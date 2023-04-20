Familie van F1-coureur Schumacher klaagt tijdschrift aan vanwege AI-interview

De familie van Formule 1-rijder Michael Schumacher klaagt een Duits tijdschrift aan vanwege een vermeend interview met de autocoureur. Dat bleek door AI te zijn gegenereerd.

Het tijdschrift publiceerde volledige quotes en deed alsof die van de coureur waren, maar de volgens de familie 'verraderlijke echte' teksten had het tijdschrift door een AI-chatbot laten genereren. Dat stond pas helemaal op het eind van het interview in kleine letters. Oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher viel in 2013 na een ernstig ski-ongeluk in een coma. Sindsdien is hij uit de openbaarheid en zijn familie geeft weinig informatie over zijn gesteldheid.