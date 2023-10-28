Remedy Entertainment: Alan Wake II krijgt twee betaalde uitbreidingen

Remedy Entertainment heeft bekendgemaakt dat er twee betaalde uitbreidingen voor Alan Wake II op de planning staan: Night Springs en The Lake House. Beide uitbreidingen bevatten nieuwe verhaallijnen en gameplayelementen.

Night Springs is volgens Remedy Entertainment de eerste van de twee uitbreidingen en speelt zich af in een fictieve televisieshow in de wereld van Alan Wake. Spelers kunnen via deze uitbreiding in de huid kruipen van enkele bekende personages uit het spel.

In de tweede uitbreiding, die de titel The Lake House meekreeg, zal de speler een mysterieuze onderzoeksfaciliteit van de overheid kunnen doorzoeken waar iets is misgelopen. Spelers kunnen in deze uitbreiding zowel als Alan Wake en als Saga Anderson spelen.

Remedy Entertainment heeft nog niet onthuld hoeveel de uitbreidingen zullen kosten en wanneer ze beschikbaar zullen zijn. Sommige media zoals Neowin.net schrijven dat dit in 2024 zal zijn, maar dat is niet bevestigd. De ontwikkelaar heeft ook een New Game+-modus aangekondigd waardoor het spel ook met een nieuwe moeilijkheidsgraad te spelen valt. Remedy werkt aan een fotomodus voor in het spel. Wanneer deze features zullen verschijnen, is nog niet duidelijk.

Alan Wake II is op 27 oktober uitgekomen voor Windows, Xbox Series en PlayStation 5. Het spel, een third-person shooter en een survival-horrorgame, verschijnt dertien jaar na het origineel.

Alan Wake II - Bron: Remedy Entertainment
Alan Wake II - Bron: Remedy Entertainment

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-10-2023 11:10 53

28-10-2023 • 11:10

53

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Alan Wake II

vanaf € 41,95

5 van 5 sterren

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Reacties (53)

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Caayn 28 oktober 2023 11:22
Hopelijk doen het ze ditmaal beter dan bij Control waar iedereen die het spel en DLC op dag 1 had gekocht werd benadeeld.
tomaat23 @Caayn28 oktober 2023 11:24
Kan je dat wat duidelijker uitleggen?
Caayn @tomaat2328 oktober 2023 11:45
Vlak nadat de tweede DLC was uitgebracht werd er een ultimate edition uitgebracht met diverse verbeteringen. Voor bestaande spelers was er geen mogelijkheid om deze verbeteringen te krijgen. De enige optie was de ultimate edition te kopen voor de volle pond. Tevens is er geen mogelijkheid om je progressie mee te nemen van de gewone editie naar de ultimate editie.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 24 juli 2024 14:31]

InfiniteSpaze @Caayn28 oktober 2023 12:54
Ik koop nooit meer een game voor de volledige prijs. Ik heb ook zin in Alan Wake 2 maar aan de andere kant heb ik nog Cyberpunk, daarna Starfield, Dead space, etc. Tegen de tijd dat ik klaar ben met m'n oude speelgoed is Alan Wake 2 weer afgeprijsd of kan ik zelfs de Ultimate Edition kopen met een korting + geen performance issues.
bons @InfiniteSpaze28 oktober 2023 14:09
Eens ik speel ook eerst mijn backlog af, en vaak als de betreffende game aan de beurt komt. Koop je hem voor een goede deal in de aanbieding. Op deze manier betaal je ook nooit meer de hoofdprijs en de games zijn werkelijk "gepatched" en niet in ene of andere beta state, wat tegenwoordig de trend lijkt te zijn bij dag 1 releases anno 2023.
Inflatable @InfiniteSpaze28 oktober 2023 14:47
Singleplayer games is sowieso een goed idee om die pas veel later te kopen en spelen, 1-2 jaar na release ofzo.. Vaak een stuk goedkoper en ze zijn veel meer 'af' en bugvrij na diverse updates en patches etc.. Het vergt alleen wat discipline om ze niet eerder te kopen, maar als je nog bezig bent met andere games niet zo heel moeilijk..

Competietive multiplayer games is een stuk lastiger.. Zeker nu er tegenwoordig (helaas) bijna altijd wel ook een vorm van progressie in die games zit en je dus op achterstand staat als je later instapt..
InfiniteSpaze @Inflatable28 oktober 2023 16:43
Je punt over de multiplayer games is precies wat de publishers willen dat je denkt ;) ik probeer niet als een complotgekkie over te komen maar dit is juist een reden waarom ze kunstmatige fomo items/unlockables toevoegen. Stel je mist een paar seizoenen? Dan loop je alleen wat skins en hoedjes voor je character mis. Misschien wordt ik wel te oud dat ik helemaal niets daar om geef maar ook als je later inspringt met multiplayer games krijg je vaak aanbiedingen waarbij je bepaalde season-rewards erbij krijgt.
Inflatable @InfiniteSpaze28 oktober 2023 19:09
Mede door al die zogenaamde progressie "season pass" unlock onzin ben ik gestopt met dat soort games.. Ik richt me nu alleen nog maar op singleplayer en online co-op games.. Stuk relaxter ook.. Al speel ik nog wel eens afentoe een potje ouderwets Quake met wat vrienden, gewoon voor de lol..
indospartan @Inflatable29 oktober 2023 14:08
Totaal offtopic; Halo heeft ondanks alle fouten wel 1 ding heel goed gedaan. Namelijk season passes verlopen nooit. Af en toe een paar potjes met vrienden en je kan oude dingen unlocken. Nu de social gameplay list vol met nieuwe Forge zit, zelfs campaign AI kan je best leuke gametypes spelen.

Ik speel nu ook t liefste coop en singleplayer. Heb je Grounded gespeeld? Heel leuk coop. Wat bouwen en de tuin verkennen. Heeft ook veel updates altijd.
Inflatable @indospartan29 oktober 2023 15:14
Veel te druk met Cyberpunk 2077 nu.. Ooit aan begonnen 3 jaar terug maar door alle bugs en missende features mee gestopt toen (game was gewoon niet af).. Na de recente update 2.0 en Phantom Liberty dlc weer opnieuw aan begonnen vanaf het begin en vind het een geweldige game nu.. Daar ben ik nog wel even mee bezig..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 24 juli 2024 14:31]

nullbyte @InfiniteSpaze29 oktober 2023 02:24
Of hij komt na een tijdje op gamepass. Dead space ook net geïnstalleerd, Starfield lijkt mij zonde van de tijd al ga ik die toch een paar uurtjes proberen.

Dit is overigens een epic store bought exclusive, daar doe ik sowieso niet aan mee. Dat wordt een Steam sale over 2 jaar.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 24 juli 2024 14:31]

uchiha tijntje @Caayn28 oktober 2023 13:32
Dat lag denk ik meer aan de publisher dan aan Remedy zelf.
HanG-BuiK-ZwijN @tomaat2328 oktober 2023 11:32
Na een lange tijd komt er vaak een complete edition uit van een game. Vaak is deze ook nog eens stevig afgeprijsd in sales. Mensen zoals ik met een grote stapel unplayed/unfinished games kopen dit soort games vaak op dat soort momenten.

Alan Wake 2 is trouwens een GPU melter. ps5 peformance mode is low pc settings en ziet er al bizar goed uit. RIP 5700xt en 2060Super. (zie hardware unboxed)
Wesley-groet @HanG-BuiK-ZwijN28 oktober 2023 11:37
Deze is enkel digitaal. Dus zo'n dikke sale van een complete edition zal wel meevallen
Cybergamer @Wesley-groet28 oktober 2023 11:42
Complete editions zijn over het algemeen digitaal. En ik verwacht wel een leuke sale van deze game volgend jaar.
indospartan @HanG-BuiK-ZwijN29 oktober 2023 14:13
Haha ja idd. Alan wake net geinstalleerd. 28fps met een 3080ti op 4k. En dat is met dlss. De 5090 kan niet snel genoeg komen. 40 fps met controller zoals spiderman 2 vindt ik nog net te doen. Remedy maakt altijd mooie games met nice tech vindt ik.
JorickPlays @indospartan29 oktober 2023 22:31
Dat weet ik niet wat gedaan hebt maar ik met mij 3050 draai gewoon 1440p met tussen de 40 a 60 fps en dan ps5 performance settings van digital foundry.
Rossi46 @tomaat2329 oktober 2023 05:25
Later kwam er een Complete Edition uit van Control (met dus alle DLC erbij enzo). Opzich niets nieuws onder de zon, ware het niet dat enkel deze versie van de game een Xbox Series X / PS5 upgrade kreeg. En dus niet de oorspronkelijke versie van de game. Dat was een behoorlijke naai streek van ze.
indospartan @Rossi4629 oktober 2023 14:14
Idd, ik had Control gekocht met dlc op de pc. Nu dus echt niet meer na die streek. Piraatje spelen af en toe.
dartbord @Caayn28 oktober 2023 12:59
Hahah, ja dat is nou eenmaal waar je voor kiest. Als jij hem per se dag 1 'moet' spelen, dan betaal je het volle pond, dat lijkt me nogal logisch.

Persoonlijk trap ik er niet meer in. Zéker niet na Diablo 4 (ja, sorry, ik ben nog steeds boos). Hoe hyped ik ook ben, hoe gaaf de beta ook was, ik wacht lekker tot de ultimate / director's cut / whatever-met-alle-dlc editie er is voor 75% korting. Dán ga ik het wel spelen.

Komt ook mede door een enorme back-log aan nog nooit aangeraakte spellen die ik heb, maar toch.
Finraziel
28 oktober 2023 11:19
Mooi... Als ze dan uiteindelijk op steam een collectie releasen met de DLC er al bij dan speel ik hem misschien ook nog een keer.
LongTimeAgo @Finraziel28 oktober 2023 11:41
Er is een kans dat hij nooit op Steam zal komen omdat de uitgever in deze EPIC games is.
Maar goed, dat is dan eigenlijk een dief van de eigen portemonnee zijn. Alle andere uitgevers zijn ook teruggekropen naar Steam toen ze zagen dat ze nog amper games verkochten.

Ik vind het persoonlijke zonde dat ze het spel niet op Steam verkopen. Alan Wake 1 en DLC zijn daar namelijk best-sellers (geweest).

Dan maar een jaartje (of langer) wachten. Mijn geld gaat niet naar EGS.
Finraziel
@LongTimeAgo28 oktober 2023 13:23
Nou ben ik niet eens zo principieel tegen EGS, een paar games heb ik daar wel gekocht... maar vooral tegenwoordig met mijn steam deck vind ik Steam gewoon zoveel fijner om te gebruiken dat ik voor games waar ik niet echt enorm om zit te springen echt die moeite niet ga nemen. Als hij niet op Steam komt... ach, dan misschien ooit in Gamepass of zo, of ik koop hem alsnog een keer op EGS maar pas als hij spotgoedkoop is.
Ge0force
@LongTimeAgo28 oktober 2023 19:56
Mogelijk heeft Remedy een deal met Epic dat ze AW2 later zelf mogen publiceren op Steam. Dat was ook het geval bij een paar andere Epic published games zoals Railgrade.
LongTimeAgo @Ge0force28 oktober 2023 22:33
Ik hoop het! Al moet ik er een jaar op wachten, ach, het zij zo.
Ge0force
@LongTimeAgo29 oktober 2023 09:59
Inderdaad. De doorsnee PC gamer heeft sowieso een gigantische backlog. ;)
DennusB 28 oktober 2023 11:10
Betalende? Wie gaan ze betalen? :P
AuteurJayStout @DennusB28 oktober 2023 11:19
Aangepast, mijn excuses! :D
ph0t0nix @JayStout28 oktober 2023 11:24
Dankjewel, maar ik zat net te denken: "betaalde" is volgens mij ook niet correct. Immers, als de uitbreiding al betaald is, waarom zou ik er dan nog voor (moeten) betalen? Ik kan zo gauw geen goed Nederland woord verzinnen om de titel kloppend te maken. "Niet-gratis"? "Geld kostende"? Wat is het tegenovergestelde van "kostenloos"?
Aikon @ph0t0nix28 oktober 2023 12:09
Gewoon betaalde weglaten, het is immers pas echt nieuws als een uitbreiding gratis is tegenwoordig. Niet zeggende dat het feit dat er 2 uitbreidingen komen niet als nieuws kan worden gebracht hier.

Anyway, handig om te weten, kan ik 2 uitbreidingen afwachten, en dan de complete edition goedkoop aanschaffen samen met een nieuwe gpu :+
MineTurtle @DennusB28 oktober 2023 11:11
Je krijgt geld toegestoken wanneer je de uitbreidingen speelt, zo wanhopig zijn ze :D

[Reactie gewijzigd door MineTurtle op 24 juli 2024 14:31]

Verwijderd 28 oktober 2023 11:48
Topgame, veeleisend voor aardig wat (game)pc's, maar heb 'm draaiend en het ziet er echt fantastisch uit. Pas 2 uurtjes in de game zitten, maar valt nog genoeg te ontdekken.
Cyaankali @Verwijderd28 oktober 2023 21:21
Een topgame is veel gezegd. Ik heb er nu een 4-tal uurtjes inzitten en het spel is toch wel zeer lineair wat mij betreft. Je hebt niet al te veel vrijheid en de personages die je kan spreken zijn bij wijze van spreken op 1 hand te tellen en voelen statisch aan.

De graphics zijn meer dan ok maar nu ook niet om te zeggen baanbrekend. Het is echter wel leuk om te spelen maar de scores van 8, 9 en 10 op diverse websites is toch wel zeer overdreven.
theduke1989 29 oktober 2023 08:31
Ik ben niet tegen betaalde uitbreidingen(dlc)
Maar op twee voorwaarden:
- het moet niet zo zijn dat dit dlc is wat eigenlijk bij het originele spel behoort.
- het moet toevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld een paar uur aan content etc.

Als dat er niet is. Negeer ik het.
computerjunky 28 oktober 2023 13:34
Doe mij liever een stuk of 5 performance patches zodat hij te spelen is... Anders moeten we wachten tot de 6090 SUPER TI uit is. Of DLSS 6.0 met 3 fake frame insertion ipv 1.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 24 juli 2024 14:31]

madcow22 @computerjunky28 oktober 2023 19:32
Spel is perfect te spelen en voor de graphics heeft het gewoon redelijke performance.

Ook geen shader stutter en dergelijke zooi wat normaal is bij unreal engine games.
ultimasnake @computerjunky29 oktober 2023 08:32
Of je accepteert dat de game op jouw hardware niet draait op de ‘wow zomg
Ultra extreme graphics modus 8k’? Ik heb al jaren geen pc meer maar volgde dergelijke opmerkingen hierover en kwam neer op dat men dacht dat ze hier ook wel het uiterste van het uiterste kozen ipv een wat meer ‘perfomant instelling’
computerjunky @ultimasnake29 oktober 2023 13:17
Ik heb een 6950 XT. Sat is sneller als 90% van de wereldpopulatie. Als je een game maakt die daar al niet lekker op draait mort je je toch afvragen wat je aan het doen bent.
Is je doel lage verkopen? Dan doe je het goed. Wil je pas verkopen als je over 6 jaar in de grabbelton ligt? Dan doe je het ook goed.

Wil je een knaller maken met top verkoop in het eerste jaar? Sorry maar dan heb je het echt compleet verkloot omdat je het gros van de wereldpopulatie uitgesloten hebt van een goede speel ervaring.

De grap is op consoles met veel minder rekenkracht doet hij het beter als op menig pc hardware omdat consoles al decennia settings krijgen die veel en veel lager zijn als pc settings. Waarom zijn deze settings niet beschikbaar gemaakt voor de pc? Development fout wat mij betreft.
Sinester 28 oktober 2023 12:06
2 betaalde uitbreiding voor een game die niemand kan spelen?

Kan me niet voorstellen dat dit een verkoop hit gaat worden
Wolfos
@Sinester28 oktober 2023 12:44
Wat een onzin. De game draait prima op consoles en moderne PC's. Al dat gezeur omdat ze wat opties hebben voor high-end PC's... PC gamers zijn echt niks meer gewend.
Sinester @Wolfos30 oktober 2023 08:25
Prima op moderne pc? blijkbaar heb je alleen een moderne pc als je een 4090 hebt?

Bij elk ander spel dat nog geen eens 60 fps kan halen met upscaling en een redelijk krachtige videokaart, was het bagger geweest, maar nu is het opeens prima

Maar inderdaad op consoles zou het vast prima draaien (wat het imo nog slechter is dat het zo slecht draait op pc) dus daar zal het wel verkopen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 14:31]

Senaxx @Sinester28 oktober 2023 17:08
Zelfde specs als cyberpunk ongeveer. Alleen als je (net als in cyberpunk) de pathtracing opties er bij wilt hebben heb je DLSS en snellere videokaart nodig.
uchiha tijntje @Sinester28 oktober 2023 13:36
Was je ook aan het klagen toen Crysis uitkwam? Geen enkele normale pc kon die toen fatsoenlijk draaien met alle opties open.
Sinester @uchiha tijntje30 oktober 2023 08:22
Ja toen was ik ook aan het klagen, net als letterlijk iedereen toen der tijd .. er waren zelf zo veel mensen aan het klagen dat het een meme is geworden

Slechtste voorbeeld ooit 8)7
uchiha tijntje @Sinester30 oktober 2023 08:38
Dat heet technische vooruitgang en pushing the limits maar oké…
Sinester @uchiha tijntje30 oktober 2023 09:23
Ja en? dan mogen mensen niet klagen?

En jouw voorbeeld... letterlijk iedereen was aan het klagen toen Crysis uitkwam

Ik snap je hele punt nog steeds niet... waarschijnlijk omdat je die niet maakt

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 14:31]

uchiha tijntje @Sinester30 oktober 2023 09:26
Je mag zeker klagen. Wordt niet anders gedaan hier op tweakers. Maar in plaats van klagen kun je ook gewoon je pc upgraden.
Sinester @uchiha tijntje30 oktober 2023 09:33
Wat een logica weer... geld tegen problemen aan gooien helpt inderdaad wel, maar je moet echt een kind of totaal wereld vreemd zijn als je denkt dat dit voor iedereen een oplossing is

Beetje zelfde logica dat je tegen een dakloze zegt koop gewoon een huis en je bent geen dakloze meer

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 14:31]

Linksquest Moderator Spielerij
28 oktober 2023 15:50
Ben benieuwd wat voor DLC het gaan worden, maar vooral ook wat de prijs gaat zijn. Hoor veel goede dingen over de main game, binnenkort ga ik hem halen.
Hentailord 29 oktober 2023 02:35
Schandalig dat ze spel niet afmaken maar in DLC's verkopen
Netrunner @wesselus28 oktober 2023 11:16
zou me helemaal NIETS verbazen

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