Meta krijgt miljoenenboete voor delen gegevens minderjarige Instagramgebruikers

De Data Protection Commission in Ierland legt Meta een boete op van 405 miljoen euro voor het publiceren van persoonlijke gegevens van kinderen. Het gaat om e-mailadressen en telefoonnummers van minderjarige gebruikers die werden gedeeld via Instagram-accounts.

Het besluit kwam vorige week al naar buiten via een bericht van Reuters, maar nu maakt de toezichthouder officieel bekend dat het Meta een boete van 405 miljoen euro opgelegd. Meta had al aangeven in beroep te willen gaan tegen het besluit.

De privacywaakhond startte in 2020 een onderzoek naar het aanmeldproces van Instagram. Het gaat specifiek om accounts van minderjarigen die een business-account aanmaakten. Daarvan werd standaard het e-mailadres en telefoonnummer openbaar gemaakt, vaak zonder dat de kinderen dit doorhadden. Dit is volgens de DPC in strijd met de AVG.

Meta heeft volgens de DPC een bezwaar ingediend, maar na nader onderzoek wordt dit door de autoriteit afgewezen. Voor dit onderzoek werkte de Ierse autoriteit samen met privacywaakhonden in andere Europese landen, waaronder ook Nederland. De organisaties concluderen dat Meta met Instagram in overtreding is van de AVG en daarom moet het bedrijf een boete betalen van 405 miljoen euro.

Het is de tweede boete die de toezichthouders opgelegd aan Meta in iets meer dan een jaar tijd. Vorig jaar september kreeg Meta een boete van 225 miljoen euro voor het overtreden van de AVG met WhatsApp.