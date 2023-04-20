Familie van F1-coureur Schumacher klaagt tijdschrift aan vanwege AI-interview

En een enorme bak geld en omdat ze dus ook leuk vinden om te doen (genoeg race amateurs op de wereld...). Steile wand beklimmen is ook risicovol en dat doen velen puur voor henzelf en niet voor een publiek.
Ik denk dat je de risico's van F1 niet kunt vergelijken met een gemiddelde amateurklasse, of zelfs een profklasse als de DTM. De marges zijn echt vele malen kleiner, de risico's navenant groter (hint: kijk even naar mijn achternaam, en Google die even in combinatie met Motorsport of Zandvoort, ik ken de racewereld van binnenuit). Ja, er zijn mensen die gewoon een kick krijgen van klimmen, en daarmee serieuze risico's lopen. Aan de andere kant heb je voetballers die eigenlijk weinig riskeren, en zelfs nog meer verdienen.
F1 coureurs zijn geen gladiatoren die geen enkele andere keuze hebben dan strijden.
Ze hebben zeker een keus om in de auto te stappen. Maar ik denk dat Nikki Lauda op de Nurenburgring aardig overtuigend heeft aangetoond dat ze toch in de auto stappen ondanks dat men de risico's eigenlijk onacceptabel vindt. En de keuze om in een mega-crash te eindigen, zoals een Grosjean, die maak je niet bewust. Die neem je onbewust door te starten.
Maar dat geldt dus voor iedereen... men wordt ouder. Je kan mensen op die reden toch ook niet wegstoppen? Dat het beeld van iemand dan verandert, tja dat is onvermijdelijk.
Dus jouw idee is dat als je eenmaal je in de spotlights gezet bent door je sportprestaties, je daarna een soort permanente publieke attractie geworden bent? Het is een sporter, niet de Efteling. De man heeft al 11 jaar geen F1 auto meer bestuurd. Laat dat soort mensen gewoon van hun rust genieten.
Eerlijk gezegd snap ik zowieso de onterechte belangstelling voor mensen hun prive-leven niet (het is niet voor neits hun prive-leven). Maakt het de prestaties van een Verstappen of Hamilton op het circuit nu beter of slechter als je meer over hun prive-leven weet? Ze doen hun ding op het circuit, daar doen ze hun trucje. Daarbuiten moeten ze beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben, maar moet het priveleven ook echt gerespecteerd worden. Ja het is zielig dat de beste man zo gewond geraakt is, maar moet dat nu publiek gemaakt worden? Ik snap die toeeigening gewoon echt niet. Dat doen we met ambtenaren toch ook niet die door het publiek betaald worden?