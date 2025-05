Alan Wake II bevat optie om uitgespeelde hoofdstukken opnieuw te spelen

Remedy Entertainment heeft woensdag een update uitgerold voor zijn survival-horrorgame Alan Wake II. Deze maakt het mogelijk voor spelers om uitgespeelde hoofdstukken opnieuw te spelen. Ook kunnen spelers ervoor kiezen om de intensiteit van de jumpscares te verminderen.

De update is uitgerold naar alle versies van de game, schrijft Remedy Entertainment. De Chapter Selection-functie laat spelers kiezen welk hoofdstuk ze opnieuw willen spelen. Daarbij maakt de game gebruik van pre-made save. Dat betekent dat de inventaris van de speler en de opgepakte items al van tevoren zijn bepaald. De bestaande handmatige saves blijven beschikbaar.

Daarnaast is ook de optie toegevoegd om de intensiteit van de jumpscares te verminderen. Daarbij gaat het om het beeld en geluid van deze interrupties. Spelers kunnen kiezen tussen twee opties: Low en Normal. Verder zijn er verschillende bugs opgelost.

Alan Wake II verscheen op 27 oktober voor Windows, de PlayStation 5 en Xbox Series X/S, dertien jaar na het origineel. Bij The Game Awards in december won de game in de categorieën voor het beste verhaal, gamedirection en artdirection. Tweakers publiceerde in november een review van Alan Wake II.