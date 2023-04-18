Elon Musk wil eigen AI-chatbot TruthGPT noemen

Elon Musk wil zijn eigen AI-chatbot TruthGPT gaan noemen, zegt hij in een interview. Zijn taalmodel moet het universum gaan doorgronden en daardoor geen bedreiging vormen voor de mensheid, redeneert de zakenman.

Elon Musk bij Fox News

De naam lijkt aan te geven dat het gaat om een General Pre-trained Transformer-model, zoals GPT van OpenAI. Het voorvoegsel Truth doet denken aan de naam Truth.social, die de voormalige Amerikaanse president Donald Trump gaf aan zijn eigen sociale medium. Musk maakte de naam bekend in een interview met de Amerikaanse tv-zender Fox News, een tv-zender die Trump veel heeft gesteund.

Het idee van Musk is dat de GPT-serie van OpenAI en Bard van Google ideologisch gedreven zijn en daardoor 'woke' zouden zijn, een sentiment dat hij eerder heeft geuit. Musk wil daar een chatbot tegenover zetten met minder regels voor wat er niet mag. TruthGPT moet een fundamenteel begrip hebben van het universum. Dat maakt het veilig, claimt Musk. "En ik denk dat dit misschien wel de beste manier is om veiligheid te garanderen, want het is onwaarschijnlijk dat een AI die het universum wil begrijpen, de mens zal vernietigen, omdat wij een interessant onderdeel van het universum zijn."

Het is geen verrassing dat Musk bezig is met een eigen GPT-toepassing. Onlangs kwam het gerucht naar buiten dat hij tienduizend gpu's had laten kopen voor dat doel. Musk spreekt verder veel over de risico's van AI. Hij was een van de ondertekenaars van een brief die opriep om de ontwikkeling van AI te pauzeren om regels te kunnen maken. Volgens Musk is AI een technologie die de mensheid kan bedreigen. Daarom zou het goed zijn om via regelgeving kaders aan te geven en er zo voor te zorgen dat AI ten goede wordt gebruikt. Zonder die regels zal AI volgens Musk in rap tempo intelligenter zijn dan mensen en de macht overnemen, waarna we niet weten wat er zal gebeuren.

De zienswijze van Musk is niet nieuw. Veel onderzoekers die bezig zijn met AI, zijn ook al jarenlang bezig met de veiligheid van de technologie. De huidige AI-race onder techbedrijven dwingt bedrijven om producten sneller te ontwikkelen en uit te brengen, waardoor de zorgen over de risico's toenemen.