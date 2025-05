Meta kondigt AI-tool aan die tekst omzet in bewegende beelden

Meta heeft Make-A-Video aangekondigd, een AI-tool waarmee tekst omgezet kan worden in bewegend beeld. Volgens Meta leert het AI-model hoe de wereld eruitziet door onderschriften van afbeeldingen te analyseren en videobeelden te bekijken waar geen tekst bij hoort.

Op de website van de Make-A-Video is te zien hoe de AI-tool video’s kan genereren als er tekst wordt ingevoerd. De tool kan daarnaast met bestaande afbeeldingen overweg om er een bewegende video van te maken en slaagt er volgens Meta ook in om variaties te maken van video’s die geüpload worden door gebruikers.

Meta heeft filters ontwikkeld die moeten voorkomen dat de tool schadelijke video’s genereert. Het bedrijf zal ook een watermerk aan elke video toevoegen om gebruikers duidelijk te maken dat het om een video gaat die door kunstmatige intelligentie is gemaakt. De onderzoekers willen de AI-tool in de toekomst beschikbaar stellen aan het brede publiek, maar voorlopig zit het project nog in een testfase. Onderzoekers die willen deelnemen aan het project, kunnen zich via Meta aanmelden.

De onderzoekers van Meta hebben hun onderzoek gedeeld door middel van een paper. Het project is volgens de introductie open source. In de paper is te lezen hoe ze het AI-model via de Make-A-Video-tool verder willen trainen. Zo willen ze het achterliggende AI-model aanleren hoe de wereld eruitziet aan de hand van bewegende beelden die niet door de onderzoekers zijn aangeleverd. Via de tool kunnen ze ook heel wat tijd winnen en het scala aan visuele interpretaties van het AI-model in actie blijven zien.