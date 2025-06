Ceo ChatGPT-maker OpenAI: wetgeving voor AI is essentieel

Sam Altman, de directeur van ChatGPT-maker OpenAI, gaat dinsdag in de Amerikaanse Senaat betogen dat wetgeving voor AI-toepassingen essentieel is. Wel moet er volgens de topman ruimte blijven voor innovatie.

Altman gaat volgens de Financial Times zeggen dat hij staat te 'popelen om beleidsmakers te helpen terwijl zij regels bepalen die veiligheid stimuleren en tegelijkertijd garanderen dat mensen toegang hebben tot de voordelen van de technologie'. AI-bedrijven zouden volgens Altman moeten voldoen aan een reeks eisen om de veiligheid te garanderen. "En daar moeten ook interne en externe tests vóór de release tussen zitten."

Die regels moeten wel flexibel blijven, zo zal Altman gaan benadrukken. Zo moet het nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren niet in de weg zitten. Altman komt getuigen voor een commissie van de Amerikaanse Senaat om te praten over regels rondom AI. De Amerikaanse overheid wil stappen ondernemen om regels te maken rondom kunstmatige intelligentie en generatieve AI. Het is nog onbekend hoe die eruit zullen moeten gaan zien. De Europese overheid is ook al bezig met wetgeving rond kunstmatige intelligentie, de AI Act. De commissie van de Senaat zal de hoorzitting livestreamen.