Assassin's Creed Mirage en Alan Wake 2 verschijnen in oktober

Assassin's Creed Mirage en Alan Wake 2 verschijnen allebei in oktober dit jaar. Dat zei Sony bij zijn PlayStation Showcase. Mirage verschijnt op 12 oktober; de tweede Alan Wake-game komt op de 17e uit. Beide games komen uit op de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

Tijdens de showcase werden van beide games gameplaytrailers getoond. Zo is in de Mirage-trailer te zien hoe hoofdrolspeler Basim met Assassin's Focus diverse doelwitten kan markeren en kan ombrengen. Met de Pole Vault kan Basim op palen springen en zo door de spelwereld bewegen. Daarnaast maakt de trailer duidelijk dat werpmessen en rookgranaten terugkeren in de game.

Andere terugkerende elementen zijn de mogelijkheid om te 'schommelen' langs hoeken van gebouwen en het gebruiken van kabelliften. Net als in eerdere Assassin's Creed-games kunnen spelers in Mirage missies op verschillende manieren uitvoeren, wat Ubisoft ook in de trailer laat zien. Behalve op current-gen consoles en de pc verschijnt deze game ook op de Xbox One en PlayStation 4.

In de Alan Wake 2-trailer toont ontwikkelaar Remedy voor het eerst het tweede speelbare personage Saga Anderson, dat als FBI-agent ritualistische-moordzaken in Bright Falls onderzoekt. Bij dat onderzoek wordt ook Alan Wake betrokken, een schrijver die 'vastzit in een nachtmerrie'. Spelers hoeven de eerste Alan Wake niet gespeeld te hebben om de tweede game in de survivalhorrorreeks te kunnen spelen, stelt Remedy. Vanwege leeftijdsrestricties is de trailer niet te embedden in dit artikel.

Alan Wake 2

Sony kondigde tijdens de Showcase diverse nieuwe games en producten aan, waaronder scifishooter Marathon, een next-gen remake van Metal Gear Solid 3 en een handheldconsole. Tweakers heeft een Update-video gemaakt over de aankondigingen tijdens de Showcase.