Ik vind het vervelender als we geen minister voor een specifieke post meer kunnen vinden, agenten, ambulancebroeders of wethouders dan dat er voor een plek in het bestuur van een bedrijf iemand niet gevonden kan worden, of voor het werken in een call center of wat dan ook. Liever ondermijning van democratie en rechtstaat aanpakken, dat is de basis van hoe we leven.

Eigenlijk een keuze die je niet wilt maken maar waar we door beperkte middelen toch aan moeten gaan staan.

[Reactie gewijzigd door JT op 24 juli 2024 10:18]

Frame164 @MalPhunktion2 februari 2024 13:33
Even los van of het wel of niet gelieerd is aan hun collega's: de maatschappelijke impact van bedreigen van OM medewerkers is groter dan bedreigen van iemand anders. Uiteindelijk heeft het bedreigen van een OM medewerkers als doel te rechtstaat te ondermijnen.
Dragonheart-03 @MalPhunktion2 februari 2024 14:27
Politie werkt onder gezag van OM. Dus ze moeten doen wat OM zegt.

Maar ook het OM vervolgt niet de overheidsmedewerkers voor smaad of laster want het gebeurt nooit opzettelijk. Ook niet als het door het OM zelf gebeurt.


Ik zou zeggen daar moet jij eens weg mee proberen te komen.
JT @Dragonheart-032 februari 2024 21:16
Als het niet opzettelijk is dan mist het oogmerk en voldoet de kwalificatie niet meer van het strafrechtartikel. Dus zowel in het geval van ambtenaren als een gewone burger is vervolging dan niet haalbaar. Ik ben wel benieuwd naar voorbeelden waaruit blijkt dat burgers ondanks het ontbreken van dit oogmerk vervolgd zijn.
Dragonheart-03 @JT3 februari 2024 09:14
Als je willens en wetens je eigen interne regels niet naleeft als ambtenaar, en daardoor onjuiste gegevens over een persoon verspreidt, dan ga je in de fout. Die fout kan nooit smaad zijn volgens het om omdat een ambtenaar cq overheidsmedewerker niet op smaad uit is.

Mijn stelling is dat middels de constructie van het voorwaardelijk opzet is voldaan aan de opzetvereiste omdat er willens en wetens de kans is geaccepteerd door de interne regels niet te volgen.

Een journalist kan vervolgd worden als hij zijn bronnen niet goed checkt voor smaad.

Een politiemedewerker en fo om medewerker niet.

Die journalist heeft ook geen opzet op smaad.
Casus gaat waarschijnlijk bij het gerechtshof komen onder een art. 12 procedure.

Het is een beetje vergelijkbaar met de belastingtoeslagen affaire: de overheid pleegt geen onrechtmatige daad (tot het 2x door de rechter werd bijgestuurd ). En toen was het telkens een onrechtmatige daad.

In mijn casus, is het en niet strafbaar, en geen onrechtmatige daad, maar men wil wel een schadevergoeding betalen zonder opgave van schade. M.a.w. dan moet er toch duidelijk iets fout zijn gegaan, en het vervelende voor hun is dat ik e.e.a. kan bewijzen. papier liegt niet.

Daarnaast iets vergelijkaardigs doet zich voor met de strafbeschikkingen bij verkeersboetes: het om kan dat vaak niet bewijzen omdat men niet kan voldoen aan de bewijsplicht. Toch stuurt men de strafbeschikking eruit met u heeft een misdrijf gepleegd met auto met kenteken xx - xx - xx. Dat is structureel en geautomatiseerd. Ga je in bezwaar, dan haalt men de termijn niet om in bezwaar te gaan en dan stopt het na 2 jaar. Betaal je wel, dan is het kassa. Ik heb het erover dat het OM willens en wetens zaken die niet voldoen aan de bewijscriteria alsnog uitstuurt en doet voorkomen als beter betalen of ... Een integer OM zou alleen volledig bewijsbare zaken laten aflopen met een strafbeschikking. Dat doen ze niet.
En daar zit naar mijn idee het bezwaar.

[Reactie gewijzigd door Dragonheart-03 op 24 juli 2024 10:18]

Triblade_8472 @wildhagen2 februari 2024 12:22
Als je het met iemand oneens bent ga dan als volwassene met ze in discussie en begin niet te doxen.
Ik ben voorstander van deze wet, maar jouw verhaal heeft ook probleem punten.

Zie oa het belastingdienst schandaal. En dat staat helaas niet op zich. Je kan helaas gewoon amper tegen de overheid in verweer komen als je alleen bent. Recht haal je alleen met veel geld of in grote groepen, waardoor er dus meer geld is.
Rembert @Triblade_84722 februari 2024 13:11
Als mensen zich in zo'n kafkaiaans net gevangen voelen en alleen doxing zien als manier om hun onmacht en boosheid te uiten dan zitten ze op het verkeerde pad. Een stap naar de ombudsman lijkt dan een verstandiger stap, maar weet iedereen de weg? De ombudsman is overigens ook ingezet bij het belastingdienst-schandaal (toeslagenaffaire). Maar de ombudsman liep ook op tegen de regelgeving. De politiek gaf geen thuis en ook de journalistiek was traag in het aan de orde brengen van dit onderwerp.

https://decorrespondent.n...0f-078b-1335-63020b8e15bc

Dat doxing strafbaar is, eens. Maar wat is het verhaal achter elk geval van doxing? Waarom die schreeuw om aandacht?
Triblade_8472 @Rembert2 februari 2024 13:23
Dat is dus mijn zorg.

Het is een leuk middel om stof gedrag af te straffen, logisch. Maar tegelijk maakt het (verkeerd) uitten van onmacht strafbaar.

Waarom wordt er aan die kan niks gedaan? Niks serieus, niks blijvends.

Er zijn geen ambtenaren vervolgd uit het belastingdienst schandaal. Wanneer is er voor het laatst een minister echt hard aangepakt (meer dan een post opzeggen, nou boe hoe) om iets waardoor velen mensen kapot zijn gemaakt.

Dit soort zaken leiden tot dit soort uitingen. En dan pakken ze alleen de burgers aan. Dat voelt ergens wéér als onrechtvaardig.

Nogmaals, het is fout en hoort strafbaar te zijn, maar pak óók bewust foute keuzes uit het ambtelijk apparaat aan!!
Kaoh @Triblade_84722 februari 2024 16:01
Omdat het falen altijd een collectief falen is. Het ministerie heeft gefaald, niet de ambtenaar. De minister is tijdelijk verantwoordelijk voor dat ministerie, was dat waarschijnlijk niet eens toen het falen begon, en wordt dus als verwantwoordelijke afgerekend. Dat is de rol, de vertegenwoordiger van de regering. Niet de persoon zelf. Deze persoon, wat je ook van iemand vind op basis van soundbites op tv, krijgt zijn/haar informatie van de ketens in het ministerie, gefiltered en alleen het nuttige, met beleids advies van top ambtenaren etc. En omdat dus niemand in dat ministerie alle details helder heeft is het ook zelden een persoonlijk falen. Niet op signalen gereageerd hoor je vaak, maar signalen kunnen vaag zijn, of helder, maar dat is falen aan het eind, het systeem faalt al, dat levert signalen op (vaak te laat) waar dan niet goed op gereageerd is. Daarmee is die persoon die niet goed heeft gereageerd niet gelijk de oorzaak.
Het is heel lastig, en niet eerlijk, om dat tot een misdaad van een persoon te oordelen.
Vele personen, die kleine slechte keuzes maken, maakt een grote ramp. Welke persoon bestempel je dan als schuldige? Is dat echt eerlijk? Is dat niet gewoon iemand voor de wolfen gooien zodat de rest zich in onschuld kan wassen?
De toeslagen affaire is een collectief falen van ministerie, minister, tweede kamer, de media en de publieke opinie (want we vergeten heel makkelijk hoe de opinie was in het land als reactie op de Bulgaren fraude).
En de slachtoffers moeten dus ook zeker door het collectief barmhartig worden gecompenseerd. En daar betaal ik graag wat extra belasting voor.
Triblade_8472 @Kaoh2 februari 2024 16:40
Dat is precies de lezing vanuit de ambtenaren wereld waar vele burgers het niet mee eens zijn. Zeker niet als specifieke ambtenaren, specifieke mensen (of type mensen) uitpikken. Dat is precies wat de belastingdienst affaire ons heeft geleerd, niet is geen collectief falen. Het collectief falen in dat geval heeft wellicht de voorwaarden geschept voor specifieke personen om het te misbruiken, maar dat zijn nog steeds specifieke personen geweest.

Er niet een persoon ook maar straf toegesproken. Hoe eerlijk is dat?
Daar naast is er amper tot niet serieus gereageerd én gecompenseerd. Is dát eerlijk?

Er is op GeenStijl een lang 'kroniek' geweest van een (nog steeds) falend UWV. Alle Nederlanders betalen miljoenen en miljoenen teveel. Mensen ondervinden problemen door hen. Oplossing? Negeren en doorgaan. Niemand interesseert het iets. (Mooie kroniek te eens te lezen! Bron)

En weet je waarom al die ellende bestaat en blijft bestaan? Omdat niemand enige repercussies ondervind.

Wanneer je kan doen en laten wat je wil (oa mensen kapot maken of miljoenen over de balk smijten) zonder gevolgen, blijf je dat doen.
laurxp @Kaoh2 februari 2024 22:38
Dat er geen individu is die 100% verantwoordelijk is, betekent niet dat niemand ook maar enige verantwoordelijkheid heeft. Ze werken immers allemaal mee aan een systeem dat collectief faalt. Het klinkt heel erg als "ik wist het niet, ik volgde gewoon mijn bevelen".

Bij zaken als de Toeslagenaffaire zijn er absoluut individuele ambtenaren die een buitenproportioneel grote schuld hebben - maar door dit soort denken zullen ze nooit hun verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Er zijn meerdere malen hele concrete waarschuwingen geweest dat dit zou gaan gebeuren, maar deze waarschuwingen zijn bewust genegeerd.
Ozzie @Triblade_84722 februari 2024 12:31
Alleen Doxing is nooit een oplossing. Dus fijn dat dat nu aangepakt word.
Triblade_8472 @Ozzie2 februari 2024 12:37
Ik herhaal:
Ik ben voorstander van deze wet
Kajel @Triblade_84722 februari 2024 12:58
Maar tegelijkertijd zeg je dat verhaal van @wildhagen probleem punten heeft en haal je specifiek de zin aan waarin aangegeven wordt dat als je het oneens bent met iemand, je niet moet doxen.

Dat suggereert toch dat jij de stelling dat je nooit moet doxen, problematisch vindt?
Dragonheart-03 @Kajel2 februari 2024 14:18
Ik zit met de overheid in een juridisch verhaal tav het vrijgeven van een naam om iemand voor de tuchtrechter te slepen.

De overheid weigert die naam te geven owv de privacy van de medewerker.

Overheidsinstantie 1 geeft me de naam niet, overheidsinstantie 2 wel en 3 wil wel maar mag niet alles geven.

Dit ligt nu al bij de bezwarencommissie.

Voor medici geldt het tuchtrecht. Voor medici die voor de overheid werken blijkbaar niet.

Het is niet zo simpel om het op de juiste manier aan te pakken.

Dus ik snap de doxing strategie van Jan met de pet wel.

Ik loop de procedure uit : waarschijnlijk komen we bij de rechter na 10 jaar...
Casus loopt al sinds 2020.

Oh ja : mijn casus is al bij de ombudsman geweest en na een jaar is er een rapport gekomen.

Ombudsman geeft 100 procent gelijk maar heeft geen rechtsmacht.

[Reactie gewijzigd door Dragonheart-03 op 24 juli 2024 10:18]

Triblade_8472 @Kajel2 februari 2024 13:00
Nee, ik zeg dat doxing maar 1 kant van een probleem aanpakt. Ik zou graag beide kanten aangepakt zien.
Cyberpuppy @Triblade_84722 februari 2024 13:40
Doxing is heel specifiek. Durf jij als rechter nog recht te spreken als je je zorgen moet maken over jezelf en je familie? Kijk maar naar Italië en nog wat zuid-amerikaanse landen. Daar durf je echt geen bendelid meer te veroordelen. Dat is dus het punt waarop in een rechtstaat de criminelen definitief hebben gewonnen.
Triblade_8472 @Cyberpuppy2 februari 2024 13:57
Klopt, maar maakt dat een uitspraak opeens wettelijk?

Overigens gaat jouw vergelijking mank omdat jij het hebt over doxing voor gewin en ik over doxing als uitting tegen onrecht. (ik herhaal: ik praat het niet goed, want het is fout)

Ik wil in Nederland minimaal een bewezen verbetering zien van systemen die mensen kapot maken en/of vervolging van ambtenaren die het bewust op specifieke mensen gemunt hebben.

Doxing strafbaar maken lijkt bijna een versterking te zijn van abtenaren tegen burgers in zaken als het belastingschandaal, dat is toch raar? Waarom wordt er maar aan een kant van het probleem geacteerd? Toevallig altijd naar de burger en nooit de mensen op het pluche.
Kaoh @Triblade_84722 februari 2024 15:50
Het ene probleem willen oplossen door andere problemen te accepteren is nooit een succes. Waneer beleid faalt, een uitspraak problematisch is of de ambetelijke molen iemand in de steek laat ga in je beroep. Er zijn overduidelijk veel voorbeelden van overheden, uitspraken en ander falen wat door hogere rechters of commissies etc worden terug gefloten.
Doxing is pure terreur op een individu. De ambtenaar, rechter of totaal willekeurige personen die nooit persoonlijk de oorzaak zijn van het falen van een systeem.

Het probleem van deze tijd is dat we JUIST alles persoonlijk proberen te maken. Niets is perfect, de overheid niet, jij niet, ik niet. Perfectie berijken we alleen door ons falen te accepteren en ervan te leren en zo te verbeteren. Terreur veroorzaakt vooral angst tot falen, en daarvan leert niemand.
familyman @Triblade_84722 februari 2024 17:59
Omdat het toeslagenschandaal begon met wet en regelgeving door de door ons gekozen vertegenwoordigers.

Daar moet het dan ook stoppen.

Maar als we de prutser(s) blijven herkiezen die het veroorzaakten, moet je niet verbaasd zijn dat het verder gaat.

Bijna nog erger dan doxing is dat we nu massaal nog grotere prutsers gekozen hebben.
jannesbeterams @Ozzie2 februari 2024 12:50
Het probleem voor veel mensen is dat er geen andere oplossing lijkt, omdat onze overheid structureel slecht communiceert, nauwelijks bereikbaar is en er voor veel mensen niet lijkt te zijn. Krijg je een vlaggetje, dan moet je heel veel moeite doen je onschuld te bewijzen.

In groeiende mate zorgt dit voor een disconnect tussen steeds meer Nederlanders en de overheid.

Ik ben tegen doxing en het zal vast wel een goede wet zijn, maar je lost het probleem er niet mee op. De overheid dient de verbinding met de mensen weer op te zoeken en snel ook, anders vrees ik dat meer mensen zich niet meer gehoord voelen en tot dit soort wanhopige praktijken overgaan.
Frame164 @jannesbeterams2 februari 2024 13:35
Met doxing los je het probleem ook niet op. Je treft daar slechts een enkeling mee, en die kan het probleem ook niet oplossen. Het is niet dat als een minister of een directeur van een ministerie bedreigd dat die persoon alles oplost. Daar is het probleem veel te groot voor.
the_shadow @RoestVrijStaal2 februari 2024 16:42
[...]
Die persoon heeft er wel voor gekozen om topambtenaar of minister te worden. Dus die mag gerust de consequenties dragen van wanbeleid van zijn ministerie. [...]
Zakelijke/politieke keuzes moeten zakelijke/politieke consequenties hebben. Als iemand wanbeleid hanteert, dan moet hij/zij uit zijn/haar functie gezet worden of worden ontslagen. Iemand persoonlijk op gaan zoeken om hem/haar de les te lezen is uit den boze. Klaar, punt, over. Doe je dat wel, dan ben je af, en mag je niet meer meedoen in de discussie.
familyman @the_shadow2 februari 2024 17:55
Ik zou willen toevoegen, zelfs als je alle gelijk van de wereld hebt.

Het blijft wonderlijk hoe we dit onze kinderen leren op de kleuterschool, maar dat dit door volwassenen als volstrekt gerechtvaardigd wordt gezien.
cariolive23 @RoestVrijStaal2 februari 2024 18:08
[...]
Die persoon heeft er wel voor gekozen om topambtenaar of minister te worden. Dus die mag gerust de consequenties dragen van wanbeleid van zijn ministerie.
Uiteraard! Maar niet dat wil niet zeggen dat doxing dan ineens is toegestaan of acceptabel is. Fouten, wanbeleid of zelfs overtredingen van een ministerie zijn geen enkele reden om dan iemand dan persoonlijk te gaan bedreigen. Diegene die dat wel doet, begaat een misdaad en moet hiervoor worden gestraft.
Of hij mag de ambtenaren die wanbeleid hebben gedaan, ontslaan, hun VOG's afpakken en op een zwarte lijst voor de (semi)publieke sector zetten. En als het ontstaan is door een oud-minister of -staatssecretaris of topman, mag die ook wel op een zwarte lijst en VOG-loos worden. Het is van de zotte dat zulke mensen weg kunnen komen met hun wanbeleid.
Je probeert hier twee verschillende problemen samen te voegen, en een excuus voor doxing te bedenken. De ene fout/overtreding/misdaad is nooit een excuus voor een andere misdaad. Iemand steelt jouw fiets en daarom zou jij die persoon mogen doodschieten? Ook "noodweer" is uitgebreid beschreven, ook voor bijvoorbeeld politie. Ook een agent mag niet zomaar iemand doodschieten, ook niet wanneer dit een crimineel betreft die op heterdaad wordt betrapt.

Volgens jouw redenering is doxing toegestaan wanneer jij van mening bent dat iemand iets fout doet. Dat is een vorm van wetteloosheid.
RoestVrijStaal @cariolive232 februari 2024 18:27
[...]
Volgens jouw redenering is doxing toegestaan (..)
Nee, dat beweer ik nergens.
santaklos @cariolive232 februari 2024 19:25
Ik begrijp dat dat vóór 1 januari 2024 toegestaan was?
La1974 @santaklos3 februari 2024 00:05
Niet strafbaar is niet hetzelfde als toegestaan.
Verwijderd @Triblade_84722 februari 2024 14:56
Alleen als jij een probleem hebt met 'de overheid' dan is niet de oplossing om mensen die daar werken persoonlijk in gevaar te gaan brengen of lastig te gaan vallen. Je kunt een procedure starten, prima, maar je deelt toch ook niet de persoonsgegevens van iemand die bij 'random bedrijf x' een developer is omdat de app je gegevens heeft gelekt?

Een adres delen geeft alleen maar de radicale mensen de kans om echt kwaad te doen, wat onderaan de streep niks oplost aan 'de overheid' (en ja steeds in quotes, omdat het ook gewoon mensen zijn en die net zo min als jij verdienen aan hun huis bedreigd te worden door wat radicale mannetjes met een trekkercomplex)
LaTiNo156 @Triblade_84722 februari 2024 14:34
Dat is een ander probleem dat apart aangepakt moet worden.
Verwijderd @wildhagen2 februari 2024 15:02
wildhagen schreef:
Mooi werk van de politie. Goed om te zien dat de doxing wetgeving ook gehandhaafd wordt. En dus geen papieren tijger is.

Het is gewoon erg intimiderend voor slachtoffers, of hun gezin en kinderen.
Absoluut mee eens. Echter:

wildhagen schreef:
Als je het met iemand oneens bent ga dan als volwassene met ze in discussie en begin niet te doxen.
Doxing is nooit een oplossing, maar eventuele volledige anonimiteit van beleidsmakers en zakenmensen verhindert dat je überhaupt met hen in discussie kan gaan. Daarbij gaat het mij niet om privé-contactgegevens, maar om "zakelijke".

Te vaak constateer ik dat de top van ministeries het beleid bepaalt, niet zelden geadviseerd door soms vooral zichzelf verrijkende consultants. Met name in de (langdurige) tijd dat een kabinet demissionair is, en/of kabinetsleden niet alleen in de Tweede Kamer een kop van jut zijn, is de kans groter dan gebruikelijk dat er beleid wordt doorgevoerd dat helemaal niet democratisch is overeengekomen (zoals wellicht Client Side Scanning).

Dat veel ministeries de wet v.w.b. eerst de WOB en nu de WOO aan hun laars lappen, zou een teken aan de wand moeten zijn (ik hoef niet persoonlijk met die top in gesprek, maar eis wel dat onderzoeksjournalisten hun werk fatsoenlijk kunnen doen en de grootste excessen kunnen blootleggen, plus de preventieve werking die hier vanuit gaat).

Bijvoorbeeld de AVG wordt te pas en te onpas misbruikt om te stellen dat er niet op een zaak kan worden ingegaan of informatieuitwisseling (over bijv. verdachten van of veroordeelden voor ernstige misbruiken misdrijven) verboden zou zijn. Maar ook van mensen die zich bij herhaling schuldig maken aan winkeldiefstal mag officieel geen foto worden opgehangen of worden gedeeld met collega's. Meestal is het niet zo zwart/wit als de zaken soms worden voorgesteld door partijen die daar vooral een eigen belang bij hebben.

En je kunt zou er lacherig over kunnen doen dat er op het adres van de Piramide van Gizeh 22.686 bedrijven staan ingeschreven en/of dat er op 1 adres op de Zuidas 4150 bedrijven bedrijven zijn "gevestigd", maar daaruit maak ik op dat sommige "zakenlieden" anoniemer willen blijven dan, maatschappelijk gezien, wenselijk is.

Ik heb geen aanwijzingen dat de nieuwe doxingwet misbruikt zal worden voor schuilconstructies door hufters. Maar ik sluit ook niet bij voorbaat uit dat deze wet nooit misbruikt zal worden voor iets anders dan waarvoor deze aan ons "verkocht" is.

Prima wet - maar oogjes open, en ook de snaveltjes indien nodig!

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 10:18]

core_dump @wildhagen2 februari 2024 16:19
Ik hoop zat het in dit geval ook tot een stevige straf gaat leiden zodat er een goede jurisprudentie wordt opgebouwd voor toekomstige gevallen van doxxing.
Alleen de dreiging van vervolging met een hoge straf gaat een voldoende afschrikking leveren.
Dragonheart-03 @wildhagen2 februari 2024 14:33
Heel stoer : een 55 jarige aanpakken.

Als ze zelf foute informatie verspreiden over een persoon cq burger binnen de overheidsorganisatie en die bu ger heeft daar last van dan vervolgt men het eigen personeel niet. Dan wordt de medewerker niet vervolgt maar wordt het beleid aangepast (tijdelijk).
Verwijderd @Dragonheart-032 februari 2024 14:59
Maar dan heb je het over 2 hele andere dingen. Fouten maken op werk kan, dat je daar niet voor vervolgd wordt lijkt me alleen maar fijn. Ik snap dat het fijn is om iemand persoonlijk te kunnen aanspreken, maar ik neem aan dat jij het ook niet oke zou vinden als jij een fout op je werk maakt en je daarna jaren in de schulden zit en je naam zo publiek is dat geen enkele werkgever je ook maar een kans geeft.
Dragonheart-03 @Verwijderd2 februari 2024 15:09
Fouten maken op het werk - dat kan iedereen gebeuren.

Maar een agent in functie zijn verklaring telt voor twee.

Als die verklaring inhoudelijk niet klopt.

Is dat ook een fout ?

Of is dat net iets anders ?
En dan met name inhet kader van het delen van bijzondere persoonsgegevens bmet andere organisaties.

[Reactie gewijzigd door Dragonheart-03 op 24 juli 2024 10:18]

os-tweaker @Verwijderd4 februari 2024 17:42
In het onderhavige geval (toeslagenaffaire) gaat het niet om fouten maken, maar de pertinente onwil om die te corrigeren, en de onwil om gebrekkige of foute informatie in de eigen systemen te verifieren en corrigeren. Dat is iets heel anders: dat is pure machtswellust en ontkenning van feiten.
Peatsmoke @wildhagen2 februari 2024 15:56
Ik ben wel benieuwd of de politie en het OM ook tot vervolging overgaat wanneer een gewone burger aangifte van doxing doet?
M.M 2 februari 2024 13:12
Doxing strafbaar, daar ben ik meer dan akkoord mee, maar ik vind het principieel fout dat de wet onderscheid maakt op basis van de functie van het slachtoffer.

Iedereen zou voor de wet gelijk moeten zijn.
multikoe @M.M2 februari 2024 14:41
De wet maakt altijd onderscheid mogelijk in slachtoffers.
Als je iemand vermoordt, dan maakt het echt wel uit of je een willekeurig, weerloos kind vermoordt of een volwassen man.
os-tweaker @multikoe4 februari 2024 17:36
Dat weet ik nog zo net niet, in die gevallen speelt vaker een andere context. Een labiele moeder die een kind doodt kan een lagere straf krijgen dan iemand die bij volle verstand iemand met een mes steekt.
familyman @M.M2 februari 2024 18:04
Dat is iedereen ook, dus dat scheelt.

Het gaat over de definitie van gelijk. Op bepaalde punten onderscheidden we al naar functie. Hier ook.
CPV @familyman2 februari 2024 19:12
Ja, dat hadden de varkens in Animal Farm al uitgevonden:
"All animals are equal, but some animals are more equal than others."
familyman @CPV2 februari 2024 19:45
Waar het niks, maar dan ook echt helemaal niks mee te maken heeft.
CPV @familyman3 februari 2024 09:47
Jawel, ook daar werd niet iedereen die gelijk was, gelijk behandeld.
familyman @CPV3 februari 2024 11:28
Nee, hier hebben we het over mensen die verplichtingen opgelegd krijgen, waar ze ook bescherming voor krijgen
CPV @familyman3 februari 2024 15:12
Nee, iedereen moet beschermd worden tegen doxing, maar sommige mensen moeten meer beschermd worden dan anderen.
Geen principieel verschil.
familyman @CPV4 februari 2024 06:11
Omdat niet iedereen hetzelfde is. Deze mensen worden aan de andere kant ook gevraagd om langs een hogere lat te leven dan de burgers.

Dit is in mijn ogen hetzelfde als zeggen, ik moet ook recht hebben op een werkloosheidsuitkering omdat ik s avonds ook niks zit te doen.
os-tweaker @familyman4 februari 2024 17:34
Een hogere strafstelling leidt niet tot afschrikking. Een hogere strafstelling leidt niet tot minder recidive. Wat is dan de reden om in bepaalde gevallen een hogere straf op te leggen anders dan andere context (bijv. nauwkeurigheid van de data, oproep tot wat voor soort actie, etc.) ?
familyman @os-tweaker4 februari 2024 21:22
Dat de schade van niet functioneren van deze mensen simpelweg hoger is.

Hogere schade is hogere straf
sympa @M.M2 februari 2024 13:40
Eens, maar het is wel zo dat de impact uitmaakt voor de straf. Een inbreker in een bankkluis kan een andere straf verwachten dan een inbreker in een bouwkeet. Ook als ze beide dezelfde waarde aan buit (of helemaal niks) meenemen.
bewerkers @M.M2 februari 2024 13:48
Interessant standpunt. Ik zie het zo: je kunt de aanklacht in twee delen splitsen. 1 de schade die de gedoxte persoon zelf ondervind en 2 is de schade die de organisatie/maatschappij ervan ondervind.
Een persoon met publieke functie is bekender en heeft dus meer tegenstanders en doxing zorgt dus veel sneller voor problemen. Dus hoewel gelijk raakt het deze persoon meer dan een minder bekend persoon.
Verder is er nog het effect op de maatschappij. Het OM heeft een belangrijke maatschappelijke functie en een mogelijk gevolg is dat daders vrijuit gaan door dat iemand zijn of haar functie niet kan uitvoeren.
graceful 2 februari 2024 13:38
Als iemand die first-hand ervaring heeft met doxing (gedoxt worden?), kan ik dit enkel toejuichen. Wat een enorme impact het op je privéleven heeft, wanneer er een online heksenjacht op je gemaakt word door mensen.

De politie machteloos staat toe te kijken, omdat andere deze gegevens graag wilde delen. Het onveilige, onprettige gevoel. En elke keer als de bel gaat je eerst de camera's aan het bekijken bent.
foxboro 2 februari 2024 15:29
Ik begrijp niet waarom het artikel verwijst naar de wettekst die gold in juli 2018 terwijl de strafbepaling begin dit jaar van kracht is. Daarnaast is het niet artikel 285b WvSr, maar artikel 285d WvSr.

Art. 285d, eerste lid:
Degene die zich persoonsgegevens van een ander of een derde verschaft, deze gegevens verspreidt of anderszins ter beschikking stelt met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te hinderen dan wel ernstig te laten hinderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

TL:DR: Slechte Google-opdracht van de redactie.

[Reactie gewijzigd door foxboro op 24 juli 2024 10:18]

WildstyleD @foxboro2 februari 2024 17:53
Kan gebeuren, hier de juiste link naar het wetsartikel. wetten.overheid.nl - Artikel 285d Wetboek van Strafrecht
Onu_Kapi 2 februari 2024 12:13
Bij doxing worden persoonsgegevens van slachtoffers openbaar gedeeld om hen te intimideren
Hm, zou dit dus ook toegepast kunnen worden op ransomware groepen die dreigen data te lekken mits de slachtoffer betaald?
Triblade_8472 @Onu_Kapi2 februari 2024 12:19
Nee, want het wordt niet gedeeld om hen te intimideren. Het wordt gedeeld om het bedrijf af te persen, dat is echt wat anders.
Verwijderd @Triblade_84722 februari 2024 15:21
Door Triblade_8472:
Nee, want het wordt niet gedeeld om hen te intimideren.
De trend is om dat wel te doen.
Triblade_8472 @Verwijderd2 februari 2024 16:47
Dan is het 'swatting' (/afpersing) en nog steeds geen doxing. ;)

Zij publiceren nog steeds geen (persoonlijke) gegeven om die personen zelf te benadelen.
Je kan niet recht praten wat niet waar is.

Wat je er ook van denk, en welke tag je ook onder je naam hebt, stel jezelf 1 simpele vraag: "Worden er persoonlijke gegevens openbaar gemaakt om DIE personen (van de informatie) ermee te intimideren?"

Ik pak het wetboek er even bij.
Degene die zich persoonsgegevens van een ander of een derde verschaft, deze gegevens verspreidt of anderszins ter beschikking stelt met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen [...]
Wat is het oogmerk van afpersers van het ziekenhuis? Volgens mij is dat monetair gewin.
En HOE doen ze dat? Door een ander overlast te bezorgen (in jouw voorbeeld).
Maar het 'hoe' is geen oogmerk.
kodak
@Triblade_84722 februari 2024 18:39
Het is onzin om er selectief vanuit te gaan dat een crimineel die willens en wetens opzettelijk dreigt met andermans persoonlijke gegevens te verspreiden dus maar geen doel heeft de betreffende personen vrees aan te jagen. Eerder juist wel, omdat het opzettelijk controle ontneemt, opzettelijk macht aan onbevoegden geeft die er daarmee overduidelijk niet zomaar mee te vertrouwen zijn en de crimineel opzettelijk extra risico neemt dat onbevoegden met kwade bedoelingen de persoonlijke gegevens tegen de personen gebruiken. Dat is niet evenaf te doen als irrelevant of niet van toepassing. Juist ook omdat de wet verantwoordelijkheid bij de verwerker legt dat alleen met juiste bedoeling en controle door de eigenaar te doen, wat men overduidelijk juist negeert om de slachtoffers kwaad aan te doen. Als de crimineel geen kwaad in de zin heeft naar die personen dan ging deze ook niet dreigen het te verspreiden. Ongeacht aan wie ze het dreigement richten of dat ze ook nog de bedoeling hebben geld af te persen.
Triblade_8472 @kodak2 februari 2024 18:48
Jij suggereert dat hack groeperingen een ziekenhuis met ransomware besmet én afperst dat doet om een persoon angst aan te jagen? Yeah right.

Het oogmerk is en blijft financieel gewin door afpersing, niet terroriseren van specifieke personen.
kodak
@Triblade_84722 februari 2024 20:16
Zo net doen alsof het alleen om geld gaat is te makkelijk. Je gaat daarmee niet in op de argumenten bij de wetgeving. En je stelling dat het om geld gaat toont juist niet dat geld dus maar het enige is wat men aan het overtreden is.

[Reactie gewijzigd door kodak op 24 juli 2024 10:18]

Triblade_8472 @kodak2 februari 2024 21:42
Als de crimineel geen kwaad in de zin heeft naar die personen dan ging deze ook niet dreigen het te verspreiden.
Jouw hele betoog hangt hierop.
En dit is juist wat je fout hebt.

Het interesseert criminelen niks. De dreiger ermee omdat de bron (het ziekenhuis) het juist niet tof vindt.

En dát, probeer ik je al een tijdje duidelijk te maken, is nou net de crux van het hele verhaal.

Regelmatig dreigen criminelen met het vrijgeven van gestolen data. Denk je echt dat zij links of rechtsom het iets interesseert wat die data is? Het gaat ze puur en alleen om het geld niet hetgeen wat ze gegijzeld houden. Ofwel het oogmerk is niet de gegijzelde.

Stel dat criminelen een bank beroven en zij gijzelen iemand. Gaat het ze dan om de persoon te vernederen/intimideren of het goed wegkomen met geld?

Als het antwoord: de gegijzelde is, heb jij gelijk.
Wanneer het antwoord: geld is, heb ik gelijk.
kodak
@Triblade_84723 februari 2024 14:34
Het strafbaar zijn gaat niet alleen om de intentie die een crimineel volgens jou interesseert of volgens jou niet zou zijn. De wet legt ook verantwoordelijkheid voor daden, zoals die van gekozen middelen en onwettige uitkomsten, bij de dader.

Dat volgens jou een crimineel onverschillig zou zijn over de gevolgen voor anderen is daarvoor niet relevant. Het verandert namelijk niets aan het gevolg dat het opzettelijk crimineel toe-eigenen, onwettig de controle wegnemen en dreigen met verder lekken de slachtoffers al kwaad doet.

Daarbij is het onverschillig zijn of zelfs doen alsof het alleen om geld geen redelijk uitgangspunt vanuit de wet. De wet stelt het verboden gegevens te lekken omdat het tot onacceptabel risico's kan leiden. En de wet stelt expliciet dat de mogelijk nevatieve gevolgen die het voor de betreffende personen kan hebben onacceptabel is als iemand onrechtmatig persoonsgegevens lekt ongeacht de vorm of bereik van het lekken. Dus als een crimineel opzettelijk kiest gelekte persoonsgegevens als middel in te zetten kan er niet volgehouden worden alsof het alleen maar om het geld zou gaan. Je kan als crimineel immers niet met lekken dreigen zonder dat er kwade gevolgen kunnen zijn die de wet onacceptabel stelt. Dan had de crimineel maar niet onverschillig horen te zijn over de gevolgen die de wet expliciet verboden heeft. De keuze voor het middel persoonsgegevens heeft bij dreigen extra strafrechtelijke gevolgen. Waarbij onverschilligheid ook nog eerder valt uit te leggen als verzwarende omstandigheid, juist omdat de wet het kwaad met lekkken en gelekte persoonsgegevens extra strafbaar stelt.
Triblade_8472 @kodak3 februari 2024 15:10
Het strafbaar zijn gaat niet alleen om de intentie [...]
Ja dus, staat letterlijk in het wetboek.

Of ontken je die?
kodak
@Triblade_84723 februari 2024 17:02
De intentie van de rechtsstaat en rechtgevende macht is dat we wetten niet slechts op zichzelf beoordelingen. Alle rechten, plichten en bijbehorende intenties van de wetgever vormen de basis, niet slechts welke intenties een persoon individueel goed uit komt. De rechtsstaat is geen kwestie van selectief winkelen om vooral het individue te beschermen, maar juist om iedereen recht te doen. Selectief rechten van anderen en plichten van het individue negeren is niet de intentie. En dat staat nog tijd boven het individue dat wel de lusten van een keuze wil maar niet de lasten dat een keuze ook onrecht en dus kwaad doet aan anderen.
Verwijderd @Triblade_84723 februari 2024 01:09
Triblade_8472 schreef:
Stel dat criminelen een bank beroven en zij gijzelen iemand. Gaat het ze dan om de persoon te vernederen/intimideren of het goed wegkomen met geld?

Als het antwoord: de gegijzelde is, heb jij gelijk.
Wanneer het antwoord: geld is, heb ik gelijk.
Wat een kinderachtig jij-of-ik spelletje.

Het kan voor slachtoffers van doxing irrelevant zijn wat de motieven zijn van degene die hun gegevens heeft gelekt.

In de praktijk kun je bijv. adresgegevens van een journalist online proberen te kopen. Als dat lukt, wie is dan de doxer? Degene die de adresgegevens verkocht (vaak om financieel gewin) of degene die vervolgens een steen door de ruit van die journalist gooide?

Als de communicatie tussen koper en verkoper privé was, zou het kunnen dat je het bovenstaande voorbeeld geen doxing noemt.

Maar wat als de verkoper (na te zijn betaald of anderszins te zijn gecompenseerd of aangemoedigd, bijv. "om erbij te horen") gegevens deelt via een telegram-kanaal met veel leden, of via twitter of een ander openbaar platform?

In mijn ervaring is de praktijk nooit zo eenvoudig of zwart/wit als jij stelt. Ik vermoed rechters, in een deel van de gevallen, het doel van doxing, zoals het mogelijk maken dat schade wordt toegebracht aan een slachtoffer, veel belangrijker kunnen vinden dan het motief van de doxer.
Verwijderd @Triblade_84722 februari 2024 17:26
Triblade_8472 schreef:
Dan is het 'swatting' (/afpersing) en nog steeds geen doxing. ;)

Zij publiceren nog steeds geen (persoonlijke) gegeven om die personen zelf te benadelen.
Je kan niet recht praten wat niet waar is.

Wat je er ook van denk, en welke tag je ook onder je naam hebt, stel jezelf 1 simpele vraag: "Worden er persoonlijke gegevens openbaar gemaakt om DIE personen (van de informatie) ermee te intimideren?"
Intimideren? Nou en of dat gebeurt. Slachtoffers van datalekken worden zelfs op twee manieren "gepakt":

1) Uit dit artikel:
The psychological side of the threats
There also are the different psychological pressures on organizations, Tills said. With ransomware, the fear is loss of data and the impact on operations. With extortion, there also is the threat of customers, partners, analysts, and the media learning about the attack when the data is dumped online. The extortionists can also contact and pressure victims' customers and partners into urging the victims to play ball and pay the hush money. That causes extra pain.

"They say, 'If we reach out to their customers from this data we have, we know their customers are going to call customer support,'" she said. "It's now not just an IT issue. It is a customer support issue and then it's going to be investor relations, it's going to be public relations."
2) Met de gekopiejatte (en vaak vervolgens -bij de gehackte organisatie- versleutelde) persoonsgegevens wordt identiteitsfraude gepleegd. Het lijkt mij dat het publiceren, of verkopen aan de hoogste bieder(s) van persoonsgegevens (soms inclusief BSN's of Amerikaanse SSN's, en/of complete scans van identititeitsbewijzen) een ernstige vorm van doxing is. Uit bijvoorbeeld dit Canadese artikel:
Sangster said information is incredibly valuable to hackers, particularly health-care records.

"It's one of the most valuable and the most expensive on the dark markets and they call them fullz."

The idea here, he said, is that ransomware groups can collect your social insurance number, address, date of birth, etc., so they can then resell them and people can steal your identity.

"They can go get credit, they can get a car loan or whatever it may be. Or in the case of health care, they can often defraud the insurer. They can submit all sorts of fake claims. And then of course, they're getting the money back for those."

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 10:18]

Triblade_8472 @Verwijderd2 februari 2024 18:37
Je leest niet wat ik schrijf en geef daarom verkeerd antwoord.

Ik schrijf niet dat ze niet intimideren, ik schrijf dat ze dat niet met het oogmerk doen om dat te doen.

Daarnaast kan je niet-Nederlandse artikelen erbij halen wat je wil, maar die hebben 0 met ons Nederlands recht te maken.
Zer0 @Triblade_84722 februari 2024 13:29
Om een bedrijf af te persen moet je ze toch wel intimideren, anders geven ze niet toe aan de afpersing. Imo kan er geen sprake zijn van afpersing zonder intimidatie.
Dreigen met het openbaren van gegevens is intimidatie met als doel afpersing.
Triblade_8472 @Zer02 februari 2024 13:34
Je snapt het niet, het moet over het lijdend voorwerp gaan, niet van het onderwerp zijn.

De data die Onu bedoeld zijn praktisch handelswaren, doxing gaat over (gevoelige) geven van het betreffende bedrijf of persoon.

Bijvoorbeeld alle namen van NV aandeelhouders of hun familie. Het adres van een heel managementteam van een specifiek bedrijf.

Stel dat een pro-milieugroepering alle persoonlijke gegevens van de ABN of Shell top zou publiceren valt dat hieronder.

Maar als alle gegevens van klanten van ABN openbaard worden dan is het weer afpersing.

Overigens kunnen die gegevens op hun beurt natuurlijk wel weer gebruikt worden voor doxing. Maar dat is een compleet ander verhaal en staat er los van.
kodak
@Triblade_84722 februari 2024 15:45
Het dreigen persoonsgegevens openbaar te maken gaat gewoonlijk niet slechts om het eisen. Dan had men immers ook 'slechts' kunnen dreigen met onbruikbaar of onbereikbaar maken van de gegevens. Dus als de criminelen redelijkerwijs weet kunnen hebben dat het persoonlijke gegevens als namen en adressen gaat dan is het eerder aannemelijk dat het ze ook te doen is om de betreffende personen te intimideren en het mogelijk te maken dat anderen dat doen. Dat ze niet met die personen onderhandelen of geen contact mee hebben doet daar niets aan af. De criminelen spelen in op alle aannemelijke risico's voor die personen, waarbij de wetgever duidelijk maakt dat dit een reëel en onacceptabel risico is door er extra wetgeving voor te maken.
GoingToaster299 @Onu_Kapi2 februari 2024 12:17
Natuurlijk, ook voor ransomware groepen is dit illegaal en onethisch. Lastige is dat deze bijna niet te pakken zijn. Probeer maar eens een individu aan te houden die zo anoniem mogelijk werkt.
bwerg @Onu_Kapi2 februari 2024 12:26
Dat valt natuurlijk gewoon onder afpersing, computervredebreuk en schenden van privacywetgeving. Daar doxing bijslepen is nogal omslachtig en zinloos.
kodak
@bwerg2 februari 2024 16:01
Het lijkt me eerder juist realistisch en haalbaar. De wetgever stelt niet zomaar dat verbod op afpersen en lekken onvoldoende is om recht te doen. Dus dat een crimineel naast het afpersen dreigt met overtreden van een verbod op lekken kan niet zomaar opgevat worden als goede intenties hebben dat de betrokken personen vrij blijft van onwettige lasten. Eerder het omgekeerde, dat het een van de realistisch mogelijkheden is. Het dreigen de persoonsgegevens te lekken valt op zichzelf al als intimidatie te zien naar die personen, aangezien intimideren niet beperkt is tot het maar direct contact moeten hebben met de personen om wie de gegevens gaan.
comecme @Onu_Kapi3 februari 2024 15:27
Ik neem aan dat je tenzij bedoeld in plaats van mits.

Daar gaat het niet om publiceren van persoonsgegevens van het slachtoffer (het getroffen bedrijf), maar van diens klanten. En die personen waarvan dan data gelekt wordt worden niet door de ransomware-schrijfer geïntimideerd.

Tenzij je natuurlijk ransomware bij personen bedoelt, maar daar wordt meestal niet gedreigd gegevens te delen, maar alleen om de toegang tot je gegevens te weigeren.
Djeepman 2 februari 2024 12:25
Wat ik mis in het artikel is wanneer dit geconstateerd is. Iemand straffen voor iets dat vorig jaar gebeurde en nu pas wettelijk mogelijk is om tegen op te treden lijkt mij wat vreemd.
wildhagen
@Djeepman2 februari 2024 12:34
De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor doxing. Een 55-jarige inwoner uit Katwijk werd op woensdagavond 31 januari in Den Haag aangehouden. In een woning in Uithoorn werd op donderdag 1 februari een 54-jarige inwoonster aangehouden.
Staat letterlijk in het bronartikel: https://www.politie.nl/ni...gehouden-voor-doxing.html

Dat onderzoek zal dus redelijkerwijs in januari plaatsgevonden hebben, want voor 1 januari was het niet strafbaar, dan heeft onderzoek ook weinig zin. Het is ook niet het soort onderzoek dat maanden of zelfs jaren in beslag neemt, zo complex is doxing doorgaans ook weer niet.
boschhd @wildhagen2 februari 2024 12:55
De overtreding zal toch voor na 1 januari dit jaar gemaakt moeten zijn?
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Na, ik bedoel natuurlijk na 1 januari. Sjonge

[Reactie gewijzigd door boschhd op 24 juli 2024 10:18]

wildhagen
@boschhd2 februari 2024 12:59
Klopt, want voor 1 januari was het niet strafbaar. Dan zou het nog wel strafbaar kunnen zijn onder andere zaken, zoals laster, stalking etc, maar niet onder het doxing-artikel.

Dat weet de politie uiteraard ook, dus het is vrij logisch en aannemelijk dat het strafbare feit ook dit jaar gepleegd is.
Frame164 @boschhd2 februari 2024 13:37
Waar baseer je dat op?
Peatsmoke @boschhd2 februari 2024 16:01
Nee, dan was er zeker niet vervolgd.
Artikel 1, lid 1 Wetboek van Strafrecht.
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
Killah_Priest @Djeepman2 februari 2024 13:49
Het gaat hier om een bekende veelpleger (Huig P) die ondanks eerdere veroordelingen gewoon door blijft gaan.
Logisch dus dat hij snel gepakt is (volgens mij zit die idioot zelfs nog in zijn proeftijd ivm eerdere veroordelingen wegens smaad en laster)
Mariusjr 2 februari 2024 17:06
Doet oude herinneringen herleven.
Toen het woord doxing nog niet bestond, werd ik er ook mee bedreigd. Hier op het forum van Tweakers.
Men was het niet eens met de satirische toon van mijn faq, en werd hier bedreigd met knuppels, plundering en brandstichting, en we gaan er met zijn allen even naartoe. Met publicatie van adres gegevens.
Mijn bedrijf heeft daarna niet lang meer bestaan... Ondanks vele tevreden klanten...
SynthCat 2 februari 2024 17:39
Deze wet lijkt mij discriminerend. Waarom zou het ok zijn als iemand de 'gewone' burger doxed 33% minder bestraft wordt? Is dit niet zo'n wet die laat zien dat men weinig om de 'gewone' burger geeft en dat dit soort wetten vooral bedacht worden wanneer zij (diegene zich boven de 'gewone' burger achten) het te heet onder de voeten krijgen?
os-tweaker @SynthCat4 februari 2024 17:30
Precies dit. Prima dat het strafbaar is, maar waarom een hogere strafmaat wanneer de doelpersion een bijzondere functie heeft? Het lijkt op discriminatie, en daarnaast is al uitgezocht dat een hogere straf niet leidt tot afschrikking.
pdxnet96 2 februari 2024 18:40
Dus een bedrijf gaat onzorgvuldig met mijn persoonsgegevens om en anderen gebruiken deze gegevens om mij schade aan te doen...
Is dat bedrijf nu verantwoordelijk door middel van doxing ???
IK gooi dit even op security.nl
laurxp @pdxnet962 februari 2024 22:48
Degene die zich persoonsgegevens van een ander of een derde verschaft, deze gegevens verspreidt of anderszins ter beschikking stelt met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te hinderen dan wel ernstig te laten hinderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Bedrijven zijn gewoon incompetent, zij verzamelen geen data met het doel om schade aan te doen.
pdxnet96 @laurxp7 februari 2024 18:12
Uiteraard, maar als je ze vervolgt voor doxing worden ze een stuk zorgvuldiger...
Batur 3 februari 2024 09:20
Het valt mij tegen dat we zo langzaam acteren tegen problemen. Doxing is van alle tijden. Met internet is het een veel groter probleem. Het had meer dan tien jaar geleden al strafbaar moeten zijn.

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