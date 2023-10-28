Remedy Entertainment: Alan Wake II krijgt twee betaalde uitbreidingen

Remedy Entertainment heeft bekendgemaakt dat er twee betaalde uitbreidingen voor Alan Wake II op de planning staan: Night Springs en The Lake House. Beide uitbreidingen bevatten nieuwe verhaallijnen en gameplayelementen.

Night Springs is volgens Remedy Entertainment de eerste van de twee uitbreidingen en speelt zich af in een fictieve televisieshow in de wereld van Alan Wake. Spelers kunnen via deze uitbreiding in de huid kruipen van enkele bekende personages uit het spel.

In de tweede uitbreiding, die de titel The Lake House meekreeg, zal de speler een mysterieuze onderzoeksfaciliteit van de overheid kunnen doorzoeken waar iets is misgelopen. Spelers kunnen in deze uitbreiding zowel als Alan Wake en als Saga Anderson spelen.

Remedy Entertainment heeft nog niet onthuld hoeveel de uitbreidingen zullen kosten en wanneer ze beschikbaar zullen zijn. Sommige media zoals Neowin.net schrijven dat dit in 2024 zal zijn, maar dat is niet bevestigd. De ontwikkelaar heeft ook een New Game+-modus aangekondigd waardoor het spel ook met een nieuwe moeilijkheidsgraad te spelen valt. Remedy werkt aan een fotomodus voor in het spel. Wanneer deze features zullen verschijnen, is nog niet duidelijk.

Alan Wake II is op 27 oktober uitgekomen voor Windows, Xbox Series en PlayStation 5. Het spel, een third-person shooter en een survival-horrorgame, verschijnt dertien jaar na het origineel.