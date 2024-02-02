Nederlandse politie houdt twee verdachten aan voor doxing van OM-medewerker

wildhagen schreef:
Mooi werk van de politie. Goed om te zien dat de doxing wetgeving ook gehandhaafd wordt. En dus geen papieren tijger is.
Het is gewoon erg intimiderend voor slachtoffers, of hun gezin en kinderen.
Absoluut mee eens. Echter:
wildhagen schreef:
Als je het met iemand oneens bent ga dan als volwassene met ze in discussie en begin niet te doxen.
Doxing is nooit een oplossing, maar eventuele volledige anonimiteit van beleidsmakers en zakenmensen verhindert dat je überhaupt met hen in discussie kan gaan. Daarbij gaat het mij niet om privé-contactgegevens, maar om "zakelijke".
Te vaak constateer ik dat de top van ministeries het beleid bepaalt, niet zelden geadviseerd door soms vooral zichzelf verrijkende consultants. Met name in de (langdurige) tijd dat een kabinet demissionair is, en/of kabinetsleden niet alleen in de Tweede Kamer een kop van jut zijn, is de kans groter dan gebruikelijk dat er beleid wordt doorgevoerd dat helemaal niet democratisch is overeengekomen (zoals wellicht Client Side Scanning
).
Dat veel ministeries de wet v.w.b. eerst de WOB en nu de WOO aan hun laars lappen, zou een teken aan de wand moeten zijn (ik hoef niet persoonlijk met die top in gesprek, maar eis wel dat onderzoeksjournalisten hun werk fatsoenlijk kunnen doen en de grootste excessen kunnen blootleggen, plus de preventieve werking die hier vanuit gaat).
Bijvoorbeeld de AVG wordt te pas en te onpas misbruikt om te stellen dat er niet op een zaak kan worden ingegaan of informatieuitwisseling (over bijv. verdachten van of veroordeelden voor ernstige misbruiken
misdrijven) verboden zou zijn. Maar ook van mensen die zich bij herhaling schuldig maken aan winkeldiefstal mag officieel geen foto worden opgehangen of worden gedeeld met collega's. Meestal is het niet zo zwart/wit als de zaken soms worden voorgesteld door partijen die daar vooral een eigen belang bij hebben.
En je kunt
zou er lacherig over kunnen doen dat er op het adres van de Piramide van Gizeh 22.686 bedrijven staan ingeschreven
en/of dat er op 1 adres op de Zuidas 4150 bedrijven bedrijven zijn "gevestigd"
, maar daaruit maak ik op dat sommige "zakenlieden" anoniemer willen blijven dan, maatschappelijk gezien, wenselijk is.
Ik heb geen aanwijzingen dat de nieuwe doxingwet misbruikt zal worden voor schuilconstructies door hufters. Maar ik sluit ook niet bij voorbaat uit dat deze wet nooit misbruikt zal worden voor iets anders dan waarvoor deze aan ons "verkocht" is.
Prima wet - maar oogjes open, en ook de snaveltjes indien nodig!
[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 10:18]