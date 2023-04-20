Familie van F1-coureur Schumacher klaagt tijdschrift aan vanwege AI-interview

De familie van Formule 1-rijder Michael Schumacher klaagt een Duits tijdschrift aan vanwege een vermeend interview met de autocoureur. Dat bleek door AI te zijn gegenereerd.

Het tijdschrift publiceerde volledige quotes en deed alsof die van de coureur waren, maar de volgens de familie 'verraderlijke echte' teksten had het tijdschrift door een AI-chatbot laten genereren. Dat stond pas helemaal op het eind van het interview in kleine letters. Oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher viel in 2013 na een ernstig ski-ongeluk in een coma. Sindsdien is hij uit de openbaarheid en zijn familie geeft weinig informatie over zijn gesteldheid.

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Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-04-2023 10:31 148

20-04-2023 • 10:31

148

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Reacties (148)

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CH4OS 20 april 2023 10:36
Ik snap de reactie van de familie wel. Enerzijds omdat het fakenews is, anderzijds omdat men sowieso weinig los laat over Michael en zijn gezondheid en erg gesteld zijn op (zijn) privacy.

Heel zelden komt er weleens een berichtje naar buiten, veelal via een vriend of goede relatie van de familie. Ook Mick, de zoon van Michael, wordt in het F1 paddock ook behoorlijk met rust gelaten erover. Stiekem vind ik dat ergens wel fijn voor hem, alhoewel eigenlijk de gehele race wereld benieuwd is naar de gezondheid van 'Der Schumi'.

De cover van het blad maakt er ook een behoorlijke sensatie van, het is de uitgever dus wel degelijk te doen om het (vrouwen) blad zoveel mogelijk te verkopen. Uit respect naar de familie geef ik geen linkjes.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 07:35]

Marve79 @CH4OS20 april 2023 11:11
Dat van die privacy snap ik niet zo. Schumacher was toch een beetje publiek figuur en heeft al zijn rijkdom te danken aan zijn fans en de kijkers van F-1. Dan kun je toch ook wel zeggen hoe het met hem gaat? Dat ben je de fans ook wel deels verschuldigd vind ik.

Probleem is dat doordat ze zo geheimzinnig doen eigenlijk een averechts effect bereiken en mensen volop gaan speculeren hoe het met hem gaat.

We weten toch allemaal dat Schumacher een kasplantje is. Waarom dan niet éénmalig een keer een update geven en het bevestigen. Is dat zo erg voor je privacy?

Ik heb ook gelezen dat die vrouw van Schumacher gevangen zit in haar eigen huis. Ze durft niet naar buiten uit angst dat men vragen over zijn conditie gaat stellen.

Niet dat ik dit soort acties goedkeur, maar ergens snap ik het ook wel een beetje.
ToolkiT @Marve7920 april 2023 11:33
Schumi de coureur was een publiek figuur.. de persoon Michael was een individu dat erg op zijn privacy waakte.. dus wat F1 gerelateerd is is publiek, maar prive is prive..
Ik vind dat een heel gezonde en terechte houding.. nu hij in coma ligt volgt zijn familie die trend..
Wij als publiek hebben geen enkel recht om meer details te eisen.. hoe nieuwsgierig we ook zijn..

En jouw link verwijst naar een artikel van the sun.. dat is echt zo'n beetje het ergste speculatieve roddelvodje (ik noem het geen krant) dat je kan bedenken.. daar zit in dat artikel maar 2 waarheiden in: de naam van wie het over gaat en de naam van zijn vrouw.. de rest is pure speculatie om vodjes te verkopen..
TheVivaldi @ToolkiT20 april 2023 11:42
Precies! Maar helaas begrijpen mensen niet altijd het verschil. Net als dat bijvoorbeeld een burgemeester iets op persoonlijke titel zegt, dan denkt men gelijk “o, het is de burgemeester, dus het is een politieke uitspraak!!!”. Nee, er zit wel degelijk een verschil tussen een politieke en privé-uitspraak. En dat geldt dus voor dit soort zaken ook: coureur is een publiek figuur, maar niet-coureur is gewoon een persoon met een privéleven.
ashwin911 @TheVivaldi20 april 2023 12:16
Afgelopen week had Charles Leclerc een bericht op IG geplaatst waarin hij schreef dat "fans" niet aan z'n deur moeten bellen om te vragen voor een foto of handtekening en hem met rust moeten laten als hij thuis is. Sommige mensen denken echt dat beroemdheden de fans alles verschuldigd zijn zelfs hun privéleven, echt gestoord. En door social media zitten veel mensen in parasociale relaties met bekendheden dat dit soort gedrag in de hand werkt.
litebyte @TheVivaldi20 april 2023 12:40
Mee eens, maar als publiek figuur zeker als burgemeester heb je in relatie tot je functie rekening te houden dat je (ook in prive tijd) een bepaalde positie met verantwoordelijkheid hebt en dat ook een prive uitspraak daar betrekking op heeft.

Het is dit geval vooral ook een vorm van fatsoen om als media de familie op wat voor manier dan ook niet lastig te vallen.
Aldy @litebyte20 april 2023 15:10
Net als een politieagent is een burgemeester 24 uur burgemeester. (Officieel staat de burgemeester boven de partijen) En natuurlijk heeft de burgemeester een eigen mening en soms moet hij/zij die ook kunnen spuien, maar erg duidelijk maken dat hij op persoonlijke titel spreekt. Kan mij nog een erg boze burgemeester Aboutaleb herinneren die vond dat mensen die zich niet aan onze normen en waarden wilden aanpassen dan maar moesten oprotten. (Wat ik nu schrijf geeft wel weer wat hij bedoelde, maar is niet de woordelijke weergave)
Maar om op het topic terug te komen, vanmorgen gelezen dat de EU bezig is met een wetsvoorstel om bij AI heel duidelijk te maken dat het AI betreft, dus niet in kleine lettertjes wegstoppen.
litebyte @Aldy20 april 2023 15:12
Exact. M.b.t. een a.i. watermark....dat is denk ik onmogelijk, je zou het alleen mogelijk met een soort opsporingsprogramma kunnen afdekken zoals nu ook al wordt gebruikt, om a.i. gebruik te herkennen.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 07:35]

Tintel @litebyte20 april 2023 15:40
Ja, want wel een publiek figuur zijn (zoals een burgemeester) en de daarbij komende verdiensten maar vervolgens nog wel alle voordelen genieten van iemand die dus geen publieke positie vervuld is een beetje bijzonder (als in: niet de bedoeling - je bent namelijk niet verplicht om burgemeester te worden).

Voor een F1 coureur is dat dan wel anders natuurlijk. Daar is de scheiding beter te maken. Hij is namelijk niet zozeer een publiek figuur maar 'gewoon' bekend. En dat geeft de media en fans geen enkel recht.

Dus dit nep-interview is onzin vanuit het perspectief van de fan en niet zo netjes naar de familie (en Schumacher zelf).
Arvado @ToolkiT20 april 2023 14:43
Ja, maar.

Ik ben het ermee eens dat ze hun privé leven, privé houden.

Maar dit is wel een ander verhaal. Gaat over een ernstig ongeluk met serieus letsel waardoor hij extreem beperkt wordt. Hij heeft er zelf voor gekozen om iets te doen in de publiciteit. Dan krijg je nou eenmaal te maken met fans. Zeker gezien wat hij gepresteerd heeft is zijn fanbase nogal groot. Hij heeft zijn status aan zijn fans te danken. Dan mag je best wel wat loslaten over de status van je gezondheid. Hoeft zeker niet in detail, maar je kunt best wel iets aangeven wat hij wel en niet kan bijvoorbeeld.

De manier waarop dit gaat is gewoon erg vreemd en vraagt om speculatie.
ToolkiT @Arvado20 april 2023 15:04
Ik ben fan van jou geworden en heb een Arvado fanclub opgericht en we hebben nu 2 miljoen leden..
Dus ik wil graag even jouw medische geschiedenis hebben.. kan je die even in de telegraaf van zaterdag voor ons zetten.. anders gaan we speculeren..
Xfade @ToolkiT20 april 2023 15:07
De familie van Arvado zou u prima kunnen vertellen wat zijn status is. Is hij nog enigsins aanspreekbaar, of is het een kasplant. Je hoeft echt niet in een medische geschiedenis duiken om een idee te geven wat de status is. Dat is het gekke aan dit (enorm langdurig) verhaal.
ToolkiT @Xfade20 april 2023 15:15
Waarom zouden ze dat willen doen?? Michael was er zijn hele leven heel duidelijk in.. prive=prive...
Het was verdikkeme niet eens een race incident, maar iets wat gebeurde in prive sfeer..

Ik ben ook nieuwsgierig maar waar haal je het gore lef vandaan om dat soort prive informatie te eisen? wat geeft je dat recht???
Tintel @ToolkiT20 april 2023 15:43
Hij (@Xfade) stelt toch ook niet dat hij recht heeft op die informatie? Hij vraagt zich (oprecht) af waarom niet iets meer informatie wordt gegeven.
En dat het een prive situatie betreft is in dit geval ook niet helemaal waar omdat het dus de reden is dat hij niet meer kan racen / over F1 kan praten.

Maar er is geen sprake van recht of verplichting natuurlijk.
ToolkiT @Tintel20 april 2023 16:10
het was meer een reactie op de algemene trend van mensen die recht hebben op prive informatie omdat het om een bekend persoon gaat.. dat is totale onzin IMHO.. en als er al jaren aangeven is dat 'prive is prive' dan vind ik het een lompe actie om er over door te zeuren of zelfs te eisen..
Respecteer die familie hun privacy..

Hij kan nooit meer racen dat is duidelijk lijkt me.. dat was het vanaf dag 1 al zo'n beetje.. de rest is niet relevant.. praten gaat ook niet lukken vrees ik.. en als hij het zou kunnen en niet wil, is dat zijn goed recht..
De insinuatie dat zijn vrouw erachter zit vind ik een zieke gedachte.. zeker als je hun relatie een beetje kent.. ze is alles behalve een golddigger..
Xfade @ToolkiT20 april 2023 15:59
Gore lef? Doe eens normaal man. Ik eis niks.
ToolkiT @Xfade20 april 2023 16:13
Je reageerde op mijn (licht sarcastische) post die reageerde met een eis van informatie.. jij leek hem te verdedigen..
Arvado @ToolkiT20 april 2023 16:41
Lees jij wel?

Ik zeg nergens dat fans er recht op hebben. Daarnaast geef ik aan dat het niet in detail hoeft.

Maar als je 0,0 loslaat gaat men idd speculeren.

Als ik inderdaad een fanbase van 2m zou hebben en mij zou zoiets overkomen zou men ook gaan speculeren als mijn fam niets zou vertellen. Dat is gewoon een heel logisch vervolg en vreselijk naïef als je denkt dat dat niet gebeurd.
ToolkiT @Arvado20 april 2023 16:45
"Dan mag je best wel wat loslaten" is natuurlijk een subtiele eis... op iets waar je geen recht op hebt..

Speculatie zegt meer over de mensen die dat doen dan over de mensen waar het overgaat IMHO..
Arvado @ToolkiT20 april 2023 17:23
"Dan mag je best wel wat loslaten" is natuurlijk een subtiele eis... op iets waar je geen recht op hebt..
Nou nee dat is geen eis, maar gewoon vreemd dat het niet gebeurd. Het staat ook compleet los van of je privéleven echt privé is imo. En de consequentie is speculatie.
Speculatie zegt meer over de mensen die dat doen dan over de mensen waar het overgaat IMHO..
Klopt, maar je weet dat dat gebeurd en anders ben je zoals gezegd naïef.
ToolkiT @Arvado20 april 2023 17:29
Hoezo is het vreemd ? ze vinden prive, prive.. dus zeggen ze niks.. simpels..
En ze hebben denk ik scheit aan speculaties en staan boven dat soort geroddel.. vind ik knap en respect waardig..
Arvado @ToolkiT21 april 2023 10:56
Hoezo is het vreemd ?
Omdat ze prima er iets over los kunnen laten zonder privacy te schenden. Daarmee voorkom je dit gezeur.
En ze hebben denk ik scheit aan speculaties en staan boven dat soort geroddel
Niet dus, anders klagen ze dat blad niet aan.
ToolkiT @Arvado21 april 2023 11:16
Er is wel een verschil tussen speculatie en leugens uit winstoogmerk natuurlijk..
Wat dit blad deed ging natuurlijk alle normen voorbij, terecht dat ze dat aanklagen.. Zie zelfde als met https://en.wikipedia.org/...nal_phone_hacking_scandal
Arvado @ToolkiT21 april 2023 14:23
Feit is dat als ze gewoon zeggen, het is een "kastplantje" of hij herkend mensen maar kan niet praten bijv. ze dit al voorkomen hadden.
Xfade @ToolkiT20 april 2023 19:08
Dat is gewoon woorden in de mond leggen. Het is geen subtiele eis. Je bent wel erg obsesief aan het pushen dat alle meningen hier eisen zijn terwijl dat niet zo is. Sarscasme ben je niet goed in, maar dingen verdraaien en grof zijn blijkbaar wel.
Xfade @ToolkiT20 april 2023 16:37
Zelfs die persoon eist niks. Die is van mening dat de familie best wat meer informatie zou kunnen geven over de huidige omstandigheden omtrend Schumi, omdat hij een publiek figuur is. En die mening deel ik. Dat wil niet zeggen dat we het niet respecteren dat de familie dit niet doet.
ToolkiT @Xfade20 april 2023 16:42
als iemand in de jaren '80 al zegt 'prive is prive' waarom zou je anno 2023 nog gaan doorzeuren dat je het wil weten 'omdat het een publiek figuur is'? Dan respecteer je de familie niet IMHO..

kijk voor de grap deze docu eens:
https://www.netflix.com/title/81399204

[Reactie gewijzigd door ToolkiT op 23 juli 2024 07:35]

J_van_Ekris @Marve7920 april 2023 11:40
Dat van die privacy snap ik niet zo. Schumacher was toch een beetje publiek figuur en heeft al zijn rijkdom te danken aan zijn fans en de kijkers van F-1. Dan kun je toch ook wel zeggen hoe het met hem gaat? Dat ben je de fans ook wel deels verschuldigd vind ik.
Schumacher heeft nooit met zijn priveleven te koop gelopen. Hij was een goede coureur en heeft zijn leven vaak in de weegschaal gelegd om wedstrijden te winnen. Dat spektakel heeft hij ons geboden. Dat was hij aan de F1 kijkers verschuldigd en dat heeft hij meer dan waar gemaakt. Maar dat geeft ons niet het recht om maar te gaan graven in zijn priveleven.
Probleem is dat doordat ze zo geheimzinnig doen eigenlijk een averechts effect bereiken en mensen volop gaan speculeren hoe het met hem gaat.

We weten toch allemaal dat Schumacher een kasplantje is. Waarom dan niet éénmalig een keer een update geven en het bevestigen. Is dat zo erg voor je privacy?
Het gaat om iemands gezondheid in mogelijk een heel heftig (en voortdurend) moment van zwakte. En dat laatste beeld gaat blijven hangen. Vergelijk het met Nikki Lauda: als je die naam moet dan denkt bijna iedereen aan die coureur zonder oor. Niemand herrinnert hem als de enorme kampioen die hij destijds al was en wat hij voor dat ongeluk in Duitsland al bereikt had. Dat laatste beeld is hetgeen dat gaat blijven hangen. En met Schumacher zal dat waarschijnlijk geen positief beeld zijn. Dat is wat men probeert te voorkomen.
ruftman @J_van_Ekris20 april 2023 13:02
Ik denk dat door de film Rush, juist wel meer mensen weten wat de prestaties van Lauda voor het ongeluk waren.
Bananaman123124 @ruftman20 april 2023 15:52
Daarmee bevestig je in mijn ogen het punt van J_van_Ekris.

Veel mensen hebben een film nodig om aan de prestaties van Lauda herinnert te worden terwijl bijna iedereen zijn verminkte gezicht kent.

En overal waar ik tegenwoordig de naam (Micheal) Schumacher hoor gaat het juist vaak om de prijzen die hij in het verleden heeft gewonnen, niet zijn gezondheid.
ruftman @Bananaman12312420 april 2023 18:00
Scherp van je. Ik ben juist de film gaan kijken omdat ik al het nodige wist van Lauda. De film heeft me niet teleurgesteld.
Tintel @J_van_Ekris20 april 2023 15:48
heeft zijn leven vaak in de weegschaal gelegd om wedstrijden te winnen.
Dat laat het een beetje klinken of het een heldendaad was... het [F1 rijden] is toch iets wat velen leuk vinden om te doen (en bekijken)? En een select gezelschap krijgt daar dan vervolgens een enorme bak geld voor.
denkt bijna iedereen aan die coureur zonder oor.
Wat jij beschrijft is hoe het geheugen van velen werkt.... last-in & first-out. Dat is vrij normaal en geen disrespect.
J_van_Ekris @Tintel20 april 2023 16:11
Dat laat het een beetje klinken of het een heldendaad was... het [F1 rijden] is toch iets wat velen leuk vinden om te doen (en bekijken)? En een select gezelschap krijgt daar dan vervolgens een enorme bak geld voor.
Ja, ze krijgen er veel geld voor, maar ze lopen ook een serieus risico. Dit zijn mannen die op het randje rijden omdat anders hun concurrent het wel doet. En dat is soms centimeters van een betonnen muur af, met 300 kilometer per uur, in de hoop dat je banden voldoende grip hebben. Het is een extreme risicosport die zeker de laatste jaren veel veiliger geworden is, maar het aantal coureurs dat bij een ongeluk is omgekomen is best stevig, en dan slaan we de bijna ongelukken zoals bij Grosjean en Zhou in de afgelopen jaren even over. In de periode dat Shumacher reed overleden Ratzenberger en Senna (!) in dezelfde wedstrijd. Dit is een sport waar vrij helder is dat als je instapt/start, je mogelijk niet meer uitstapt. En dat voor ons vermaak.
Wat jij beschrijft is hoe het geheugen van velen werkt.... last-in & first-out. Dat is vrij normaal en geen disrespect.
Ik zeg ook niet dat het een gebrek aan respect is. Maar als je als familie de keuze moet maken hoe een gezinslid in het geheugen zal blijven voortleven: als goedlachse 7-voudig wereldkampioen die vaak op het randje zat of als kasplantje na een absurd ski-ongeluk, dan lijkt mij de keuze duidelijk.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 07:35]

Tintel @J_van_Ekris20 april 2023 16:24
En dat voor ons vermaak.
En een enorme bak geld en omdat ze dus ook leuk vinden om te doen (genoeg race amateurs op de wereld...). Steile wand beklimmen is ook risicovol en dat doen velen puur voor henzelf en niet voor een publiek.
F1 coureurs zijn geen gladiatoren die geen enkele andere keuze hebben dan strijden.
Maar als je als familie de keuze moet maken hoe een gezinslid in het geheugen zal blijven voortleven
Maar dat geldt dus voor iedereen... men wordt ouder. Je kan mensen op die reden toch ook niet wegstoppen? Dat het beeld van iemand dan verandert, tja dat is onvermijdelijk.

Maar op zich blijft het gewoon een keuze van de familie (echtgenote) omdat Schumacher zelf de keuze nu niet kan maken.
J_van_Ekris @Tintel20 april 2023 16:44
En een enorme bak geld en omdat ze dus ook leuk vinden om te doen (genoeg race amateurs op de wereld...). Steile wand beklimmen is ook risicovol en dat doen velen puur voor henzelf en niet voor een publiek.
Ik denk dat je de risico's van F1 niet kunt vergelijken met een gemiddelde amateurklasse, of zelfs een profklasse als de DTM. De marges zijn echt vele malen kleiner, de risico's navenant groter (hint: kijk even naar mijn achternaam, en Google die even in combinatie met Motorsport of Zandvoort, ik ken de racewereld van binnenuit). Ja, er zijn mensen die gewoon een kick krijgen van klimmen, en daarmee serieuze risico's lopen. Aan de andere kant heb je voetballers die eigenlijk weinig riskeren, en zelfs nog meer verdienen.
F1 coureurs zijn geen gladiatoren die geen enkele andere keuze hebben dan strijden.
Ze hebben zeker een keus om in de auto te stappen. Maar ik denk dat Nikki Lauda op de Nurenburgring aardig overtuigend heeft aangetoond dat ze toch in de auto stappen ondanks dat men de risico's eigenlijk onacceptabel vindt. En de keuze om in een mega-crash te eindigen, zoals een Grosjean, die maak je niet bewust. Die neem je onbewust door te starten.
Maar dat geldt dus voor iedereen... men wordt ouder. Je kan mensen op die reden toch ook niet wegstoppen? Dat het beeld van iemand dan verandert, tja dat is onvermijdelijk.
Dus jouw idee is dat als je eenmaal je in de spotlights gezet bent door je sportprestaties, je daarna een soort permanente publieke attractie geworden bent? Het is een sporter, niet de Efteling. De man heeft al 11 jaar geen F1 auto meer bestuurd. Laat dat soort mensen gewoon van hun rust genieten.

Eerlijk gezegd snap ik zowieso de onterechte belangstelling voor mensen hun prive-leven niet (het is niet voor neits hun prive-leven). Maakt het de prestaties van een Verstappen of Hamilton op het circuit nu beter of slechter als je meer over hun prive-leven weet? Ze doen hun ding op het circuit, daar doen ze hun trucje. Daarbuiten moeten ze beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben, maar moet het priveleven ook echt gerespecteerd worden. Ja het is zielig dat de beste man zo gewond geraakt is, maar moet dat nu publiek gemaakt worden? Ik snap die toeeigening gewoon echt niet. Dat doen we met ambtenaren toch ook niet die door het publiek betaald worden?
Tintel @J_van_Ekris20 april 2023 17:19
Dus jouw idee is dat als je eenmaal je in de spotlights gezet bent door je sportprestaties, je daarna een soort permanente publieke attractie geworden bent?
Eh nee? Ik zeg het in response op jouw opmerking dat de familie het beeld wil behouden van een gezonde Schumacher. Dat een beeld gaande weg verandert is toch normaal? Maar als ze een bepaald beeld willen behouden vind ik dat prima.

Ik heb helemaal niets met het prive leven van al die mensen. Gewoon fijn prive houden (en ik wil zelfs verder gaan dan dat en dat ook niet bekende mensen hun prive leven meer prive zouden mogen houden).

Maar terug naar jouw opmerking dat het risico heel groot is; ja dat geloof ik wel maar ze nemen dat toch wel degelijk bewust? (Iets met resultaten uit het verleden).
En vervolgens blijkt ook dat skiën niet niet bepaald zonder risico is...
Het punt is: onze soort wil zo nu en dan graag risico lopen. Dat doen we bewust waarbij we vermoedelijk dan wel het echte risico bagataliseren.
Dat de risico's in de F1 hoger zijn dan bij een 50cc kartje dan kunnen we wel natellen maar tegelijkertijd proberen ze het risico wel te minimaliseren (veiligheidsmaatregelen nemen alleen maar toe).
J_van_Ekris @Tintel21 april 2023 10:00
Ik heb helemaal niets met het prive leven van al die mensen. Gewoon fijn prive houden (en ik wil zelfs verder gaan dan dat en dat ook niet bekende mensen hun prive leven meer prive zouden mogen houden).
Dan zitten we hier helemaal op dezelfde lijn.
Maar terug naar jouw opmerking dat het risico heel groot is; ja dat geloof ik wel maar ze nemen dat toch wel degelijk bewust? (Iets met resultaten uit het verleden).
En vervolgens blijkt ook dat skiën niet niet bepaald zonder risico is...
Het punt is: onze soort wil zo nu en dan graag risico lopen. Dat doen we bewust waarbij we vermoedelijk dan wel het echte risico bagataliseren.
Dat de risico's in de F1 hoger zijn dan bij een 50cc kartje dan kunnen we wel natellen maar tegelijkertijd proberen ze het risico wel te minimaliseren (veiligheidsmaatregelen nemen alleen maar toe).
In de skisport kennen ze het gezegde "Op de rand van de afgrond heb je het beste uitzicht". In praktijk betekent dat diegene die het meeste risico durft te nemen en de finish toch levend haalt, de winnaar van de wedstrijd is. Dat is eigenlijk het mentale spel wat zich afspeelt bij zo'n wedstrijd: hoeveel risico durf je te nemen om zo'n wedstrijd te willen winnen. Voor F1 geldt eigenlijk hetzelfde: als je die bocht nog wat strakker durft aan te snijden, net even wat later durft te remmen, net even eerder op het gas durft, dan schuif je flink naar voren in zo'n wedstrijd. En dat is het verschil tussen Verstappen en een Hamilton.

Er zit wat paradoxaals in het nemen veiligheidsmaatregelen, wat in het verkeer maar ook bij snelheidssporten echt parten speelt: als je veiligheidsmaatregelen neemt gaat zich gevaarlijker gedragen omdat "het toch veilig kan". In mijn eigen sport (downhill skieen) hebben we begin jaren 90 een serieuze beweging naar parcours afzekering gemaakt (denk veiligheidsmatten in plaats van het traditionele touwtje voor een afgrond), en het directe gevolg was dat de baanrecords begonnen te sneuvelen. Men voelde zich veiliger, dus ging de snelheid omhoog en het netto risico blijft dus gelijk omdat men zich roekelozer gaat gedragen. Het punt is dat vaak de frequentie van serieuze ongelukken afneemt (veel close calls) maar dat de gevolgen vaak veel heftiger zijn als het misgaat.

De snelheden zijn bij F1 behoorlijk omhoog gegaan, zeker als je trucs als DRS gaat meetellen. Dus zo'n moncoque helpt je wel een normaal ongeluk overleven, maar als er vervolgens iemand met 300 aan de zijkant vol inrijd is het wel voorbij. Gebeurt niet veel, maar in Melbourne scheelde het weinig (met minder snelheid, dat wel). Als iemand tijdens een herstart dan ook nog een tikje uitdeelt waarna een ander persoon overdwars komt te staan in de eerste bocht, dan wordt je afhankelijk van het reactievermogen van je omgeving. En men zit technisch zo op het randje dat downforce missen al gelijk problematisch wordt voor de besturing van de auto. En dan is "normaal" op centimeters langs een betonnen wand wel erg krap. Hoort bij de sport, en die jongens doen niet anders, maar een keer net te laat insturen en je zit er vol in, en de rest van het veld achter je klapt er vol bovenop.
Tintel @J_van_Ekris21 april 2023 11:02
Het punt is dat vaak de frequentie van serieuze ongelukken afneemt (veel close calls) maar dat de gevolgen vaak veel heftiger zijn als het misgaat.
Ja idd. We accepteren een bepaald risico en als het inmiddels geaccepteerde risico wordt verminderd dan doen we er weer een schepje bovenop...
CH4OS @Marve7920 april 2023 11:15
Dat van die privacy snap ik niet zo. Schumacher was toch een beetje publiek figuur en heeft al zijn rijkdom te danken aan zijn fans en de kijkers van F-1. Dan kun je toch ook wel zeggen hoe het met hem gaat? Dat ben je de fans ook wel deels verschuldigd vind ik.

Probleem is dat doordat ze zo geheimzinnig doen eigenlijk een averechts effect bereiken en mensen volop gaan speculeren hoe het met hem gaat.
En dat komt dus heel mondjesmaat naar buiten. Er is verder weinig nieuws te melden, dus ik zie niet waarom elke poep en scheet gedeeld zou moeten worden met de fans.
We weten toch allemaal dat Schumacher een kasplantje is. Waarom dan niet éénmalig een keer een update geven en het bevestigen. Is dat zo erg voor je privacy?
Als we het al weten, wat is de meerwaarde van de bevestiging dan? :)
Ik heb ook gelezen dat die vrouw van Schumacher gevangen zit in haar eigen huis. Ze durft niet naar buiten uit angst dat men vragen over zijn conditie gaat stellen.
Ik denk dat dat vooral haar angst is. Mick, hun oudste zoon, is ook redelijk publiek figuur natuurlijk. Hij reed F1 en is tegenwoordig testcoureur bij het F1 team van Mercedes. Hij wordt ook niet bestookt met vragen over zijn vader, dus ik denk dat dit op zich wel meevalt.
Niet dat ik dit soort acties goedkeur, maar ergens snap ik het ook wel een beetje.
Yep, dat is ook wat ik aangeef, ik begrijp het, want het genereert enorm sensatie (blijkbaar dusdanig genoeg dat het zelfs hier in een klein bericht aandacht krijgt ;)).
Xfade @CH4OS20 april 2023 15:10
Als we het al weten, wat is de meerwaarde van de bevestiging dan? :)
Dan weet je het zeker en kan men stoppen met twijfel. Ook zou het zijn vrouw helpen. Ze is bang om naar buiten te gaan door vragen over haar man, maar inplaats van tekst en uitleg te geven, blijft ze haar eigen probleem in stand houden.
CH4OS @Xfade20 april 2023 16:40
De vrouw wil gewoon rust, zoals Jean Todt onlangs ook al liet weten, dan snap ik niet waarom het moeilijk is om dat te respecteren.
Xfade @CH4OS20 april 2023 19:06
Zeker weten. Echter kan je je afvragen of ze op deze manier meer rust krijgt dan als er gewoon duidelijkheid is.
CH4OS @Xfade20 april 2023 20:18
Tja, wat is er gebeurd met geen bericht is goed bericht? :) Geen nieuws krijgen kan ook betekenen dat er niets significants anders is. Of, zoals al van begin af aan bij Schumacher aangegeven is, dat men privacy op prijs stelt. Ze zijn niets of niemand verplicht om iets mede te delen als ze dat niet willen. :) Maar paparazzi staat er wel praktisch elke dag voor de deur ook al komt er een zuchtje wind vandaan. Iedereen die contact heeft met de familie Schumacher en er vandaan gaat wordt ondervraagd door een heel leger journalisten, want die zullen eens iets missen.

Natuurlijk kun je dan zeggen "waarom delen ze dan niets, dan hebben ze dit geneuzel ook niet", maar draai het eens om. Waarom kan men deze mensen niet gewoon met rust laten als ze met rust gelaten willen worden?
Ionicawa @Xfade20 april 2023 18:20
Oke, maar hoe vaak heb je die bevestiging nodig dan? Kan je niet gewoon accepteren dat geen nieuws = geen verandering in de situatie (aka geen nieuws)?

Heb je überhaupt recht op die bevestiging? (nee)

De hele "ik moet het weten"-mentaliteit klinkt mij vooral obsessief in de oren. Maar dat is waar de showbizz/entertainment natuurlijk om draait
Xfade @Ionicawa20 april 2023 19:06
Er is geen 'ik moet het weten", er is een verschil tussens iets willen en moeten.
kabelmannetje @Marve7920 april 2023 12:35
Het gaat erom dat er een interview compleet gefaked is.
Antitech @kabelmannetje20 april 2023 13:12
Dat zal je in de toekomst veel vaker gaan zien. Mensen die AI inschakelen voor dingen die ze zelf niet kunnen/mogen of willen. Over 15 jaar hebben we waarschijnlijk een aparte rechtbank om alle AI gerelateerde zaken af te handelen ;-)
FreezeXJ @Antitech20 april 2023 14:17
Yep, met ChatGPT 4 als rechter... :+
EmbarrassedBit @Marve7920 april 2023 12:37
De man is waarschijnlijk een plant. Da's geen schande... maar helaas wel binnen het type mannelijkheid waarvoor F1-rijders symbool staan.

"... omwille van de privacy" betekent in 99% van de gevallen: "... omwille van iets dat ik geheim wil houden, maar ik verpak het in een groot principe".
ToolkiT @EmbarrassedBit20 april 2023 16:20
"... omwille van de privacy" betekent in 99% van de gevallen: "... omwille van iets dat ik geheim wil houden, maar ik verpak het in een groot principe"

Wat een onzin.. Schumacher heeft zijn hele cariere een hele duidelijk scheiding gemaakt tussen prive en werk..
Dus om te impliceren dat er iets duisters aan de hand is echt pure speculatie..

Ik snap heel goed dat hij priveleven prive wou houden.. heel verstandig zelfs want veel mensen in the public eye gaan daar juist aan onderdoor..
Hugh Grant is een ander voorbeeld van iemand die voor de privacy rechten opstaat..
flexity @Marve7920 april 2023 19:08
Je bent nooit iemand wat verschuldigd tenzij het om geld gaat, dat is nou het mooie aan het hele woord privacy. Wil jij als fan weten hoe het met hem gaat? Kijk dan eens even de netflix documentaire die erover deels gaat. Dat zal je nieuwsgierigheid koesteren wellicht.
CreatiXx @Marve7921 april 2023 01:51
Dat van die privacy snap ik niet zo. Schumacher was toch een beetje publiek figuur en heeft al zijn rijkdom te danken aan zijn fans en de kijkers van F-1. Dan kun je toch ook wel zeggen hoe het met hem gaat? Dat ben je de fans ook wel deels verschuldigd vind ik
Dit exact! Schumacher is een legende binnen de F1, of je nu wel of geen fan van hem bent. Zowel Ferrari als F1 zelf hebben hier jaren op geteerd, wie aam schumi denkt, denkt aan Ferrari. Schumacher (en zo ook dus Ferrari) heeft een gigantische fanbase achter ze met een echte harde kern.

Maar zodra hun pioneer uit het beeld verdwijnt krijgen ze imo onterecht geen antwoord op hun vragen. Jah iedereen heeft recht op privacy en fans zijn al decennia helemaal van het padje als het gaat om grenzen te herkennen en respecteren maar anderzijds, als een figuur als Schumacher verdwijnt uit het beeld op de manier zoals dat gebeurd is dan verdienen de fans een eerlijk antwoord.

Moet dat met 5000 fotos en 101 interviews? Nee dat hoeft niet, een kort statement met een eerlijk antwoord is voor heel veel mensen meer dan voldoende. Maar de fans zo in het ongewissen laten zoals ze nu doen vind ik dan weer geheel respectloos voor zij die al jaren achter hem en Ferrari staan.

FYI ik ben noch een Ferrari noch een schumi fan maar ik begrijp zeker de fan base hun frustraties.
Antitech @Marve7920 april 2023 11:36
Niemand is iets verschuldigd aan de fans. De fans zijn het hem verschuldigd dat ze hem met rust laten.
Fans hebben geen rechten.
Maurits van Baerle @Unknown Alien20 april 2023 13:02
Dat geldt alleen als de aandacht van fans de bron van inkomsten is. Daarom hebben sommige bekende mensen zo'n toxische relatie met 'de bladen'. Het is een gigantische inbreuk op hun privacy maar ze hebben ze ook nodig om in de kijker te blijven. Maar dat geldt dus alleen voor mensen die beroemd zijn om het beroemd zijn.

Michael Schumacher werd betaald omdat hij een enorm goede Formule 1 coureur was. Niet omdat ie populair is. Ook de meest gehate coureur kan miljoenen verdienen als hij of zij maar consequent wedstrijden wint.
Antitech @Unknown Alien20 april 2023 12:37
Welk recht heeft iemand om dat te willen/eisen? Hebben publieke figuren minder recht op privacy dan niet publieke figuren? Het gaat hier immers niet om zijn werk maar om de privé situatie.

[Reactie gewijzigd door Antitech op 23 juli 2024 07:35]

Antitech @Unknown Alien20 april 2023 12:59
Ze hebben zijn inkomen betaald en hij heeft daar een prestatie voor geleverd. Daarna is hij (onvrijwillig) gestopt. Daarmee heeft hij aan al zijn verplichting voldaan.
MadJo80 @Unknown Alien20 april 2023 13:04
Ik vind dat nogal een boude uitspraak "De fans hebben zijn inkomen betaald", dat ziet Team Ferrari denk ik toch anders. Dat Team Ferrari extra inkomsten had van de verkoop van Schumacher shirts en andere parafernalia wil niet zeggen dat de fans Schumacher's inkomen betaalden.
Unknown Alien @MadJo8020 april 2023 15:54
Hoeveel miljoenennnnnnnnnnn denk je dat ferrari aan fans te danken hebben? Dat is een groot onderdeel van het te bepalen salaris wat een coureur en bv ook voetballers krijgen.

Ik ben het zeker eens dat MS ook zonder de fans rijk was geweest... Noujah rijk in geld iig, want zijn leven is niks meer helaas :'(
darkpluisje @Unknown Alien20 april 2023 14:48
Als je bepaalde roem en rijkdom hebt vergaard dankzij mensen, dan hebben zij zijn inkomen betaald
Dit is een beetje het niveau van tegen een politieagent roepen dat je zijn inkomen betaald. Natuurlijk niet hoe het werkt. Als een fan betaald voor zijn petje dan heeft de fan recht op... zijn petje. Niet zijn petje plus een kijkje in zijn prive leven. Tenzij jij als fan een product hebt gekocht met als omschrijving dat hij informatie uit zijn priveleven aan je schuldig is heb je als fan nergens voor betaald dat hij zou moeten openbaren.
Unknown Alien @darkpluisje20 april 2023 16:29
Worden de dienders volgens jou betaald, vanuit de omzet die de politie maakt? of misschien toch vanuit de belasting die afgedragen wordt door werkende inwoners van NL?
darkpluisje @Unknown Alien20 april 2023 17:19
voor iemand die vind dat sterren aan fans wat verschuldigd zijn verbaasd je standpunt in deze me weinig.

/woooosh

[Reactie gewijzigd door darkpluisje op 23 juli 2024 07:35]

Unknown Alien @darkpluisje20 april 2023 18:50
Tja, gezien je geeneens antwoord kan geven op een simpele vraag, verbaasd het me ook niet dat je het vermogen niet hebt.

Hebben we iig gemeen dat we elkaar niet verbazen :D
Verwijderd @Unknown Alien21 april 2023 04:09
1 update? dan wil een parasiet er gewoon twee.
Hackus @CH4OS20 april 2023 11:41
Ik snap de reactie van de familie wel. Enerzijds omdat het fakenews is, anderzijds omdat men sowieso weinig los laat over Michael en zijn gezondheid en erg gesteld zijn op (zijn) privacy.

Heel zelden komt er weleens een berichtje naar buiten, veelal via een vriend of goede relatie van de familie. Ook Mick, de zoon van Michael, wordt in het F1 paddock ook behoorlijk met rust gelaten erover. Stiekem vind ik dat ergens wel fijn voor hem, alhoewel eigenlijk de gehele race wereld benieuwd is naar de gezondheid van 'Der Schumi'.

De cover van het blad maakt er ook een behoorlijke sensatie van, het is de uitgever dus wel degelijk te doen om het (vrouwen) blad zoveel mogelijk te verkopen. Uit respect naar de familie geef ik geen linkjes.
Privacy heeft er compleet niks mee te maken. MS was een publieke figuur en voor vele een held in autosport. Toen er niks speelde qua gezondheid was alles mogelijk. Als je nu gewoon alles afschermt en eens in de zoveel tijd(elke 2-3j) een update naar buiten brengt, heb je dit geleuter ook niet.
Het is alweer 10 jaar geleden (29 dec dit jaar) en dan kun je zulke berichten verwachten. Sommige speculeren dat hij niet eens meer leeft..
MikeyMan @Hackus20 april 2023 13:27
Alles mogelijk? Als er eentje was die alles afschermde was het Schumacher wel.
CH4OS @Hackus20 april 2023 11:45
Het is ook niet alsof er totaal niets naar buiten komt, zowel Jean Todt als Eddie Jordan (beiden voormalig teambazen en werkgevers van Schumacher) hebben wel eens hele kleine beetjes gedeeld. Dus totale radiostilte is er zeker niet. Niet zo heel lang geleden is ook het gerucht gekomen dat de familie Schumacher mogelijk gaat verhuizen naar Mallorca, vanuit Zwitserland, omdat hun huis op Mallorca verbouwd is. Zie een andere reactie van mij met een linkje naar een Sports Illustrated artikel.
Hackus @CH4OS20 april 2023 11:47
Het is ook niet alsof er totaal niets naar buiten komt, zowel Jean Todt als Eddie Jordan (beiden voormalig teambazen en werkgevers van Schumacher) hebben wel eens hele kleine beetjes gedeeld. Dus totale radiostilte is er zeker niet. Niet zo heel lang geleden is ook het gerucht gekomen dat de familie Schumacher mogelijk gaat verhuizen naar Mallorca, vanuit Zwitserland, omdat hun huis op Mallorca verbouwd is. Zie een andere reactie van mij met een linkje naar een Sports Illustrated artikel.
Dat komt niet van familie of over zijn gezondheid !
Juist geruchten en speculatie heb je niets aan.
CH4OS @Hackus20 april 2023 12:08
Over de gezondheid hebben Todt en Jordan dus weleens wat gedeeld nadat ze op bezoek waren geweest. ;) Todt komt er blijkbaar maandelijks en deelt sporadisch wat. Eerder deze maand deelde Todt dat zijn vrouw wat privacy wilt. Bron

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 07:35]

Hackus @CH4OS20 april 2023 12:37
Over de gezondheid hebben Todt en Jordan dus weleens wat gedeeld nadat ze op bezoek waren geweest. ;) Todt komt er blijkbaar maandelijks en deelt sporadisch wat. Eerder deze maand deelde Todt dat zijn vrouw wat privacy wilt. Bron
Dat weet ik wel, loop niet achter. maar geen statement van familie waar het hier om gaat
TweakingRens @CH4OS20 april 2023 11:14
Enige reden waarom de familie niet gewoon zou zeggen hoe het met hem gaat? Als je dat niet doet krijg je dit soort speculaties.
John Duh @TweakingRens20 april 2023 11:25
Men zou ook gewoon de keuze van de familie kunnen respecteren. Los van het feit wat je van de coureur en/of familie vindt. Het feit dat het om bekende mensen gaat, wil niet zeggen dat ze iets moeten omdat de buitenwereld dat wil en/of verwacht.
nlmarvin @John Duh20 april 2023 11:40
Die keuze heb je inderdaad gewoon te respecteren.
Echter begrijp ik ook dat het voor fans van hem wat 'wrang' is. Dat zijn mensen die hem zijn hele carrière volgen, naar hem opkijken, sparen om hem aan de andere kant van de wereld te kunnen zien racen of sparen voor dure fanitems waar Schumacher en zijn familie door de jaren heen waarschijnlijk flink aan hebben verdiend.
Met een kleine officiële update ga je een hoop geruchten uit de weg en doet verder niets af aan de pricacy die gewenst is.
TweakingRens @John Duh20 april 2023 11:41
Mwah, je kunt toch op zijn minst zeggen "Hey het gaat al jaren klote en er is helaas geen vooruitgang" in plaats van iedereen maar laten gissen? Lijkt me voor de familie ook fijner om één zo'n zinnetje te publiceren dan om vragen te krijgen en/of tegen dit soort dingen aan te lopen.

Maar ik ben hier verder ook absoluut niet van op de hoogte dus... 🤷🏼‍♂️
debroervanhenk @TweakingRens20 april 2023 12:16
Waarschijnlijk is er al jaren geen verandering in zijn toestand. Moet de familie dat dan een keer per jaar persoonlijk melden? Of de website liegtschuminochimmerinkoma.de opzetten? Als de familie nieuws kan melden, zullen ze dat wel doen. Melden ze geen nieuws, dan er is de situatie dus ook niet veranderd. Zo ingewikkeld is dat toch allemaal niet.
CH4OS @TweakingRens20 april 2023 11:17
Destijds liet men weten met nieuws te komen als er nieuws te delen was omtrent zijn gezondheid, maar dat is nooit / uiterst zelden gekomen. Eddie Jordan (voormalig F1 teameigenaar en werkgever van Schumacher) en Jean Todt (idem als Eddie Jordan) hebben in het verleden wel eens iets mondjesmaats losgelaten, maar dat was het dan ook. Ik neem daarom aan dat men omwille van zijn gezondheid zeer gesteld is op zijn privacy.

Het laatste gerucht is dat ze misschien gaan verhuizen, vanuit Zwitserland naar Mallorca.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 07:35]

beerse @TweakingRens20 april 2023 11:43
Het eenvoudigste is niets zeggen en niets publiceren. Dat is duidelijk. Zodra er ergens iets of iemand iets verteld gaat er meer gevraagd worden. En als het deksel een keer van de pot af is...

Daarnaast is het ook duidelijk zo: Er is nog geen uitvaart geweest dus 'leeft' hij nog. En hij is nog niet in het openbaar gesignaleerd, dus is hij nog in coma of in ieder geval heeft hij uitgebreide zorg nodig.
Mud.Starrr @TweakingRens20 april 2023 12:19
Dat is toch redelijk bekend.
Hij kan niet lopen, zit in een rolstoel en heeft moeite met communiceren en geheugen.
Hij heeft operaties gehad om dat te verbeteren, of dat heeft geholpen is niet naar buiten gekomen. Dus ik neem aan van niet. Personeel van dat ziekenhuis bevestigde dat hij bewust is, en in een rolstoel zit.
Verhaal over kasplantje wat je hier en daar hoort lijkt me dus echt onzin.
Andros @TweakingRens20 april 2023 12:32
Omdat ze dat niet willen en niemand iets verplicht zijn, ondanks het gelul wat sommige "fans" blijven roepen. Het blijft ook gewoon een mens met rechten, punt.
headout @TweakingRens20 april 2023 14:45
Speculeren is nog iets anders dan een compleet interview verzinnen. Via AI gegeneerd, maar al had iemand het gewoon uit de duim gezogen net zo verwerpelijk.
TheDeeGee @CH4OS20 april 2023 10:48
Ik denk dat de meeste wel weten hoe het met Schumi gaat, dat is een kasplantje geworden. Als hij wel beter te been was en kon praten was hij al lang in het openbaar gezien.

De volgende keer dat er nieuws van hem is, is wanneer hij is overleden.

En ja, het was mijn jeugd held wat de racerij betreft.
Mud.Starrr @TheDeeGee20 april 2023 12:21
Nou het is volgens mij redelijk bekend dat hij gewoon bij is, in een rolstoel zit en niet kan lopen en amper praten.
Kasplantje verhaal is onzin.
Ook bevestigd na zn laatste behandeling door medewerkers van dat ziekenhuis.
Joey-94 @Mud.Starrr20 april 2023 13:04
Van wat ik heb gehoord, was hij idd bij, maar maak van amper praten maar gerust helemaal niet kunnen praten.
Gevangen in eigen lichaam en huis en niet kunnen vertellen of je uberhaupt nog wel verder wilt op deze manier. Lijkt me verschrikkelijk, ik hoop dat ik nooit in zn situatie kom waarbij mn familie mij in leven houdt omdat ze geen afscheid kunnen nemen, terwijl je er eigenlijk gewoon helemaal niet meer bent.

Of dat amper praten moet nog van een latere update zijn, in dat geval zit er dan toch een heel klein beetje vooruitgang in.
Bulls @Joey-9420 april 2023 15:15
Unpopular opinion:

Ze moeten gewoon niet te lang reanimeren, op een gegeven moment is het klaar en niet omdat het een bekend persoon of royalty is even extra lang door gaan. Na een bepaalde tijd is het gewoon niet wijs om te reanimeren omdat de schade al te groot is mocht het wel lukken.

Wat je dan krijgt is langslepende zorg waar niemand gelukkig van wordt en zekers de persoon in kwestie niet. De nabestaanden kunnen vervolgens ook niet verder omdat het tussen wal en schip blijft hangen.
Joey-94 @Bulls21 april 2023 09:39
Het heeft inderdaad helemaal geen zin om heel lang te reanimeren, als de hersenen een bepaalde tijd geen zuurstof meer heeft gehad weet je gewoon dat die persoon nooit meer de oude gaat worden mocht die toch weer wakker worden. Hoe langer dit duurt des te erger iemand er nog uit komt.

Schumi heeft destijds best een poos in coma gelegen en het beste was gewoon geweest om de stekker eruit te trekken, maar dat is natuurlijk een onmogelijke keuze geweest aangezien die niet volledig hersendood is geweest.

Ik denk dat ze dit zelf naderhand ook wel hebben ingezien wat beter was geweest, en dat dit deel van de reden is waarom ze niks aan de buitenwereld vertellen omdat ze het commentaar van vreemden niet willen aanhoren wat ongetwijfeld gaat komen als ze zouden laten weten hoe hij de rest van zijn leven geen leven meer heeft.
Hans1990 @CH4OS20 april 2023 11:24
Stiekem vind ik dat ergens wel fijn voor hem, alhoewel eigenlijk de gehele race wereld benieuwd is naar de gezondheid van 'Der Schumi.
Het is heel menselijk om dat te willen weten. Maar IMO mogen we ook niet vergeten dat Schumacher in de basis een sportman is, die is beroemd door z'n stuurkunsten en z'n successen. Dat wil niet zeggen dat hij er voor heeft gekozen om overal in de publiciteit te treden. Het is werk. Daarin maakt de familie nu ook een keuze op gronde van privacy.

Ik verbaas mij nog steeds elke keer dat mensen vinden het "recht" te hebben ofzo om te weten hoe het gaat. Dat biedt ruimte om de speculatiepers vol te laten draaien, en je krijgt wellicht gevallen zoals in dit artikel, maar uiteindelijk is het publiceren van dit soort neprommel toch echt volledig te wijten aan kwaadwillende. Speculeren of aannames doen is pure NIVEA, en hoewel dat roddelen ook menseigen is, is het ontzettend schadelijk. Het zou fijn zijn als mensen hun welgemeende interesse kunnen tonen maar ook een nee kunnen respecteren.
BadRespawn @CH4OS20 april 2023 12:33
Enerzijds omdat het fakenews is
Er staat weliswaar pas aan het eind vh interview dat het dmv AI is gegenereerd (dat niet onbelangrijke feit had wel aan het begin mogen staan), maar omdat het er wel bij staat is het niet fake news.

Ik denk dat het probleem is dat Schumacher niet in staat is om in te stemmen met een interview - ook al is een AI interview - en daarom dat besluit bij de familie ligt, niet bij een tijdschrift.

Dmv AI maak je ahw een kopie van de eigenschappen van een persoon (zij het heel beperkt), en het is denk ik niet vanzelfsprekend dat je dan helemaal naar eigen inzicht gebruik mag maken van die kopie zonder instemming van die persoon (of vertegenwoordigers van die persoon) omdat daarmee een stuk zelfbeschikkingsrecht wordt ontnomen.
PdeBie 20 april 2023 10:42
Misselijkmakend vind ik het van het tijdschrift.
SpekkieB @PdeBie20 april 2023 10:54
Inderdaad. Echt te belachelijk voor woorden om geld te genereren over de rug van (dood)zieke mensen. En nog nepnieuws ook, wat vermeld wordt in de kleine lettertjes in plaats van groot op de voorpagina. Maarja "Das erste interview" trekt natuurlijk meer geld binnen dan "AI generiert ein erstes Interview mit Schumacher.".

Ik hoop dat de familie Schumacher het blad failliet kan laten gaan. Al zou het alleen vanwege het portretrecht van dhr. Schumacher kunnen. Gauw oplazeren met zulke misbruikende instanties.
Blurk62 @SpekkieB20 april 2023 11:53
Op de voorpagina staat met grote letters: "Es klingt täuschend echt" (Het klinkt verraderlijk echt)
Dat moest waarschijnlijk van de juridische afdeling om tegen de rechter te kunnen zeggen dat ze er "alles" aan gedaan hebben om duidelijk te maken dat het nep was.
In feite is het enige doel van het ranzige artikel om ophef te creëeren en daarmee extra omzet.
dasiro @PdeBie20 april 2023 11:01
te zeggen dat het merendeel van die tijdschriften vol staan met roddels van mensen die vaag rond een bepaald persoon zijn geweest, maar dat de persoon in kwestie vaak zelfs geen letter heeft gezegd tegen de schrijver van zulke berichten.
SpekkieB @dasiro20 april 2023 11:49
Klopt. Maar dat is juist het verschil tussen een vermeende roddel en het daadwerkelijk interviewen/ondervragen van een persoon.. Een roddel is (eventueel) door iemand anders gezegd/bedacht, een interview daarintegen is daadwerkelijk face-to-face met elkaar zitten en vragen stellen. Als men adverteerd met "interview" mag het publiek er van uit gaan dat er gesproken is met de geïnterviewde. En dat is dus niet het geval. Dit is geen roddel, maar woorden in iemands mond plaatsen onder de noemer "hij is geïnterviewd" maar in kleine lettertjes erbij te zetten dat het met een AI is gegenereerd.

Het zou toch wat zijn als ze precies zo'n interview over onze Nederlandse koning doen. Ik zie het al voor me. "Koning der Nederlanden wil weer slaven hebben" of iets dergelijks als kop. Alleen omdat op het wereld wijde web een connectie legt met het verleden van het koninklijk huis, de VoC en de Nederlandse staat. Is toch extreem gevaarlijk om het op deze manier toe te staan.
Ventieldopje 20 april 2023 10:36
Natuurlijk heel kwalijk dat dit soort dingen gebeuren maar ergens zit ik wel van yes! Nu heeft het immense populariteit en heeft alles AI zoals vroeger alles turbo en mega was. Hopelijk barst die bubbel snel en gaan we AI op een zinvollere en vooral zorgvuldigere manier inzetten. Met dit soort stunts en bijv recentelijk van die "winnende foto" helpen mensen daar hard aan mee gelukkig.
Peatsmoke @Ventieldopje20 april 2023 10:38
AI wordt al lang op een zinvolle manier ingezet, alleen komen er nu ook zinvolle en minder zinvolle consumententoepassingen bij.
Wolfos @Peatsmoke20 april 2023 10:50
Momenteel is het veelal experimenteel. Toepassingen die per direct in een daadwerkelijke productie kunnen worden ingezet zijn nog zeldzaam.
JustFogMaxi @Wolfos20 april 2023 10:55
Machinelearning bestaat al langer dan ChatGPT. Nieuws artikelen, sollicitaties CV schifting, etc gebeurt al veel langer.
Frame164 @Wolfos20 april 2023 10:58
Bij ons op het werk wordt al gemiddeld 70% van low level designs gevuld middels AI, waar dat vroeger allemaal handwerk was. En wij zijn echt niet de enige die dat doen. En ook administratief wordt al heel veel gebruik gemaakt van AI.
Gropah @Wolfos20 april 2023 11:37
Er is enorm veel wetenschappelijk onderzoek sinds 2000 waarin het zinvol word ingezet. Dat is allemaal in een stroomversnelling geraakt in de afgelopen 10 jaar. Een voorbeeld is dit paper uit 2015. Hierbij word melanoma gedetecteerd op basis van foto's door machine learning (wat voor velen onder AI valt, hoewel daar ook nog over te discussieren valt). Dit soort methodes doen het (afhankelijk van het experiment) al (een stuk) beter dan dokters die er jaren voor geleerd hebben.
BadRespawn @Wolfos20 april 2023 12:36
Toepassingen die per direct in een daadwerkelijke productie kunnen worden ingezet zijn nog zeldzaam.
Nuttige toepassingen zijn zelden in het nieuws omdat dat niet zo spannend als controverse rondom gebruik van AI.
CH4OS @Ventieldopje20 april 2023 10:46
Maar om dan AI iemand te laten imiteren die er helemaal niet op zit te wachten en (redelijk actief) buiten de aandacht van alles en iedereen wordt gehouden (waarschijnlijk omwille van zijn eigen gezondheid), is dit nog wel behoorlijk respectloos.

Vanuit het blad begrijp ik het ook wel: juist een persoon als Michael Schumacher is hierdoor erg interessant. Elk nieuwtje dat over hem naar buiten komt werkt als heel erg zoete honing, alles en iedereen komt erop af, juist omdat er zo weinig over hem naar buiten komt. Dus als er dan eens wat komt.... ;) Maar dat neemt niet weg dat het netjes of wenselijk is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 07:35]

jpfx @CH4OS20 april 2023 11:24
Maar dit is geen nieuwtje (op geen enkele manier), maar gewoon gecreëerde fictie die als waarheid wordt gepresenteerd. Met als gevolg: de volgende chatbot neemt het voor waar aan, en gebruikt het om nog meer "nieuwtjes" te genereren.

Juist door op de voorpagina te doen alsof het om een echt stuk zou gaan. Het is pure misleiding van de klanten middels fake news. Het mooiste zou nog zijn om een class-action zaak met alle kopers aan te gaan wegens misleiding en, behalve vergoeding de betaalde kosten voor het blad, een fikse schadevergoeding }>
CH4OS @jpfx20 april 2023 11:28
Het artikel zit achter een paywall, dus zo snel komt een andere chatbot er niet bij. Daarnaast is het geen misleiding voor de kopers, aangezien aan het eind van het artikel aangegeven is dat het een artikel is dat met behulp van een chatbot is gemaakt. Het is dus vooral laster jegens Michael Schumacher en zijn familie.
jibjqrkl @CH4OS20 april 2023 11:38
Als het artikel achter een paywall zit, en pas aan het einde wordt gezegd dat het door AI geschreven is (en je dat dus pas leest nadat je al langs de paywall bent). Dan is dat toch wel misleiding als je van te voren wordt wijsgemaakt dat het om een echt interview gaat?
Gerard001a @jibjqrkl20 april 2023 12:04
Ja, zo kijk ik er ook tegenaan, had het dan in ieder geval aan het begin en niet met kleine letters kenbaar gemaakt dat het een AI verhaal dus fictie betreft.
Hier moeten dus eigenlijk duidelijke regels en normen voor komen :)
jpfx @CH4OS20 april 2023 14:59
Kleine lettertjes onder een artikel waarbij op de voorpagina (wat de verkoop advertentie is) iets totaal anders te beweren neemt de misleiding niet weg.

Zoals jij het presenteerd, ben jij enorm tevreden als jij een laptop koopt waarop de doos staat dat er een RTX4090 videokaart in zit, en waarbij je na openmaken moet constateren dat het alleen een uitbreiding sleuf voor een RTX4090 heeft, mits er in de handleiding maar wordt gezegd dat het enkel een sleuf betreft?
gielie 20 april 2023 10:39
@TijsZonderH heb je dit artikel ook met behulp van ai geschreven, dat zou wel een mooie wending zijn. Zie Southpark s26e04
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @gielie20 april 2023 10:41
Beste lezer,

Dank voor je reactie. Ik ben geen auteur van het artikel, maar als ChatGPT kan ik je bevestigen dat mijn reactie op jouw opmerking wel met behulp van AI is gegenereerd. Interessant dat je de aflevering van Southpark aanhaalt, waarin AI een belangrijke rol speelt in de plot. AI is inderdaad een hot topic en heeft de potentie om ons leven en de manier waarop we dingen doen ingrijpend te veranderen. Maar het is ook belangrijk om de ethische aspecten en mogelijke risico's van AI te blijven onderzoeken en bespreken.

Met vriendelijke groet,

ChatGPT
Haruhi @TijsZonderH20 april 2023 10:43
:o :+
atthias @TijsZonderH20 april 2023 10:45
jammer dat er geen + 1 grappig meer bestaat zeer goede terugslag Thijs of moet ik ChatGPT bedanken :P
Yzord @atthias20 april 2023 10:57
Het is Tijs zonder H :+
atthias @Yzord20 april 2023 11:02
OEF ga ik alsnog de mist in :+
crzyhiphopazn @TijsZonderH20 april 2023 10:51
hahahaha deze is goed :+ :o
ToolkiT @TijsZonderH20 april 2023 11:36
ChatPGTijs :+
Mafra 20 april 2023 10:52
Onlangs aan chat gpt gevraagd om een stukje te schrijven over een lokale dierentuin.

Wat een teleurstelling... Sommige informatie klopte, maar een groot gedeelte was complete onzin. Er werd b.v. beweerd dat witte leeuwen en witte tijgers het hoogtepunt waren van de dierentuin (beide niet aanwezig). Ook werd een huifkar tocht genoemd (ook niet mogelijk).

Een ander experiment leverde wel leuk resultaat op... Ik vroeg om een plaatje van Bugs Bunny op zoek naar bugs. Er werden 4 mooie plaatjes gegenereerd.

Wat ik hiermee wil aangeven is dat het gebruik van AI verrassende resultaten kan opleveren, maar dat veel zaken gewoon niet blijken te kloppen. En om dan zoiets te publiceren is echt "not done".
CH4OS @Mafra20 april 2023 11:07
Als je iets specifieks zoekt, moet je ChatGPT daar dan ook specifiek naar vragen. Anders gaat het inderdaad stukken erbij verzinnen of ze kloppen of niet.
J_van_Ekris @Mafra20 april 2023 11:44
Wat een teleurstelling... Sommige informatie klopte, maar een groot gedeelte was complete onzin. Er werd b.v. beweerd dat witte leeuwen en witte tijgers het hoogtepunt waren van de dierentuin (beide niet aanwezig). Ook werd een huifkar tocht genoemd (ook niet mogelijk).
Dat was volgens mij Ouwehands Dierenpark waar dit op sloeg (die hebben witte leeuwen en hadden witte tijgers). Kan zijn dat ChatGPT de boel door elkaar gooide.
blk @Mafra20 april 2023 12:24
Tja, misschien was het stukje niet wat je ervan verwachtte, maar ik denk vooral dat men de verwachting moet bijstellen omtrent AI.

(Generative) AI zoals chatgpt is een hulpmiddel (om tekst te genereren), niet iets waar je op moet vertrouwen (om feitelijke informatie te schrijven). Hierbij is het van belang dat jij zelf begrijpt hoe je een goed request schrijft en daarnaast ook begrijpt dat je de output moet valideren en corrigeren.

Het publiceren en gebruiken van AI is in dit geval 'not done' om ethische redenen, niet omdat het 'gebruik van AI verrassende/onjuiste resultaten kan opleveren'.
Ludewig 20 april 2023 11:05
Als ze eerlijk hadden vermeld dat het een AI-interview was, dan was het 'slechts' uiterst onsmakelijk en buitengewoon asociaal richting de familie.

Maar door net te doen alsof het een echt interview was, worden er in feite leugens verspreid. Dit lijkt illegaal volgens de Duitse wet: https://www.carter-ruck.c...d-privacy-law-in-germany/

Dus ik denk dat de rechtszaak een goede kans heeft.
SnoeiKoei @Ludewig20 april 2023 11:17
Ze hébben er direct (maar blijkbaar wel wat onopvallend en onderaan) bij vermeld dat het een AI-interview was. Desondanks best bedenkelijk allemaal.
Ludewig @SnoeiKoei20 april 2023 12:45
Dit is wat mij betreft in de categorie van onleesbare kleine lettertjes, die vrijwel niemand ooit leest. Ik vind dat mensen er niet mee weg zouden moeten komen om in grote letters een leugen te plaatsen (en in dit geval zelfs groot op de voorpagina) en dan helemaal aan het eind en onopvallend te zetten: bovenstaande is een grote leugen.
SnoeiKoei @Ludewig20 april 2023 13:00
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Tripledad65 20 april 2023 11:56
Persoonlijk vind ik het niet zo relevant dat dit door AI gegenereerd is. De essentie is dat een nep interview gepubliceerd is. Dit had ook door een mens gemaakt kunnen worden. Natuurlijk, AI maakt het makkelijker, net als dat een PC en Internet het schrijven en publiceren van artikelen gemakkelijker maakt. Het is een extra hulpmiddel voor schrijvers en publicisten.

Onder de streep, blijft het de verantwoordelijkheid van de uitgever om zorgvuldig om te gaan met de publicatie van teksten, onafhankelijk van hoe deze tot stand gekomen zijn.
multikoe
@Tripledad6520 april 2023 14:55
Dit heeft maar erg weinig met AI te maken. De issue is helemaal niet of het een mens of een machine is geweest die de tekst heeft opgesteld. Dat is ook maar marginaal interessant, dat AI "menselijke" teksten kan publiceren is ondertussen wel duidelijk. De issue is dat er aantoonbaar onjuiste informatie is gepubliceerd.
Tripledad65 @multikoe20 april 2023 18:32
Ik denk niet dat dit artikel op Tweakers had gestaan wanneer het níet door AI geschreven was.
Neal 20 april 2023 10:55
AI is leuk en kan in veel gevallen de mens erg helpen om makkelijk zaken op te pakken, denk aan een stuk code schrijven waarvan je vooraf niet bedacht kreeg hoe je dat moest doen, of een eerste opzet maken van een artikel. Echter moet de mens dit altid blijven controleren.

Een AI is niet dermate intelligent dat hij feilloos alles kan, zo kan de eerder bedoelde code nog altijd fouten bevatten of niet volledig zijn. Maar ook een artikel over een bepaald onderwerp wordt dan alleen gevuld met zaken die op internet bekend zijn.

Een interview laten maken vind ik daarom respectloos, aangezien niet iedereen doorheeft dat het gegenereerd is en nep.

Hoe zou de 'interviewer' het vinden als hij mikpuynt is van een AI bericht die hem bijvoorbeeld beticht van seksuele misstanden of zelfs moord. De gemiddelde Nderlander gaat nog altijd los op berichten van Nieuwspaal, die gewoon openlijk zijn dat het nepberichten zijn en alleen ter vermaak zijn gemaakt.
Piggen 20 april 2023 11:38
Doet me ook een beetje denken aan hologram-optredens van overleden artiesten. Als de betreffende persoon er geen toestemming voor heeft gegeven - om wat voor reden dan ook - dan moet dit niet kunnen en bestraft worden. Erg smakeloos dit, en hopelijk schept deze zaak een mooi precedent.
RaJitsu 20 april 2023 11:45
Even buiten het gebrek aan fatsoen in dit specifieke geval is het best een interessant vraagstuk hoe ver je AI wil laten gaan als het gaat om de inzet rond het inschatten van personen. Inferentiële analyse doen we nu immers ook al, waarbij we op basis van beperkte gegevens (denk aan steekproeven) een conclusie trekken die we op breder perspectief toepassen.

Als je een AI aan het werk zet om alle data te verzamelen rond een persoon die niet kan spreken (overleden of op een andere manier) en een cognitie zo gedetailleerd kan inschatten dat het feitelijk omschreven kan worden als een échte AI, is het dan ok om op basis van deze AI een mening aan deze persoon toe te schrijven, of een mening met hoge waarschijnlijkheid? Of moet je er gewoon compleet van wegblijven.

Of moet er een verschil gemaakt worden tussen mensen op basis van de hoeveelheid data die beschikbaar is? Bijv. dat men dit niet doet bij een persoon die lange tijd overleden is of waarover alleen stukjes van externe bronnen beschikbaar zijn en niet van zijn of haar eigen hand komen enerzijds, maar wel bij iemand met een sociaal profiel en waarvan er oprechte stukken tekst van eigen hand te vinden zijn, veel beeldmateriaal waarop deze spreekt, er verschillende beleidskeuzen bekend zijn, etc.?
BadRespawn @RaJitsu20 april 2023 13:00
We moeten denk ik vooral oppassen AI niet in te zetten buiten het gebied waarvoor het is ontworpen. ChatGPT e.d. is een chat bot en heeft tot doel teksten te produceren die lijken op teksten die zijn geproduceerd door mensen. Maar het doet alleen maar alsof het redeneert, net zoals fake nieuws alleen maar doet alsof het echt nieuws is. En net zoals chat AI alleen maar doet alsof het schaak speelt - net goed genoeg dat het er oppervlakkig (voor mensen met weinig kennis van schaak) uit ziet als echt schaak spelen.

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