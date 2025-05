Meta brengt AI-project om tekeningen te animeren opensource uit

Meta heeft Animated Drawings opensource beschikbaar gesteld, een tool die tekeningen die door gebruikers zijn geüpload, kan animeren. Het bedrijf hoopt dat ontwikkelaars zelf apps ontwikkelen op basis van het project.

Animated Drawings is een AI-project dat met object detection-, pose estimation-modellen en image processing-based segmentation-methoden digitale animaties kan maken van geüploade tekeningen. Meta bracht hiervoor eerder een webtool uit, waarmee gebruikers zelf animaties konden maken. Het bedrijf zegt dat die webtool zo populair was en dat er zoveel interesse was in extra functies, dat Meta Animated Drawings opensource beschikbaar stelt, zodat anderen er tools mee kunnen maken.

Met de webtool kunnen gebruikers tekeningen van menselijke personages uploaden, waarna Meta vraagt of het deze beelden mag gebruiken voor het verbeteren van het model. Het delen van de tekening met Meta voor het verbeteren van het model is niet noodzakelijk om de tool te kunnen gebruiken. Meta had naar eigen zeggen gehoopt op deze manier zo'n 10.000 tekeningen te kunnen verzamelen, maar binnen de eerste paar maanden waren het er al 1,6 miljoen.

'Veel' van deze afbeeldingen bleken geen tekeningen van menselijke personages te zijn, waarvoor het model was bedoeld en ontwikkeld, maar bijvoorbeeld van vissen, vogels en andere dieren. Gebruikers uploadden ook bedrijfslogo's, animepersonages, actiefiguren, huisdieren en knuffels. Gebruikers vroegen ook om extra functies, zoals transparante achtergronden, verschillende personages die met elkaar interacties kunnen uitvoeren en betere deelfuncties voor op sociale media. Dergelijke functies zouden ontwikkelaars met de opensourcecode kunnen ontwikkelen, denkt Meta. Het project is onderdeel van Meta's Fundamental AI Research-team en is begonnen in 2021.