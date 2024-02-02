Nederlandse politie houdt twee verdachten aan voor doxing van OM-medewerker

De politie heeft een 55-jarige man uit Katwijk en een 54-jarige vrouw uit Uithoorn aangehouden. De twee worden verdachten van doxing. Ze zouden het hebben gemunt op een medewerker van het Openbaar Ministerie.

De medewerker werkt voor het arrondissementsparket Den Haag, zo meldt de politie. De hoofdofficier van justitie bij dit parket had aangifte gedaan van doxing. Tijdens het onderzoek van de politie kwamen de twee verdachten in beeld. Zij worden ervan verdacht de persoonsgegevens van de medewerker te hebben verspreid. Een van de verdachten riep op om informatie over deze medewerker aan te leveren. De datum waarop de verdachten voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet bekend.

Bij doxing worden persoonsgegevens van slachtoffers openbaar gedeeld om hen te intimideren. Vaak betreft het gegevens zoals adressen, telefoonnummers of informatie over werkgevers en familieleden. Sinds 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Daders kunnen een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf krijgen. Volgens de nieuwe wet, artikel 285b in het Wetboek van Strafrecht, wordt de strafmaat met een derde verhoogd als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort, zoals politici, journalisten en politieagenten.