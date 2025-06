OpenAI-ceo dreigt te stoppen met ChatGPT in EU om nieuwe wetgeving

OpenAI's ceo Sam Altman dreigt in de EU te stoppen met OpenAI's diensten, zoals ChatGPT, als bepaalde voorstellen van het Europees Parlement worden aangenomen. Het parlement wil meer wetgeving rondom generatieve AI, zoals ChatGPT.

"De details zijn echt belangrijk", zegt Altman volgens de Financial Times over de voorstellen van het parlement. "We zullen ons best doen om aan de wetgeving te voldoen, maar als dat niet lukt, zullen we stoppen met het aanbieden van onze diensten in de EU."

Met zijn uitspraken reageert hij op de AI Act. Dat wetsvoorstel van de Europese Unie moet onder meer de veiligheid van kunstmatige intelligentie in de EU waarborgen. Aanvankelijk ging de Act om kunstmatige intelligentie in het algemeen, maar het Europees Parlement stelde onlangs voor om ook specifieke wetgeving te maken rondom foundation models die generatieve AI gebruiken.

Volgens die nieuwe voorstellen zouden generatieve-AI-makers, zoals Google en OpenAI, verplicht zijn om de risico's van hun technologie in kaart te brengen en te beperken. Daarbij zouden ze deels verantwoordelijk worden voor hoe hun AI-systemen worden gebruikt. Ook moeten ze onder het nieuwe voorstel duidelijker maken welk auteursrechtelijk beschermd materiaal ze hebben gebruikt om hun generatieve-AI-modellen te trainen. Daardoor zouden rechthebbenden beter compensatie kunnen aanvragen.

Altman zegt veel zorgen te hebben over de voorstellen van het parlement, die overigens nog door onder meer de Europese Commissie moeten worden behandeld. Het is niet duidelijk waar de OpenAI-ceo zich precies zorgen over maakt. Altman zei eerder nog dat AI-wetgeving 'essentieel' is, maar dat er ook ruimte moet blijven voor innovatie. Googles ceo Sundar Pichai heeft hetzelfde standpunt en was woensdag in Brussel om met beleidsmakers te spreken, waaronder met Eurocommissaris Thierry Breton. Zij willen samen 'een informeel AI-pact' met richtlijnen opstellen, in afwachting van de AI Act.